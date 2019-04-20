Футбол
Дивеев получил тяжелое сотрясение мозга, Бекао травмировал голеностопМатч ТВ 15:05
В концовке было тяжело, особенно когда Дивеев получил травму. Понятно, что хотелось победить, но результат справедливый. У Дивеева тяжелое сотрясение мозга, а у Бекао травма голеностопа, будет проходить обследование, — сообщил Бабаев.
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