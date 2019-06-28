Гаджеты

Дизайнер Джони Айв покидает компанию AppleNewInform 01:57

Джони Айв, главный директор по дизайну компании Apple, решил заняться собственным проектом и сообщил о том, что покидает компанию. Об этом он заявил в интервью Financial Times.
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Главный дизайнер Apple Джони Айв решил уйти в отставку

РБКвчера в 18:01

Главный дизайнер Apple уходит в отставку

Коммерсантъвчера в 18:28

Главный дизайнер Apple решил покинуть компанию

РИА Новостивчера в 18:20

Главный дизайнер Apple покидает компанию в этом году

Комсомольская правда04:17

Главный дизайнер Apple покинет компанию в этом году

ТАССвчера в 17:45

Главный дизайнер Apple Джони Айв покинет компанию

Дождьвчера в 17:32

Главный дизайнер iPhone и iPad покинул Apple

Lenta.ruвчера в 17:28
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 04:38, Вашингтон
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В России ликвидировали межрегиональную финансовую пирамиду

Сотрудники МВД совместно с подразделением из Ярославской области задержали организаторов финансовой пирамиды, ущерб от которой оценивают больше чем в 1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте МВД.
Обновлено в 03:09
Происшествия

РЖД устраняет сбой в движении поездов на Ленинградском направлении

На Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) из-за хищения кабеля были задержаны 26 поездов дальнего следования и три «Сапсана», сообщает 28 июня пресс-служба ОЖД.
Обновлено в 03:08
Происшествия

Задержан один из руководителей «Рольфа»

В Москве задержан директор департамента развития компании "Рольф" Анатолий Кайро.
Обновлено в 02:54
Политика

В Осаке завершилась встреча Трампа и Путина

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20 в Осаке завершилась.
Обновлено в 02:30
Политика

Литва и Грузия передумали покидать сессию ПАСЕ вслед за Украиной

Делегации Литвы и Грузии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) заявили, что продолжат работу до конца сессии, несмотря на несогласие с возвращением России полномочий.
Обновлено вчера в 12:32
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Стукалова: у Кокорина обнаружена жидкость в коленном суставе

Обновлено в 03:22
Политика

Путин проводит встречу с Терезой Мэй

Президент Российской Федерации Владимир Путин проводит следующую встречу на полях саммита «Большой двадцатки».
Обновлено в 04:18
Общество

Васильева призвала обновить воспитательные программы

Воспитательные программы в России необходимо обновить и выстроить системную работу, чтобы процесс воспитания проходил комплексно и активно задействовал учебные заведения, заявила министр просвещения РФ Ольга Васильева.
Обновлено в 04:02
Транспорт

Контроль за соблюдением ПДД на Крымском мосту усилен из-за трафика

«В настоящее время с учётом повышенного автомобильного трафика через Крымский мост сотрудниками Госавтоинспекции усилен контроль за соблюдением ПДД всеми участниками дорожного движения», — заявил ТАСС представитель ведомства.
Обновлено в 04:08
Футбол

Обамеянг намерен перейти в «Манчестер Юнайтед»

Как сообщает Тuttosport, 30-летний Обамеянг согласился перейти в «Манчестер Юнайтед». Теперь клубам нужно согласовать условия трансфера.
Обновлено в 03:48
Экономика

В Новосибирске разблокировали банковские счета Депардье

Инспекция ФНС России по Ленинскому району Новосибирска разблокировала операции по банковским счетам зарегистрированного в городе ИП Жерара Депардье, сообщили РИА Новости в УФНС России по региону.
Обновлено в 02:02
Авто

Арнольд Шварценеггер разыграл покупателей электрокаров

Обновлено вчера в 04:05
Происшествия

В Шереметьево аварийно сел самолет, летевший из Лондона в Нур-Султан

Обновлено в 03:26
Общество

Передачу Малахова про сестер Хачатурян сняли с эфира

Обновлено вчера в 17:17
Политика

Путин стал думать о преемнике уже в 2000 году

«Думаю о преемнике всегда, начиная с 2000 года, но выбор в конечном итоге за избирателями», — заявил Путин.
Обновлено в 03:42
Происшествия

Число фигурантов по делу о загрязнении в «Дружбе» увеличилось до 13

В уголовном деле, возбуждённом по факту загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба», появились три новых фигуранта.
Обновлено в 03:21
Единоборства

Альварес может провести поединок с Ковалевым

Обновлено в 01:32
Политика

Путин оценил результаты сотрудничества РФ и Саудовской Аравии

Президент РФ Владимир Путин накануне саммита G20 в интервью Financial Times рассказал о положительных результатах в результате сотрудничества РФ и Саудовской Аравией.
Обновлено вчера в 15:12
Политика

В Совфеде оценили слова Порошенко о Крыме

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT прокомментировал заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что восстановление России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) — первый шаг к европейскому признанию Крыма российской территорией.
Обновлено в 03:22
Здоровье

Минздрав и Минтруд представили положение о паллиативной помощи

Впервые описан порядок взаимодействия медицинских организаций и организаций социального обслуживания при оказании гражданам паллиативной помощи.
Обновлено в 02:26
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В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»

Обновлено в 02:52
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Realme выпустит специальные версии смартфонов в честь выхода фильма «Человек-паук: Вдали от дома»

Компания Realme опубликовала тизер, на котором подтверждается, грядущий анонс смартфона, созданного в честь выхода нового фильма «Человек-паук: Вдали от дома» (Spider-Man: Far From Home).
Обновлено вчера в 02:33
Экономика

Россия заняла четвертое место по дешевизне мобильного интернета

Россия поднялась с восьмого на четвертое место в рейтинге стран с самым дешевым мобильным интернетом после Ирана, Казахстана и Египта, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на данные Content Review.
Обновлено в 00:31
Происшествия

Закон об ужесточении наказания за ДТП в нетрезвом виде вступил в силу

Согласно изменениям, если пьяный водитель спровоцировал аварию и причинил другому человеку тяжкий вред здоровью, ему может грозить от трех до семи лет лишения свободы (ранее максимальный срок наказания составлял четыре года).
Обновлено в 03:44
Происшествия

Уральцы в селе сами отремонтировали мост: СК завел уголовное дело

Жители за собственные средства и собственными усилиями отремонтировали мост длинной в 60 метров, а СК возбудил уголовное дело.
Обновлено в 03:47
Финансы

Россия и Китай отказались от доллара при расчетах между собой

Доллар, от использования которого в расчетах стараются отказаться Россия и Китай, на протяжение более ста лета постепенно стал общепризнанной валютой для международных расчетов.
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Происшествия

В Ульяновской области в ДТП погибли трое полицейских

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Происшествия

«Ангара» попросит наградить экипаж Ан-24 за спасение пассажиров

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Шоу-бизнес

О романе Фадеева и Серябкиной рассказала Елена Темникова

Романтические отношения между продюсером и одной из участниц группы «Серебро», по словам Темниковой, негативно сказались на отношениях с другими членами коллектива: - Все это держалось в секрете, потом через это началась дедовщина и шантажи.
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Полиция направила в суд дело о краже картины Куинджи из Третьяковки

Картину нашли на стройке в Одинцовском районе, где Чуприков ее спрятал. С момента задержания Чуприков находится под стражей.
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Джонатан Айв
Американский дизайнер
Англо-американский дизайнер, главный директор по дизайну компании Apple. Известен как дизайнер iMac, алюминиевых и титановых PowerBook G4, MacBook, MacBook Pro, iPod, iPhone, iPad.
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