Дивеев и Бекао вошли в стартовый состав ЦСКА на матч с «Краснодаром»РИА Новости 11:02

Защитники ЦСКА Игорь Дивеев и Родриго Бекао вошли в стартовый состав команды на матч 26-го тура чемпионата России по футболу с "Краснодаром", сообщается в микроблоге московского клуба в Twitter. Встреча команд состоится в воскресенье в Краснодаре и начнется в 19:00 мск.

Дивеев и Бекао вошли в стартовый состав ЦСКА на матч с «Краснодаром»

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