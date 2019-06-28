Гаджеты
Дизайнер Джони Айв покидает компанию AppleNewInform 01:57
Джони Айв, главный директор по дизайну компании Apple, решил заняться собственным проектом и сообщил о том, что покидает компанию. Об этом он заявил в интервью Financial Times.
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Происшествия
В России ликвидировали межрегиональную финансовую пирамиду
Сотрудники МВД совместно с подразделением из Ярославской области задержали организаторов финансовой пирамиды, ущерб от которой оценивают больше чем в 1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте МВД.
Обновлено в 03:09
Происшествия
РЖД устраняет сбой в движении поездов на Ленинградском направлении
На Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) из-за хищения кабеля были задержаны 26 поездов дальнего следования и три «Сапсана», сообщает 28 июня пресс-служба ОЖД.
Обновлено в 03:08
Происшествия
Задержан один из руководителей «Рольфа»
В Москве задержан директор департамента развития компании "Рольф" Анатолий Кайро.
Обновлено в 02:54
Политика
В Осаке завершилась встреча Трампа и Путина
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20 в Осаке завершилась.
Обновлено в 02:30
Политика
Литва и Грузия передумали покидать сессию ПАСЕ вслед за Украиной
Делегации Литвы и Грузии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) заявили, что продолжат работу до конца сессии, несмотря на несогласие с возвращением России полномочий.
Обновлено вчера в 12:32
Футбол
Стукалова: у Кокорина обнаружена жидкость в коленном суставе
Обновлено в 03:22
Политика
Путин проводит встречу с Терезой Мэй
Президент Российской Федерации Владимир Путин проводит следующую встречу на полях саммита «Большой двадцатки».
Обновлено в 04:18
Общество
Васильева призвала обновить воспитательные программы
Воспитательные программы в России необходимо обновить и выстроить системную работу, чтобы процесс воспитания проходил комплексно и активно задействовал учебные заведения, заявила министр просвещения РФ Ольга Васильева.
Обновлено в 04:02
Транспорт
Контроль за соблюдением ПДД на Крымском мосту усилен из-за трафика
«В настоящее время с учётом повышенного автомобильного трафика через Крымский мост сотрудниками Госавтоинспекции усилен контроль за соблюдением ПДД всеми участниками дорожного движения», — заявил ТАСС представитель ведомства.
Обновлено в 04:08
Футбол
Обамеянг намерен перейти в «Манчестер Юнайтед»
Как сообщает Тuttosport, 30-летний Обамеянг согласился перейти в «Манчестер Юнайтед». Теперь клубам нужно согласовать условия трансфера.
Обновлено в 03:48
Экономика
В Новосибирске разблокировали банковские счета Депардье
Инспекция ФНС России по Ленинскому району Новосибирска разблокировала операции по банковским счетам зарегистрированного в городе ИП Жерара Депардье, сообщили РИА Новости в УФНС России по региону.
Обновлено в 02:02
Авто
Арнольд Шварценеггер разыграл покупателей электрокаров
Обновлено вчера в 04:05
Общество
Передачу Малахова про сестер Хачатурян сняли с эфира
Обновлено вчера в 17:17
Политика
Путин стал думать о преемнике уже в 2000 году
«Думаю о преемнике всегда, начиная с 2000 года, но выбор в конечном итоге за избирателями», — заявил Путин.
Обновлено в 03:42
Происшествия
Число фигурантов по делу о загрязнении в «Дружбе» увеличилось до 13
В уголовном деле, возбуждённом по факту загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба», появились три новых фигуранта.
Обновлено в 03:21
Единоборства
Альварес может провести поединок с Ковалевым
Обновлено в 01:32
Политика
Путин оценил результаты сотрудничества РФ и Саудовской Аравии
Президент РФ Владимир Путин накануне саммита G20 в интервью Financial Times рассказал о положительных результатах в результате сотрудничества РФ и Саудовской Аравией.
Обновлено вчера в 15:12
Политика
В Совфеде оценили слова Порошенко о Крыме
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT прокомментировал заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что восстановление России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) — первый шаг к европейскому признанию Крыма российской территорией.
Обновлено в 03:22
Здоровье
Минздрав и Минтруд представили положение о паллиативной помощи
Впервые описан порядок взаимодействия медицинских организаций и организаций социального обслуживания при оказании гражданам паллиативной помощи.
Обновлено в 02:26
Происшествия
В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»
Обновлено в 02:52
Гаджеты
Realme выпустит специальные версии смартфонов в честь выхода фильма «Человек-паук: Вдали от дома»
Компания Realme опубликовала тизер, на котором подтверждается, грядущий анонс смартфона, созданного в честь выхода нового фильма «Человек-паук: Вдали от дома» (Spider-Man: Far From Home).
Обновлено вчера в 02:33
Экономика
Россия заняла четвертое место по дешевизне мобильного интернета
Россия поднялась с восьмого на четвертое место в рейтинге стран с самым дешевым мобильным интернетом после Ирана, Казахстана и Египта, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на данные Content Review.
Обновлено в 00:31
Происшествия
Закон об ужесточении наказания за ДТП в нетрезвом виде вступил в силу
Согласно изменениям, если пьяный водитель спровоцировал аварию и причинил другому человеку тяжкий вред здоровью, ему может грозить от трех до семи лет лишения свободы (ранее максимальный срок наказания составлял четыре года).
Обновлено в 03:44
Происшествия
Уральцы в селе сами отремонтировали мост: СК завел уголовное дело
Жители за собственные средства и собственными усилиями отремонтировали мост длинной в 60 метров, а СК возбудил уголовное дело.
Обновлено в 03:47
Финансы
Россия и Китай отказались от доллара при расчетах между собой
Доллар, от использования которого в расчетах стараются отказаться Россия и Китай, на протяжение более ста лета постепенно стал общепризнанной валютой для международных расчетов.
Обновлено в 03:42
Происшествия
В Ульяновской области в ДТП погибли трое полицейских
Обновлено в 03:15
Шоу-бизнес
О романе Фадеева и Серябкиной рассказала Елена Темникова
Романтические отношения между продюсером и одной из участниц группы «Серебро», по словам Темниковой, негативно сказались на отношениях с другими членами коллектива: - Все это держалось в секрете, потом через это началась дедовщина и шантажи.
Обновлено вчера в 12:01
Происшествия
Полиция направила в суд дело о краже картины Куинджи из Третьяковки
Картину нашли на стройке в Одинцовском районе, где Чуприков ее спрятал. С момента задержания Чуприков находится под стражей.
Обновлено в 03:35