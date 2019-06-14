Экономика
Дивиденды «Газпром нефти» вырастут вдвоеМойка78 вчера в 10:56
Компания «Газпром нефть» вдвое увеличит свои дивиденды за 2018 год. Они достигнут 142,2 млрд рублей. Решение было принято на годовом собрании акционеров.
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«МРСК Северо-Запада» выплатит 0,003985 руб. на акцию за 2018г, направит на дивиденды 64% прибыли
Интерфакс - Россиявчера в 07:42
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