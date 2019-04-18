Дивидендная доходность по акциям МКБ оценивается в 1,8%Finam.Ru вчера в 04:30

На одну обыкновенную акцию планируется выплатить 0,11 рубля. Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендом - 7 июня 2019 года. Исходя из текущей стоимости акций МКБ, дивидендная доходность по ним оценивается в 1,8%. Это существенно ниже, чем дивидендная доходность по индексу ММВБ.

Дивидендная доходность по акциям МКБ оценивается в 1,8%

Космос Уфолог рассказал, что инопланетяне с Нибиру уже в России Эксперт из Дальнего Востока рассказал, что столь частые визиты пришельцев на Землю являются сигналом предстоящего захвата.

Происшествия Рыбак поймал рыбу-меч весом в несколько сотен килограммов во Флориде Капитан рыбацкой лодки Ник Станчик поймал рыбу-меч весом около 340 килограммов во Флориде (США), о чем поделился в опубликованном в Сети видео.

Наука Таинственное существо обнаружено в Индийском океане В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.

Происшествия Рейс из Мурманска в Санкт-Петербург задержали из-за угроз дебошира Рейс авиакомпании "Россия" из аэропорта Мурманск в Санкт-Петербург был задержан в пятницу из-за дебошира, который угрожал взорвать самолет.

Армия и оружие Турция не боится угроз США из-за покупки российских С-400 Турция будет закупать истребители у России, если США остановят ее участие в международной программе по созданию F-35 за выбор российских ЗРК С-400, сообщает издание Defence News, ссылаясь на источник в госзакупках Минобороны страны.

Кино Фильм-лауреат Берлинского кинофестиваля «Пираньи Неаполя» покажут на ММКФ Фильм итальянца Клаудио Джованнези "Пираньи Неаполя", который получил "серебряного медведя" за лучший сценарий на 69-м Берлинском кинофестивале (2019), покажут в субботу на площадке 41-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ), сообщатся на официальном сайте ММКФ.

Армия и оружие Китай показал испытания своего авианосца В Сети появился ролик, на котором видно, как проходят ходовые испытания авианосца проекта 001А.

Шоу-бизнес Алла Пугачева дала юбилейный концерт на сцене Кремля Концерт состоялся 17 апреля на кремлевской сцене и стал самым обсуждаемым событием апреля.

Футбол «Манчестер Сити» - «Тоттенхэм»: прогноз на матч чемпионата Англии Помимо "Тоттенхэма" подопечным Гвардиоле предстоит еще одна очень важная игра – выездной отложенный матч против "МЮ", которому очки также нужны позарез.

Политика Зеленский заговорил по-русски на дебатах с Порошенко Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский прочитал часть вопроса из интернета на русском языке в ходе выступления на дебатах с действующим украинским лидером Петром Порошенко.

Авто ЦОДД выяснил, владельцы каких машин чаще всего нарушают ПДД ЦОДД выяснил, какие машины чаще всего нарушают правила дорожного движения в Москве.

Общество Бутина надеется вернуться в Россию в начале мая Россиянка Мария Бутина, арестованная в США, надеется до конца пасхальной недели вернуться в Россию.

Экономика Надолго ли хватит повышения пенсионного возраста Власти повысили пенсионный возраст, подавая это как радикальное и долгосрочное решение проблем пенсионной системы, но это скорее лишь их купирование и отсрочка.

Происшествия Опубликовано полное видео драки Кокорина и Мамаева в «Кофемании» Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись из кафе «Кофемания», где компания молодых людей, в том числе футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, избила других посетителей — директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.

Происшествия Под Псковом принудительно посадили летевший к границе РФ самолет В Псковской области принудительно посадили легкомоторный самолет-нарушитель РВ-7, летевший к границе РФ.

Происшествия О резком ухудшении состояния Быкова высказались в его окружении Издатель "Новой газеты" Дмитрий Муратов отреагировал на сообщения о резком ухудшении состояния писателя Дмитрия Быкова, который сейчас находится в одной из больниц Москвы.

Политика Порошенко во время теледебатов предупредили о возможном теракте Модератор Общественного телевидения во время теледебатов в Киеве проинформировала действующего президента Украины Петра Порошенко о поступлении сообщения о возможном теракте.

Общество Роман Полански подал в суд на Американскую киноакадемию Польско-французский режиссер Роман Полански обратился в суд для того, чтобы его снова включили в состав Американской академии киноискусств.

Шоу-бизнес Венсан Кассель стал отцом Амазонки Венсан Кассель снова стал отцом. Его молодая 22-летняя жена Тина Кунаки родила дочку, которую назвали Амазонка.

Авто Парадный кабриолет Aurus показали на видео без камуфляжа Кабриолет получил мягкую складывающуюся крышу, а вместо четырех дверей — теперь только две.

Политика Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

Культура Умерла известная по фильмам «Заклятие» демонолог Лоррейн Уоррен Знаменитая американская исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен, чья работа легла в основу сценариев к фильмам ужасов «Заклятие» и «Проклятие Аннабель», умерла в возрасте 92 лет.