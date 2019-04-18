Дивидендная доходность по акциям МКБ оценивается в 1,8%Finam.Ru вчера в 04:30

На одну обыкновенную акцию планируется выплатить 0,11 рубля. Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендом - 7 июня 2019 года. Исходя из текущей стоимости акций МКБ, дивидендная доходность по ним оценивается в 1,8%. Это существенно ниже, чем дивидендная доходность по индексу ММВБ.

Дивидендная доходность по акциям МКБ оценивается в 1,8%

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