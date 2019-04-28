Футбол

Дивеев и Бекао вошли в стартовый состав ЦСКА на матч с «Краснодаром»РИА Новости 11:02

Краснодар — ЦСКА
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
Даниил Уткин
7′
26′
Иван Обляков
Иван Игнатьев
34′
Шарль Каборе
41′
Маурисио Перейра
45′
45′+2′
Никола Власич
46′
Игорь Дивеев
Георгий Щенников
Дмитрий Стоцкий
56′
Даниил Уткин
Магомед Сулейманов
57′
59′
Кирилл Набабкин
Абель Эрнандес
Вандерсон Соуза
Кристиан Рамирес
70′
76′
Георгий Щенников
Яка Бийол
88′
Никола Власич
Защитники ЦСКА Игорь Дивеев и Родриго Бекао вошли в стартовый состав команды на матч 26-го тура чемпионата России по футболу с "Краснодаром", сообщается в микроблоге московского клуба в Twitter. Встреча команд состоится в воскресенье в Краснодаре и начнется в 19:00 мск.
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