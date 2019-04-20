Дивеев получил тяжелое сотрясение мозга, Бекао травмировал голеностопМатч ТВ 15:05

В концовке было тяжело, особенно когда Дивеев получил травму. Понятно, что хотелось победить, но результат справедливый. У Дивеева тяжелое сотрясение мозга, а у Бекао травма голеностопа, будет проходить обследование, — сообщил Бабаев.

Единоборства Олейник проиграл Овериму нокаутом на турнире UFC в Санкт-Петербурге Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму техническим нокаутом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге.

Армия и оружие Корвет «Гремящий» впервые выйдет в море на испытания Головной корвет проекта 20385 «Гремящий» впервые выйдет в Балтийское море на ходовые испытания 21 апреля.

Наука Геологи увидели «всплытие» очага крупного землетрясения Учёные Калифорнийского технологического института, использовав результаты анализов нескольких мелких землетрясений, продемонстрировали зарождение и распространение сейсмической активности.

Шоу-бизнес Отец Децла рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой Отец Децла (Кирилл Толмацкий) Александр Толмацкий дал интервью журналу Esquire и рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой Юлией.

Кино Уилл Смит сообщил о завершении съемок «Плохих парней-3» Съемки фильма «Плохие парни-3» — третьей части истории детективов Маркуса Бернетта и Майка Лоури ― подошли к концу.

Происшествия Двух школьниц в США задержали по подозрению в подготовке к убийству Двух школьниц-подростков в американском штате Флорида задержала полиция по подозрению в подготовке к убийству девяти человек.

Культура В США умерла исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен В 92 года в США умерла исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен. Об этом сообщили ее родственники в социальных сетях.

Происшествия Под Псковом принудительно посадили самолет, нарушивший границу 18 апреля в Псковской области принудительно посадили самолет, нарушивший государственную границу, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Политика Порошенко в день тишины объявил избирателям о своей победе Действующий президент Украины Петр Порошенко 20 апреля, в день тишины перед выборами, выступил с речью в Виннице и призвал избирателей проголосовать.

Происшествия Группа туристов пострадала в Мексике от «взбесившихся» мурен Сразу 15 туристов получили ранения в результате нападения рыб мурен на курорте в мексиканском штате Наярит.

Общество Кому новое полнолуние принесет любовь и деньги, раскрыли астрологи Астрологи пояснили, как положение светил отразится на каждом знаке зодиака. Сегодня ночью будет очередное полнолуние.

Происшествия В Омске двое детей провалились под лед и погибли Два подростка погибли, провалившись под лед на искусственном водоеме в Советском округе Омска, сообщает в субботу ГУ МЧС России по Омской области.

Футбол Александр Бубнов: «Об интриге в чемпионской гонке говорить теперь не приходится» «Краснодар» в принципе тяготеет к атакующему футболу, а «Зенит» в прошлом туре неплохо порезвился, пусть и со стоящим на вылет «Анжи» (5:0). По составу петербуржцы выглядят сильнее «быков», а к этому матчу Семак уже успел выработать оптимальную модель игры и сочетание игроков под нее.

Культура На ММКФ назвали лауреатов премии «Аванс» Вчера вечером, на 90-м этаже одной из башен «Москва-Сити» прошла традиционная белая вечеринка ММКФ.

Шоу-бизнес Юлия Барановская опровергла слухи о романе с Александром Гордоном Известная ведущая Юлия Барановская официально опровергла слухи о своем романе с коллегой Александром Гордоном.

Энергетика Белоруссия потребует от России компенсацию за плохую нефть Белоруссия обсудит с российской госкомпанией «Транснефть» механизмы компенсации за поставку некачественной нефти, заявил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.

Политика Роберт Де Ниро назвал Трампа «гангстером» и «полным неудачником» По мнению Де Ниро, Трамп – «полный неудачник», передает The Guardian. Свое мнение актер высказал во время телешоу со Стивеном Колбертом.

Происшествия Членов ОНК выгнали из СИЗО во время рассказа арестованного о пытках По словам фигуранта, неизвестные похитили его и две недели пытали в подвале. Теракт в метро Санкт-Петербурга произошёл 3 апреля 2017 года.

Политика Партия Эрдогана подала заявление об отмене итогов выборов в Стамбуле Партия справедливости и развития (ПСР) Турции, которую возглавляет лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган, подала в ЦИК новое заявление с целью отмены результатов муниципальных выборов в Стамбуле и назначения повторного голосования.

Шоу-бизнес Медведев приехал на закрытый день рождения Пугачевой Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.