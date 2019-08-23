Движение поездов по Крымскому мосту откроется по плану — до конца текущего года. Об этом во время рабочей поездки в Севастополь заявил министр транспорта России Евгений Дитрих.

Дитрих анонсировал запуск поездов по Крымскому мосту до конца года

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