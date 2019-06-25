Экономика

Транснефть готовит на выплату дивидендов свыше 50% чистой прибылиREGNUM 04:02

Решение о выплате дивидендов в размере 10 тысяч 705,95 рубля на акцию, или 51,18% нормализованной консолидированной чистой прибыли за 2018 накануне принял совет директоров ПАО «Транснефть». Соответствующая рекомендация направлена на рассмотрение общему собранию акционеров компании.
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