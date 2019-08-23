Транспорт
Поезда по Крымскому мосту пустят до конца годаВести.Ru 05:20
Как и планировалось ранее, движение пассажирских поездов по Крымскому мосту запустят до конца текущего года, передает ТАСС. По данным "Крымской железной дороги" (КЖД), железнодорожное сообщение должно стартовать 9-10 декабря, продажа билетов — в октябре.
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