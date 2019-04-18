Финансы
Дивидендная доходность по акциям МКБ оценивается в 1,8%Finam.Ru вчера в 04:30
На одну обыкновенную акцию планируется выплатить 0,11 рубля. Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендом - 7 июня 2019 года. Исходя из текущей стоимости акций МКБ, дивидендная доходность по ним оценивается в 1,8%. Это существенно ниже, чем дивидендная доходность по индексу ММВБ.
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Политика
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Обновлено в 15:17
Политика
Эксперт прокомментировал прошедшие на Украине предвыборные дебаты
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Обновлено в 13:59
Политика
Порошенко в ходе теледебатов предупредили о возможном теракте
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Обновлено в 14:37
Политика
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Как и ранее президент Порошенко, Парубий обратил внимание на слова Зеленского о «повстанцах ЛНР и ДНР».
Обновлено в 15:18
Политика
Зеленский назвал себя результатом ошибок Порошенко
В Киеве начались дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Обновлено в 12:28
Политика
В Раде назвали выступление Порошенко на дебатах «жалким зрелищем»
Лидер партии «Наши», депутат Верховной рады Евгений Мураев резко прокомментировал выступление пока еще действующего президента Украины Перта Порошенко в ходе дебатов с Владимиром Зеленским.
Обновлено в 13:38
Футбол
Мамаев о просмотре матча «Краснодар» – «Зенит»: «Не показывают»
Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев не сможет посмотреть матч своей команды против «Зенита» в чемпионате России.
Обновлено в 12:14
Политика
Медведчук советует Зеленскому договориться с Донбассом
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Обновлено в 05:43
Шоу-бизнес
52-летний Венсан Кассель стал отцом в третий раз
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Россия ответила Украине запретом экспорта нефти
Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.
Обновлено вчера в 06:36
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«Волгоградская правда.ру» подобрала несколько физических упражнений, которые помогут снять боль и расслабить мышцы.
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Происшествия
Экс-владельца банка «Югра» Хотина отправили под домашний арест
Басманный суд Москвы одобрил ходатайство следствия и отправил бывшего владельца обанкротившегося в 2018 году банка «Югра» Алексея Хотина под домашний арест.
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Агент заявил о желании привезти Яя Туре в клуб чемпионата России
Агент футболиста Дмитрий Селюк заявил, что ведет переговоры о подписании контракта с одним из российских клубов.
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Происшествия
Под Псковом принудительно посадили летевший к границе РФ самолет
В Псковской области принудительно посадили легкомоторный самолет-нарушитель РВ-7, летевший к границе РФ.
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Американский финансовый портал Business Insider подготовил подборку «шокирующих» фактов о российской экономике.
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В финальном чтении Госдума приняла закон об изоляции Рунета
16 апреля депутаты Госдумы в финальном чтении приняли закон об изоляции российского Интернета.
Обновлено 17 апреля в 06:11
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«Наполи» нацелился на защитника «Тоттенхэма»
Защитник «Тоттенхэма» Киран Триппьер попал в сферу интересов «Наполи».
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Минтранс предложил разделить водителей на профессионалов и любителей
Основное нововведение — разделение водителей на любителей и профессионалов, работающих по найму.
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Астероид размером с дом приблизился к Земле
Потенциально опасный астероид GC6 размером с дом пролетел мимо Земли на расстоянии 219 тысяч километров. Он был обнаружен NASA 9 апреля.
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МИД Белоруссии обвинил российского посла в «разрушении» отношений
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что российский посол в Минске Михаил Бабич якобы разрушает отношения двух стран.
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Жена писателя Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова рассказала о его состоянии. Пост на эту тему она опубликовала в своем Facebook-аккаунте.
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УАЗ выпустил оранжевый «Хантер» за 1 млн рублей
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США призвали не пускать российские самолеты в Венесуэлу
США призвали все страны последовать примеру Мальты, которая не пустила в свое воздушное пространство два российских самолета, направлявшихся в Венесуэлу.
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Армия и оружие
В ДНР заявили о гибели трёх ополченцев
В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили, что при попытке проникновения украинских силовиков на территорию ДНР погибли трое ополченцев.
Обновлено в 13:50
Армия и оружие
Новороссийская база ВМФ будет введена в 2019 году
Объекты Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота РФ будут введены в эксплуатацию до конца нынешнего года, сообщил врио командующего ЧФ вице-адмирал Виктор Лиина во время визита в город-герой первого заместителя министра обороны РФ Руслана Цаликова.
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Общество
Текслер призвал «ЕР» вместе решать экологические проблемы Южного Урала
Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер призвал «Единую Россию» к совместной работе над повышением экологической безопасности региона.
Обновлено в 09:49
Армия и оружие
Китай показал испытания своего авианосца
В Сети появился ролик, на котором видно, как проходят ходовые испытания авианосца проекта 001А.
Обновлено в 13:03
Общество
В России разрешат частные кладбища
Новый закон «О похоронном деле» позволит частным компаниям организовывать новые кладбища на государственной земле.
Обновлено в 01:16