Экономика

«Транснефть» направит на выплату дивидендов более 50% чистой прибылиNews.ru 05:35

Совет директоров компании «Транснефть» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2018 года в размере 77,611 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании. На обыкновенную и привилегированную акцию придётся выплата в 10,706 тысячи рублей.
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Транснефть готовит на выплату дивидендов свыше 50% чистой прибыли

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Дивиденды «Транснефти» за 2018 год могут снизиться

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«Транснефть» направит на выплату дивидендов более 50% чистой прибыли

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