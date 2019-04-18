Финансы

Дивидендная доходность по акциям МКБ оценивается в 1,8%Finam.Ru вчера в 04:30

На одну обыкновенную акцию планируется выплатить 0,11 рубля. Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендом - 7 июня 2019 года. Исходя из текущей стоимости акций МКБ, дивидендная доходность по ним оценивается в 1,8%. Это существенно ниже, чем дивидендная доходность по индексу ММВБ.
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Совет директоров «Русгидро» одобрил изменение дивидендной политики

ТАСС08:26

Котировки «Энел Россия» способны подняться до 1,15-1,2 рубля

Finam.Ru07:30
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«Манчестер Сити» - «Тоттенхэм»: прогноз на матч чемпионата Англии

Помимо "Тоттенхэма" подопечным Гвардиоле предстоит еще одна очень важная игра – выездной отложенный матч против "МЮ", которому очки также нужны позарез.
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Экс-президент Перу в предсмертной записке отверг обвинения в коррупции

Бывший президент Перу Алан Гарсия в предсмертной записке отверг обвинения в коррупции в свой адрес, а также в адрес членов своей семьи, сообщают западные СМИ.
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