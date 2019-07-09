Спасение гражданского и неиспользованные противогазы "У комиссии вызывает вопросы причина взрыва в отсеке, где находился аккумулятор, а также тот факт, что моряки не воспользовались портативными дыхательными аппаратами, которыми по инструкции должны были воспользоваться в первую очередь", — говорит знакомый с расследованием обстоятельств инцидента собеседник РБК.

с чего всё началось

По данным издания, причиной возгорания в аккумуляторном отсеке могла стать диверсия или возгорание в электрическом щитке, которое вызвало короткое замыкание. Из-за него мог произойти пожар, а затем взрыв. Не исключается и столкновение с внешним объектом.

Диверсия могла быть причиной гибели подводников на «Лошарике»

Технологии Аналитик оценил новые функции приложения «Инстаграм» Ранее глава компании «Инстаграм» Адам Моссери в своем блоге сообщил о двух новых функциях, которые будут доступны пользователям.

Политика Путин выступил против санкций в отношении Грузии Российский лидер Владимир Путин, комментируя возможность введения санкций в отношении Грузии, заявил, что не считает это необходимым из уважения к грузинскому народу.

Политика Жители Грузии приветствовали решение Путина по санкциям Жители Грузии оценили решение президента Владимира Путина, выступившего против введения антигрузинских санкций.

Происшествия Саакашвили подрался с оппонентами и сломал руку пенсионерке По информации портала, политик попытался устроить в здании суда беспорядки, во время которых он ударил пенсионерку и сломал ей руку.

Экономика Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.

Экономика Forbes составил рейтинг самых богатых депутатов и чиновников в России Депутат заксобрания Владимирской области Павел Антов, чей доход составил в 2018 году 9,97 млрд рублей, занял первое место в рейтинге 100 богатейших госслужащих и депутатов России, который во вторник опубликован на сайте российского издания Forbes.

Армия и оружие В Германии потребовали сноса памятника погибшим в бою под Прохоровкой Ведущий редактор исторического раздела немецкой газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф призвал снести памятник Победы на Прохоровском поле, возведенный в память о погибших в танковом сражении в этом месте в июле 1943 года.

Происшествия Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.

Здоровье В МЧС рассказали, как не посинеть после укуса змеи МЧС России выдало рекомендации, как вести себя при укусе змеи: сразу обратиться к врачам, опасными симптомами спасатели назвали головокружение и рвоту, а также покраснение места укуса.

Политика Британский МИД обвинил RT и Sputnik в распространении дезинформации Ангажированностью информагентств RT и Sputnik объяснил запрет на их участие в конференции по свободе СМИ представитель британского МИД 8 июля изданию Press Gazette.

Политика Сергей Иванов: Россия опоздала с мусорной реформой на 40 лет Спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что Россия опоздала с преобразованиями в сфере твердых коммунальных отходов на 40 лет.

Общество На севере Хабаровского края ввели режим ЧС из-за паводка В Охотском районе Хабаровского края ввели режим чрезвычайной ситуации из-за подтопления участка дороги, ведущей к аэропорту Охотска.

Армия и оружие Адмирал США заявил, что в Венесуэле находятся сотни российских военных Глава Южного командования вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер считает, что в Венесуэле находятся сотни российских военнослужащих и военных подрядчиков.

Общество В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в августе В целом на европейской территории страны средняя температура августа ожидается близкой к норме, пояснил заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко.

Экономика Россияне стали экономить на лекарствах По мнению гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, снижение продаж лекарств связано с падением реальных доходов россиян.

Общество Россиян могут перевести на электронные паспорта в 2022 году Переход на электронные паспорта в России может состояться в 2022 году, однако окончательное решение пока не принято, заявил вице-премьер Максим Акимов, курирующий среди прочего сферу развития цифровой экономики.

Происшествия Около 450 человек госпитализированы в зоне паводка в Иркутской области В зоне паводка в Иркутской области госпитализировано 442 человека, а всего за помощью к медикам обратилось более 3,2 тысячи человек.

Общество Глушаков подал заявление на бывшую жену в Следственный комитет Футболист написал заявление в Следственный комитет на экс-супругу Дарью, в котором обвиняет жену в подлоге документов.

Политика Экс-сотрудница Госдепа попалась на сговоре с разведкой Китая В США суд столичного округа Колумбия приговорил экс-сотрудницу американского Госдепа Кэндис-Мари Клейборн к 40 месяцам тюрьмы из-за сговора с китайской разведкой.

Общество Олег Кожемяко все, что нажил в квартире, оставил Валерию Лимаренко Напомним, Олег Кожемяко покинул Сахалин в сентябре прошлого года и променял область на Приморский край.

Политика Посол РФ призвал США поддержать борьбу с прославлением нацизма Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты должны поддержать российскую позицию, направленную на борьбу с пропагандой нацизма.