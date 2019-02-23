Футбол

Дивеев примерил футбольную форму ЦСКАSoccer.ru вчера в 07:09

Пресс-служба ЦСКА опубликовала первые фотографии новичка команды Игоря Дивеева в форме московского клуба.
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Дивеев прибыл в расположение ЦСКА

Sport24.ruвчера в 08:48

ЦСКА - «Уфа». Видеотрансляция матча

Спорт-Экспрессвчера в 09:39

Дивеев прибыл в расположение ЦСКА

Матч ТВвчера в 08:40

Дивеев прибыл в расположение ЦСКА

Sportbox.RUвчера в 08:40

Дивеев примерил футбольную форму ЦСКА

Soccer.ruвчера в 07:09
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Происшествия

Самолет вернулся в Благовещенск из-за больного пассажира

Обновлено вчера в 23:04
Политика

Порошенко случайно назвал Украину агрессором

Президент Украины Петр Порошено во время выступления в городе Жолква оговорился, назвав свою страну агрессором.
Обновлено вчера в 18:34
Политика

Колумбия на два дня закрыла часть границы с Венесуэлой

Власти Колумбии на 24 и 25 февраля закрыли пограничные пункты перехода границы с Венесуэлой в департаменте Северный Сантандер.
Обновлено вчера в 23:21
Политика

Премьер Баварии заявил, что России не место на «скамье штрафников»

Проект "Северный поток — 2" "Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух газовых ниток общей пропускной способностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Обновлено вчера в 22:24
Происшествия

Хабаровчанка родила ребенка в роддоме, не дождавшись помощи врачей

Следствие в Хабаровске ведет проверку после того, как женщина родила ребенка в роддоме, не дождавшись помощи врачей, сообщает в воскресенье СУСК России по Хабаровскому краю.
Обновлено вчера в 23:20
Происшествия

В Магнитогорске эвакуировали жильцов обрушившегося 31 декабря дома

В Магнитогорске эвакуировали более 60 жильцов дома, в котором перед Новым годом обрушился подъезд.
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия

Массовое убийство школьников предотвращено в Хабаровске

Парень подозревается в подготовке массового убийства в одной из школ города, где он раньше учился и где, якобы, работает его мать.
Обновлено вчера в 08:34
Политика

Мадуро поблагодарил жителей Нью-Йорка за поддержку

Боливарианский лидер Николас Мадуро поблагодарил жителей Нью-Йорка, вышедших на улицы для того, чтобы поддержать Венесуэлу.
Обновлено вчера в 21:30
Экономика

Власти ОАЭ решили простить гражданам почти $100 млн долгов

По данным агентства, общая сумма прощённого долга составила 361 млн дирхамов ОАЭ ($98 млн).
Обновлено вчера в 16:16
Транспорт

В России изменили правила посадки в самолет

С 24 февраля в России вступил в силу приказ Минтранса, регулирующий правила посадки в самолеты.
Обновлено вчера в 17:48
Политика

Участниц украинского отбора на Евровидение довели до слез из-за Крыма

Обновлено вчера в 23:55
Происшествия

Госпитализирован режиссер Георгий Данелия

Обновлено вчера в 19:30
Происшествия

В Бурятии уволили сотрудницу МВД за организацию стриптиза в отделении

Старшего дознавателя управления МВД по Улан-Удэ уволили после того, как она пригласила танцовщицу на торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества.
Обновлено вчера в 09:41
Происшествия

В Петербурге BMW X6 насмерть задавил двух пешеходов на тротуаре

Обновлено вчера в 18:27
Происшествия

В Китае зафиксировано сильное землетрясение

Сейсмологическая служба обсерватории Гонконга сообщила, что в воскресенье, 24 февраля, в юго-западной китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 5,1. Эпицентр подземных толчков находился в 11 километрах от городского округа Цзыгун с населением около 2,7 миллиона человек, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:23
Происшествия

Грузовой самолет разбился на юге США

Обновлено вчера в 17:19
Происшествия

При взрыве в жилом доме в Бристоле пострадали три человека

Обновлено вчера в 20:03
Политика

Ким Чен Ын поехал на встречу с Трампом на бронепоезде

Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын отправился в столицу Вьетнама, где должна состояться его вторая встреча с президентом США Дональдом Трампом, на бронепоезде.
Обновлено вчера в 06:21
Политика

Дюжев ответил на слова Серебрякова о России

Актер Дмитрий Дюжев прокомментировал в интервью Пятому каналу заявление своего коллеги Алексея Серебрякова о том, что Россия "разжигала войны" в ряде стран.
Обновлено вчера в 22:02
Наука

Лук и чеснок могут предотвращать рак кишечника

Употребление лука и чеснока может предотвращать развитие опасного онкологического заболевания – это значительно снижает риск возникновения рака кишечника.
Обновлено 22 февраля в 05:00
Политика

Гуаидо допустил любые варианты для разрешения ситуации в Венесуэле

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо заявил, что для разрешения ситуации в стране нужно иметь в виду любые варианты.
Обновлено вчера в 21:57
Авто

СМИ сообщили о возвращении Opel в Россию

Обновлено вчера в 21:03
Хоккей

Шайба Малкина не спасла «Питтсбург» от проигрыша «Филадельфии»

Обновлено вчера в 23:32
Происшествия

Жительница Самары привезла гроб с телом мужа к зданию правительства

В Самаре отчаявшиеся родственники принесли гроб с телом местного жителя к зданию регионального правительства.
Обновлено 21 февраля в 14:59
Спорт

Лыжник Большунов взял серебро чемпионата мира в скиатлоне

Александр Большунов занял второе место в скиатлоне, уступив одну десятую секунды норвежцу Сьюру Роте.
Обновлено вчера в 07:49
Авто

В Сети появились фото новой Lada Vesta FL

Ранее фотографии новой Vesta появились в паблике Lada Vesta в «ВКонтакте».
Обновлено вчера в 11:59
Политика

Корабли ВМС Венесуэлы задержали судно с гумпомощью

Военные корабли Венесуэлы 23 февраля задержали судно с гуманитарной помощью из Пуэрто-Рико.
Обновлено вчера в 17:51
Политика

Послом Саудовской Аравии в США впервые стала женщина

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд впервые назначил женщину, принцессу Риму бинт Бандар бен Султан бен Абдель Азиз Аль Сауд, на пост посла в США, gthtlftn РИА "Новости" / "Назначается на пост посла в США в ранге министра принцесса Рима бинт Бандар бен Султан бен Абдель Азиз Аль Сауд", — отмечается в указе.
Обновлено вчера в 16:57
Футбол

Хет-трик Месси принес «Барселоне» победу над «Севильей»

"Барселона" одержала победу над "Севильей" в матче 25-го тура чемпионата Испании, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 12:08
Армия и оружие

WP: беспилотник «Калашникова» может изменить мир, как АК-47

Обновлено вчера в 16:31
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Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом - часть Центрального спортивного клуба Армии. Один из старейших и самых титулованных клубов в постсоветской истории российского футбола, ведущий свою историю от команды ОЛЛС, основанной в 1911 году. Семикратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России и Суперкубка России. Первый российский клуб, выигравший европейский клубный турнир. В 2014 году клуб выиграл чемпионат в пятый раз, и, таким образом, ЦСКА стал первым в российской истории клубом, собравшим оригиналы всех трофеев.
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