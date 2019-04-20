Футбол

Дивеев получил черепно-мозговую травму в столкновении с одноклубникомРИА Новости 07:21

Защитник московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Дивеев в матче 24-го тура чемпионата России против столичного "Локомотива" получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга в столкновении с товарищем по команде Якой Бийолом.
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