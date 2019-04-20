Футбол
Дивеев получил черепно-мозговую травму в столкновении с одноклубникомРИА Новости 07:21
Защитник московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Дивеев в матче 24-го тура чемпионата России против столичного "Локомотива" получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга в столкновении с товарищем по команде Якой Бийолом.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Роман Бабаев: «У Дивеева тяжелое сотрясение мозга, у Бекао травма голеностопа»
Sports.ruвчера в 14:47
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 08:03, Ашберн
Общество
Умер «голос петербургского метро» диктор Михаил Быков
В Санкт-Петербурге на 75-м году жизни умер диктор и телеведущий Михаил Быков, сообщили РИА Новости в ГУП "Петербургский метрополитен".
Обновлено в 07:43
Политика
Активистка Femen разделась возле участка, где голосовал Зеленский
Активистка Femen разделась возле избирательного участка в Киеве, где голосовал кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский.
Обновлено в 06:30
Политика
К Зеленскому в штаб пришла полиция
Владимир Зеленский сидит в штабе и заполняет бумаги для протокола.
Обновлено в 07:30
Политика
Стал известен лидер голосования на Украине на 12:00
По состоянию на 12:00 Владимир Зеленский набирает 71,8% голосов в ходе второго тура президентских выборов Украины.
Обновлено в 07:19
Космос
Как поют звезды: Роскосмос опубликовал звуки нейтронных звезд
Роскосмос выложил видео со звуками нейтронных звезд. Ролик опубликовали в официальном аккаунте корпорации в YouTube.
Обновлено в 07:27
Политика
В Сети появилось видео падения вице-спикера Рады на колени
Обновлено в 04:17
Происшествия
Взрыв в церкви на Шри-Ланке попал на видео
Восемь взрывов произошли в воскресенье в отелях и церквях на Шри-Ланке. Опубликовано видео одного из взрывов в церкви в Коломбо.
Обновлено в 05:40
Энергетика
Белоруссия обсудит с «Транснефтью» компенсации за некачественную нефть
Белоруссия работает над минимизацией последствий поступления из России некачественной нефти и обсудит с компанией «Транснефть» компенсации.
Обновлено вчера в 10:55
Политика
Папа Римский в Пасху призвал к миру
Папа римский Франциск в воскресенье поздравил католиков с праздником Пасхи и обратился к верующим с традиционным благословением Urbi et orbi ("Городу и миру"), сообщает Vatican News.
Обновлено в 07:18
Происшествия
Четыре рыбака утонули на озере в Архангельской области
Четыре рыбака утонули, провалившись под лед на озере Лаче в городе Каргополь Архангельской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС в воскресенье.
Обновлено в 05:09
Спорт
Фигуристы Леонова и Шулепов поженились
Обновлено в 06:31
Наука
Таинственное существо обнаружено в Индийском океане
В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено 19 апреля в 14:55
Политика
Кучма дал совет будущему президенту Украины
Второй президент Украины Леонид Кучма признался, что ему жаль кандидата, который по результатам выборов возглавит страну, поскольку он получит незавидное наследство в виде военных действий в Донбассе и угрозы дефолта в экономической отрасли.
Обновлено в 07:15
Спорт
Собаки Загитовой и Трусовой приняли участие в шоу Тутберидзе
Домашние питомцы олимпийской чемпионки Алины Загитовой и призера чемпионата России Александры Трусовой приняли участие в шоу Этери Тутберидзе, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 02:47
Политика
Вакарчук призвал голосовать в вышиванках
Что касается призыва Вакарчука приходить на выборы в вышиванках, то Петр Порошенко ранее выложил похожий пост под тем же хештэгом - "голосую за Украину".
Обновлено в 03:46
Армия и оружие
23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ
Обновлено вчера в 11:37
Наука
Патриарх Кирилл: учёные никогда не объяснят появление Вселенной
Как бы ни объясняли и как бы ни описывали этот дивный божественный акт творения — никогда не опишут всего нынешние многие учёные, горделиво считающие себя теми, кто познал тайны бытия и не нашёл в них Бога, — цитирует ТАСС священнослужителя.
Обновлено в 07:14
Здоровье
Россию ожидают эпидемии забытых болезней
ВЗГЛЯД: Появляются сообщения о том, что в России резко выросло количество заболевших корью и рядом других инфекций.
Обновлено в 03:00
Политика
Суд отказался снимать Зеленского с выборов президента Украины
Информагентство сообщает, что коллегия судей решила, что подкупа избирателей не было и не стала отстранять шоумена Зеленского от участия в выборах президента Украины.
Обновлено вчера в 19:21
Происшествия
У избирательного участка внезапно умер украинец
В Тернопольской области у избирательного участка зафиксировали внезапную смерть человека. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 04:44
Политика
Президент Эстонии не считает русский язык угрозой для своей страны
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд не считает русский язык угрозой для своей страны, а русскоязычных граждан республики - противниками демократии.
Обновлено в 07:36
Музыка
Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой
Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 01:43
Общество
В столичный регион идет летнее тепло
Обновлено вчера в 22:28
Армия и оружие
Российский корвет «Гремящий» впервые вышел в море на ходовые испытания
Головной корвет проекта 20385 "Гремящий" впервые вышел в море для проведения ходовых испытаний.
Обновлено в 06:28
Политика
Гройсман проголосовал на выборах президента Украины
Ранее уже проголосовали оба кандидата в президенты Украины — Владимир Зеленский и Петр Порошенко.
Обновлено в 06:49
Общество
Состояние писателя Дмитрия Быкова улучшилось
"Врачи отмечают положительную динамику в состоянии здоровья Дмитрия Львовича Быкова", — написала Большакова на странице в Facebook.
Обновлено вчера в 11:45
Хоккей
Свечников: Овечкин первым предложил подраться
Обновлено вчера в 13:14
Шоу-бизнес
Рита Дакота призналась, что сделала липосакцию
Рита Дакота призналась, что сделала липосакцию Дакота также призналась, что в последние месяцы активно занимается спортом вместе с тренером и уже может похвастаться кубиками пресса, которые "были только до беременности в лучшие годы".
Обновлено в 06:48
Политика
Первые нарушения на выборах зафиксированы на Украине
Первые нарушения были зафиксированы в Киевской и Хмельницкой областях.
Обновлено в 02:52