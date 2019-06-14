Экономика
Дивиденды «Газпром нефти» вырастут вдвоеМойка78 вчера в 10:56
Компания «Газпром нефть» вдвое увеличит свои дивиденды за 2018 год. Они достигнут 142,2 млрд рублей. Решение было принято на годовом собрании акционеров.
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«МРСК Северо-Запада» выплатит 0,003985 руб. на акцию за 2018г, направит на дивиденды 64% прибыли
Интерфакс - Россиявчера в 07:42
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Полиция объяснила задержания на Хохловской площади в центре Москвы
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В России провели испытания подводного робота «Клавесин»
Сообщается также, что испытания подтвердили правильность конструкторских решений, заложенных в комплекс, и основные принципы и алгоритмы его функционирования.
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Молдавский цейтнот: олигарх и русофоб Плахотнюк устроил путч
Молдавский цейтнот: олигарх и русофоб Плахотнюк устроил путч В Молдове разразился настоящий политический шторм.
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Грег Скотт имеет предложения из Швеции, но хочет играть в КХЛ
Сообщается, что форвард получил предложение «Брюнэса», но пока отложил этот вариант.
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Экс-канцлер ФРГ признал законность присоединения Крыма к России
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что присоединение Крыма к России прошло в соответствии с законом, передает РИА "Новости".
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Происшествия
Мужчину задержали при попытке перелезть через ограду Белого дома
Сотрудники Секретной службы США задержали мужчину при попытке перелезть через ограду Белого дома, сообщает телеканал ABC со ссылкой на заявление ведомства.
Обновлено в 01:46
Армия и оружие
Су-34 мощнейшей бомбой похоронил десятки боевиков
Истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил мощной корректируемой авиабомбой КАБ-1500ЛГ целую группу боевиков в Сирии.
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Тяжелые металлы на Земле появились в результате взрывов сверхновых
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Временный чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBA Маркус Браун арестован полицией.
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Вартапетов: «Травм в „Спартаке“ стало меньше»
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Китайские агрохолдинги нацелились на Приморье
По мнению экспертов, выход на региональный сельскохозяйственный рынок китайских агрохолдингов нанесет мощный конкурентный удар по местным сельхозпроизводителям – конкурировать с ними едва ли кто-то сможет.
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Экономика
Инвестор из Монголии построит в Бурятии завод по производству древесных гранул
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