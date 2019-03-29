Экономика

Дивидендная доходность акций Qiwi может составить около 7%ПРАЙМ вчера в 10:02

Исходя из чистой прибыли, полученной компанией в 2018 году, и планов по ее наращиванию в 2019 году, дивидендная доходность бумаг QIWI может составить около 7%. QIWI входит в пятерку платежных сервисов, популярных среди пользователей 18-55 лет в России.
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Qiwi в 2018 году нарастила выручку до $283 млн

RuNews24.ru08:49

Дивидендная доходность QIWI может составить 5-6%

Finam.Ru06:45

Хорошие результаты QIWI за 4 кв. 2018 г. и ориентир по размеру дивидендных выплат должны оказать поддержку котировкам ее акций - Уралсиб

Финмаркет05:54

Выручка Qiwi подскочила на 49%. Акции все равно подешевели

РБК05:56

Финансовые результаты QIWI поддержат акции компании

ПРАЙМ03:56

Годовая чистая прибыль группы QIWI по МСФО составила 4,1 млрд рублей

Банки.рувчера в 09:03
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:28, Ашберн
Политика

Медведев призвал различать критику и оскорбление власти

Критика власти в интернете не должна иметь последствий, но если целью сообщений является лишь прямое оскорбление, то основание для применения закона есть, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы пользователей в соцсети "Вконтакте".
Обновлено в 08:49
Финансы

Уровень долговой нагрузки россиян приблизился к историческому пику

Долговая нагрузка россиян сегодня составляет 9,9%. Такой вывод,как сообщает агентство ТАСС, содержится в презентации директора департамента финансовой стабильности Банка России Елизаветы Даниловой.
Обновлено в 05:18
Политика

США подготовили новые санкции против России

США подготовили санкции против России.
Обновлено в 11:05
Финансы

Минфин перевыполнил план по заимствованиям в первом квартале

Минфину год не удавалось выполнить план заимствований: последний раз он занимал больше запланированной суммы в I квартале 2018 г. – 463,2 млрд руб. при плане 450 млрд руб. После этого заимствования Минфина сокращались с каждым кварталом.
Обновлено 27 марта в 12:59
Общество

Крупнейший производитель троллейбусов заявил о массовых увольнениях

Крупнейший производитель троллейбусов – завод «Тролза» – предупредил правительство Саратовской области о возможном увольнении половины сотрудников.
Обновлено в 09:58
Армия и оружие

Истребитель пятого поколения Су-57 получил экспортный паспорт

По информации источника в авиационной отрасли России, заявление которого приводит РИА Новости, передовой российский самолет пятого поколения Су-57 недавно получил паспорт экспортного облика.
Обновлено в 03:54
Происшествия

Невестку Юрия Дудя приговорили к штрафу за побои

"Суд признал ее виновной в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 6.1.1 Кодекса об административных правонарушениях (Побои)", - сказала Первовласенко.
Обновлено в 09:35
Спорт

Алина Загитова перед чемпионатом России получила сильный ожог ноги

Обновлено в 06:59
Происшествия

Виновник смертельного ДТП сдался полиции по требованию Кадырова

Водитель Mercedes Gelandewagen Муслим Джамбеков, виновник ДТП с двумя погибшими на Можайском шоссе, пришел в полицию с повинной после требования главы Чечни Рамзана Кадырова.
Обновлено в 06:17
Футбол

«Милан» предложил €50 млн за нападающего «Аякса»

В январе 2017 года хавбек перешел в «Аякс» за €12 млн. Контракт футболиста с амстердамским клубом рассчитан до 2022 года.
Обновлено в 08:19
Происшествия

Рыбак выловил 100-килограммовую голову мертвой акулы

В прибрежных водах Австралии обнаружили откушенную голову огромной акулы.
Обновлено в 06:05
Армия и оружие

Минобороны показало ослепляющий и вызывающий галлюцинации щит

Как рассказали военные «Российской газете», он способен ослепить врага и может вызвать галлюцинации.
Обновлено в 09:48
Здоровье

В США впервые пересадили почку от ВИЧ-инфицированного донора

Врачи впервые пересадили орган от живого ВИЧ-инфицированного донора ВИЧ-инфицированному пациенту.
Обновлено в 07:37
Политика

В Кремле внимательно следят за протестами в Ингушетии — Песков

В Кремле внимательно следят за протестными акциями в Ингушетии. Об этом 29 марта заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:36
Здоровье

В Югре третий год фиксируется снижение рождаемости

В ХМАО на протяжении трех лет стабильно снижается рождаемость.
Обновлено в 11:04
Политика

«Нафтогаз»: «Северный поток — 2» не заработает в заявленный срок

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что отказ Дании согласовать прохождение маршрута «Северного потока — 2» приведёт к тому, что газопровод не заработает в заявленный срок — 1 января 2020 года.
Обновлено в 10:54
Происшествия

СК возбудил дело после гибели солдата в Тверской области

Военные следователи Следственного комитета (СК) возбудили уголовное дело по факту гибели военнослужащего, сбежавшего из воинской части № 51592 в Тверской области.
Обновлено в 09:08
Политика

Британский парламент в третий раз отклонил соглашение по Brexit

Палата общин британского парламента отвергла в пятницу в третий раз подряд проект соглашения с Евросоюзом об условиях выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.
Обновлено в 10:43
Политика

Дмитрий Гудков оспаривает закон об оскорблении власти в суде

Оппозиционер Дмитрий Гудков подал в судебную коллегию Верховного суда иск с требованием признать недействительным так называемый закон Клишаса — закон об оскорблении власти.
Обновлено в 07:40
Религия

Почему власти передумали передавать РПЦ Исаакиевский собор

Обновлено в 08:26
Политика

Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливе

Украинский олигарх Игорь Коломойский возложил на президента страны Петра Порошенко ответственность за ноябрьский конфликт в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 16:25
Космос

В России начали разрабатывать космическую стиральную машину

Обновлено в 05:42
Спорт

Сотникова рассказала о конфликте Медведевой и Тутберидзе

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова поделилась мнением о возможном конфликте фигуристки Евгении Медведевой с тренером Этери Тутберидзе, отметив, что со стороны все выглядело очень дружелюбно.
Обновлено в 08:19
Армия и оружие

США приостановили полеты бомбардировщиков B-1B

ВВС США решили временно прекратить полеты стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer.
Обновлено в 00:22
Экономика

ПФР назвал размер социальной пенсии после индексации

Пенсионный фонд России рассказал, как изменится размер социальных пенсий после индексации на 2%, которая пройдёт 1 апреля.
Обновлено в 09:56
Происшествия

Двое участников конфликта у ТЦ «Гагаринский» в Москве задержаны

Двое участников конфликта рядом со станцией Московского центрального кольца (МЦК) и торгово-развлекательным центром "Гагаринский" задержаны, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 10:26
Футбол

Крылья Советов — Арсенал (Тула) 0:0 (1-й тайм)

Обновлено в 09:07
Политика

Пореченков и Охлобыстин записали ролик в «поддержку» Зеленского

Обновлено в 06:06
Общество

Названа разница в зарплатах женщин и мужчин в Москве

В феврале вице-премьер Ольга Голодец заявила, что размер средней зарплаты женщин в России составляет 70% от зарплаты мужчин.
Обновлено в 07:25
Армия и оружие

Стартовала Международная олимпиада курсантов по иностранному языку

В Михайловской военной артиллерийской академии стартовала всеармейская V Международная олимпиада курсантов по иностранному языку.
Обновлено в 08:26
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