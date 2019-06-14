Энергетика

Дивиденды «Газпром нефти» вырастут вдвоеМойка78 10:56

Компания «Газпром нефть» вдвое увеличит свои дивиденды за 2018 год. Они достигнут 142,2 млрд рублей. Решение было принято на годовом собрании акционеров.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Дивиденды «Газпром нефти» вырастут вдвое

Мойка7810:56

Акционеры «Газпром нефти» сократили совет директоров

Форпост Северо-Запад06:19

Дивиденды «Газпром нефти» могут достигнуть 50% от чистой прибыли компании

Невские Новости09:07

Акционеры СПбМТСБ утвердили дивиденды за 2018 год в объеме 400 млн рублей

ТАСС12:50

«Газпром нефть» меняет директоров и радует дивидендами. Помогать с принятием решений теперь будет и глава «Зенита»

Фонтанка.Ру06:51

«Газпром нефть» может в этом году выплатить акционерам до 50 процентов чистой прибыли

Телеканал Санкт-Петербург10:45

«Газпром нефть» увеличила дивиденды за 2018 год вдвое к предыдущему году

Интерфакс05:22
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 15:13, Вашингтон
Гаджеты

Названы смартфоны Redmi и Xiaomi, которые первые получат Android 10

Первыми Android Q получат флагманские смартфоны Redmi и Xiaomi.
Обновлено в 10:11
Энергетика

«Нафтогаз» снизил цену на газ для населения Украины

Компания «Нафтогаз» установила июньскую цену на газ для населения на уровне 5553,89 гривен за 1 тыс. куб. метров, то есть снизила её на 7,3% по сравнению с маем месяцем, сообщили 14 июня в пресс-службе «Нафтогаза».
Обновлено в 08:50
Происшествия

Пожар на полигоне в Воронежской области потушен

Обновлено в 14:17
Происшествия

Жители села под Пензой устроили сход из-за конфликта с цыганами

Жители села Чемодановка в Пензенской области 14 июня устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами, сообщают местные издания.
Обновлено в 14:46
Происшествия

В Ростовской области мужчину обвинили в убийстве сорокалетней давности

Мужчине предъявлено обвинение в убийстве сторожа, совершенном в 1979 году в Ростовской области, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 11:37
Армия и оружие

Минометы ВСУ разбили очистные сооружения в Горловке

Обновлено в 13:09
Финансы

ЦБ допустил новое снижение ключевой ставки

Банк России допускает еще одно или два снижения ключевой ставки до конца 2019 года.
Обновлено в 09:00
Технологии

ФАС потребовала объяснений у «Билайна» и Mail.ru Group

Ранее RSpectr рассказывал о том, что пользователи «Билайна» и сервисов Mail.ru Group столкнулись со сложностями: абоненты оператора, являющиеся пользователями сервисов медиахолдинга, не могут полноценно работать с такими ресурсами, как Mail.ru, «Одноклассники», «ВКонтакте», Delivery Club и т.д. Изображение: Fas.gov.ru.
Обновлено в 09:53
Происшествия

Российский сноубордист застрелен в США

Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.
Обновлено в 14:51
Политика

Генпрокурор Украины сообщил о задержании экс-главы ЦИК ДНР

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в пятницу сообщил о задержании бывшего председателя Центральной избирательной комиссии Донецкой народной республики Романа Лягина.
Обновлено в 08:15
Происшествия

Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

Обновлено в 12:09
Происшествия

Журналист Голунов назвал имя избившего его оперативника

Обновлено в 10:42
Религия

Православные 15 июня отметят Троицкую родительскую субботу

На Троицкую родительскую субботу принято поминать покойных родственников.
Обновлено в 04:11
Шоу-бизнес

Бородина устроила в честь 10-летия дочери грандиозную вечеринку

Ведущая шоу «Дом-2» Ксения Бородина организовала грандиозную вечеринку в честь 10-летия своей старшей дочери Маруси.
Обновлено в 13:24
Общество

Роскомнадзор заблокировал форум с данными клиентов российских банков

Роскомнадзор заблокировал форум с данными клиентов российских банков. Об этом сообщается на сайте федеральной службы.
Обновлено в 12:49
Транспорт

Сбой в движении электричек произошёл на Ярославском направлении МЖД

На Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД) произошёл сбой в движении пригородных поездов, сообщили 14 июня в пресс-службе АО «Центральная пригородная пассажирская компания» (ЦППК).
Обновлено в 09:35
Происшествия

Приговор Кокорина и Мамаева отменен

Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Шоу-бизнес

Рыжий из «Иванушек» опубликовал видео с рязанскими фанатами

Вчера, 13 июня, в соцсети «Instagram» Андрей Григорьев-Апполонов, солист группы «Иванушки International», опубликовал видеоролик с рязанского концерта.
Обновлено в 09:04
Авто

Автомобили LADA подорожают на рынке Беларуси

В Беларуси LADA входит в число лидеров рынка, а модель Vesta является самым продаваемым новым автомобилем в стране согласно данным Белорусской автомобильной ассоциации (БАА).
Обновлено в 06:46
Общество

Сын Алибасова захотел вывезти отца из России

Обновлено вчера в 22:36
Общество

Памятник Станиславу Говорухину может появиться у входа во ВГИК

Обновлено в 09:29
Происшествия

В Севастополе суд освободил капитана украинского судна Новицкого

Балаклавский районный суд Севастополя 14 июня оштрафовал обвиняемого в незаконном промысле рыбы у берегов Крыма капитана украинского судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого на 550 тыс. рублей.
Обновлено в 11:00
Происшествия

В Бахрейне при странных обстоятельствах погибла 22-летняя россиянка

Обновлено в 06:04
Политика

Лидеры стран ШОС подписали декларацию по итогам саммита в Бишкеке

Лидеры стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в пятницу подписали декларацию по итогам саммита в Бишкеке.
Обновлено в 04:29
Политика

МИД Британии обвинил Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе

Ранее президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео обвинили Иран в причастности к атакам на нефтяные танкеры в Оманском заливе, которые произошли 13 июня.
Обновлено в 14:42
Наука

В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента

О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено в 12:46
Политика

Имена ответственных за крушение МН17 раскроют в Нидерландах

Ранее сообщалось, что в Нидерландах будут судить виновных в крушении Boeing 777 компании "Малазийские авиалинии", который выполнял рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур и разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины.
Обновлено в 12:20
Энергетика

МЭА снизило прогноз роста спроса на нефть

В организации полагают, что рост мирового спроса на нефть составит 1,14 млн баррелей, что на 70 тыс. баррелей в сутки меньше предыдущего прогноза.
Обновлено в 09:52
Наука

Какими будут крылья самолетов будущего: снова берем пример с птиц

Помимо опасности для других самолетов, формирование вихря не только отнимает часть подъемной силы крыла, но и создает сопротивление движению вперед.
Обновлено в 13:18
Происшествия

МАК выпустил отчет о пожаре SSJ-100 в Шереметьево

Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный доклад о катастрофе, произошедшей с самолетом SSJ-100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 10:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное