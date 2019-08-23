Движение поездов по Крымскому мосту откроется по плану — до конца текущего года. Об этом во время рабочей поездки в Севастополь заявил министр транспорта России Евгений Дитрих.

Дитрих анонсировал запуск поездов по Крымскому мосту до конца года

Наука Отказ от вредной привычки снизит риск развития серьезных заболеваний По ходу исследования стало очевидно, что за первые пять лет после того, как человек бросил курить, риск развития болезней сердца уменьшается на 39%.

Музыка Крутой отреагировал на слова Вайкуле о конфликте между ними Недавно певица Лайма Вайкуле рассказала журналистам, что между ней и композитором Игорем Крутым пробежала черная кошка.

Шоу-бизнес После слухов о раке мозга Анастасия Заворотнюк отменила спектакль В Сети недавно начали массово появляться слухи, что у 48-летней Анастасии Заворотнюк обнаружен рак мозга.

Политика Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном Британский премьер-министр Борис Джонсон положил ногу на стол в Елисейском дворце в разгар своей встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном, сообщает издание The Business Insider.

Политика Guardian «признала» Крым российским В Guardian часто публиковались материалы, осуждающие воссоединение Крыма с Россией.

Политика Захарова вслед за роботом станцевала лезгинку на молодежном форуме Официальный представитель МИДа Мария Захарова посетила молодежный форум «Машук» в Пятигорске и станцевала с участниками лезгинку.

Здоровье В больнице Нижнего Тагила уволились все хирурги В Нижнем Тагиле уже вторая городская больница осталась без оперирующих хирургов: все врачи-хирурги ЦГБ №1 подали заявления об увольнении.

Политика Марин Ле Пен отметила абсурд в заявлениях о возвращении России в G8 Выступая против возвращения России к участию в формате G8, европейские политики создают абсурдную пародию на холодную войну, написала глава партии "Национальное объединение", член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен в Twitter.

Происшествия Найденная в нижегородском лесу девочка рассказала, как смогла выжить Найденная в Нижегородской области пятилетняя девочка, рассказала, как бродила три дня по лесу.

Политика Зеленский допустил результаты по обмену с Россией «в ближайшие дни» Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что результаты переговоров по обмену военнопленными с Россией появятся уже в ближайшие дни.

Происшествия Неизвестный сообщил о минировании дома родителей Зеленского Неизвестный сообщил о минировании ряда объектов, в том числе дома родителей президента Украины Владимира Зеленского.

Экономика Последний зарубежный покупатель самолетов SSJ-100 решил их продать Мексиканский авиаперевозчик Interjet ищет покупателей на российские самолеты Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100).

Общество В Чечне откроют самую большую мечеть в Европе 23 августа в Чечне отмечается 68-я годовщина со дня рождения первого президента республики Ахмата Кадырова.

Шоу-бизнес Актриса Евгения Лоза вышла замуж и поделилась свадебным фото 35-летняя актриса театра и кино, наиболее известная по ролям в фильмах «Гадкий утенок» и «На качелях судьбы», вышла замуж за своего избранника Антона Батырева.

Армия и оружие Вашингтон обвинил Москву в проведении ядерных испытаний В МИД России обвинения со стороны Вашингтона в нарушении Москвой Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) назвали подготовкой США к проведению ядерных испытаний.

Армия и оружие Армия Сирии заняла город Хан-Шейхун Правительственная армия Сирии заняла город Хан-Шейхун в провинции Идлиб, сообщает 22 августа РИА Новости со ссылкой на сирийский полевой источник.

Общество Роструд напомнил россиянам о следующих длинных выходных В июне россияне отдохнут с 12-го по 14-е число, затем праздник ожидает граждан 4 ноября — в День народного единства.

Происшествия В Турцию к пострадавшей девочке приехали российские врачи Медики из Санкт-Петербурга приехали в больницу города Денизли (Турция), где в критическом состоянии находится 12-летняя девочка, которая пострадала в бассейне отеля.

Происшествия В Петербурге ликвидировали открытое горение в складском здании Пожарным удалось ликвидировать открытое горение в складском здании в Петербурге, сообщает городское ГУ МЧС.

Политика США отозвали свое предложение Турции о продаже комплексов Patriot США официально отозвали свое предложение Турции о продаже ей противоракетных комплексов Patriot вместо российских зенитно-ракетных комплексов С-400.