Энергетика
Дивиденды «Газпром нефти» вырастут вдвоеМойка78 10:56
Компания «Газпром нефть» вдвое увеличит свои дивиденды за 2018 год. Они достигнут 142,2 млрд рублей. Решение было принято на годовом собрании акционеров.
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«Газпром нефть» может в этом году выплатить акционерам до 50 процентов чистой прибыли
Телеканал Санкт-Петербург10:45
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