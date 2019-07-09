Происшествия

Диверсия могла быть причиной гибели подводников на «Лошарике»Газета.Ru вчера в 17:50

По данным издания, причиной возгорания в аккумуляторном отсеке могла стать диверсия или возгорание в электрическом щитке, которое вызвало короткое замыкание. Из-за него мог произойти пожар, а затем взрыв. Не исключается и столкновение с внешним объектом.
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Последний поход: из-за чего могли погибнуть 14 офицеров-подводников

Спасение гражданского и неиспользованные противогазы "У комиссии вызывает вопросы причина взрыва в отсеке, где находился аккумулятор, а также тот факт, что моряки не воспользовались портативными дыхательными аппаратами, которыми по инструкции должны были воспользоваться в первую очередь", — говорит знакомый с расследованием обстоятельств инцидента собеседник РБК.
РБКвчера в 09:09

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Lenta.ruвчера в 10:29

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РБКвчера в 09:09
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Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 00:58, Вашингтон
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Экономика

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.
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Экономика

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Армия и оружие

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Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
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В МЧС рассказали, как не посинеть после укуса змеи

МЧС России выдало рекомендации, как вести себя при укусе змеи: сразу обратиться к врачам, опасными симптомами спасатели назвали головокружение и рвоту, а также покраснение места укуса.
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Политика

Британский МИД обвинил RT и Sputnik в распространении дезинформации

Ангажированностью информагентств RT и Sputnik объяснил запрет на их участие в конференции по свободе СМИ представитель британского МИД 8 июля изданию Press Gazette.
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Сергей Иванов: Россия опоздала с мусорной реформой на 40 лет

Спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что Россия опоздала с преобразованиями в сфере твердых коммунальных отходов на 40 лет.
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На севере Хабаровского края ввели режим ЧС из-за паводка

В Охотском районе Хабаровского края ввели режим чрезвычайной ситуации из-за подтопления участка дороги, ведущей к аэропорту Охотска.
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«Не знаю, сколько мне осталось»: Хлебникова рассказала о своей болезни

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В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в августе

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Происшествия

Девушка упала под поезд метро на станции «Тверская» из-за телефона

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В зоне паводка в Иркутской области госпитализировано 442 человека, а всего за помощью к медикам обратилось более 3,2 тысячи человек.
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