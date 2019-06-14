Экономика

Дивиденды «Газпром нефти» вырастут вдвоеМойка78 вчера в 10:56

Компания «Газпром нефть» вдвое увеличит свои дивиденды за 2018 год. Они достигнут 142,2 млрд рублей. Решение было принято на годовом собрании акционеров.
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