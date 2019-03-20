Экономика
Disney завершила сделку по покупке 21st Century FoxГазета.Ru вчера в 13:07
Окончательное завершение сделки по покупке Disney большей части корпорации 21st Century Fox произойдет в среду, 20 марта, после полуночи по нью-йоркскому времени (8:00 мск).
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Так, компания получила кино- и телестудию 20th Century Fox, права на такие франшизы, как "Люди-Икс" и "Аватар", а также ряд кабельных каналов телесети Fox, включая National Geographic, сообщает Associated Press.Реальное время05:44
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 07:56, Ашберн
Театры
Скончался оперный певец Сергей Балашов
В Москве в возрасте 47 лет умер оперный певец Сергей Балашов.
Обновлено в 07:51
Спорт
Алексей Нуждов: надо перестать смотреть на спортсменов как на богов
Первый вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов в интервью Денису Косинову рассказал, как относится к критике в адрес нового руководства союза, как считает нужным действовать в ситуациях с опозданием спортсменов на старт и получением ими предупреждений от WADA, и как смотрит на перспективы восстановления статуса СБР.
Обновлено в 01:00
Политика
Россия опустилась на девять пунктов в рейтинге самых счастливых стран
Россия в рейтинге ООН заняла 68 место, опустившись по сравнению с прошлым годом на девять пунктов.
Обновлено в 07:46
Происшествия
Бояршинова и Филинкова оставили в СИЗО по делу «Сети» до 11 июня
Фигурантам дела "Сети" в Петербурге Юлию Бояршинову и Виктору Филинкову продлили срок ареста до 11 июня, передает Telegram -канал RUPRESSION.
Обновлено в 06:52
Футбол
РФС снял с «Тюмени» шесть очков за неисполнение решения CAS
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение снять с "Тюмени" шесть очков в первенстве ФНЛ-2018/19 за неисполнение решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по выплате долгов футболистам, сообщил журналистам глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Обновлено в 07:21
Спорт
Самодурова заняла четвертое промежуточное место в короткой программе
Чемпионка Европы 2019 года Софья Самодурова выступила с короткой программе на чемпионате Японии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 07:23
Политика
Путин поручил распространить ипотечные каникулы на все кредиты
Владимир Путин поручил распространить каникулы на все, в том числе ранее выданные ипотечные кредиты.
Обновлено в 06:11
Армия и оружие
ВВС США начали поиск подрядчиков для создания имитации Су-57
В заявке ВВС США говорится, что ведомство ищет подрядчиков для создания воздушных целей, которые способны имитировать на учениях российский истребитель Су-57 и китайские J-20 и FC-31.
Обновлено в 05:05
Политика
Назарбаев ушел в отставку, оставшись главой Казахстана
«Кремль отправил в отставку президента Казахстана Нурсултана Назарбаева чтобы снизить резонанс вокруг увольнения петербургской журналистки Марии Карпенко», - пишут авторы канала «Мышь в овощном».
Обновлено вчера в 12:28
Общество
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к феминистскому движению
Во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснили, как россияне относятся к феминистскому движению.
Обновлено в 04:40
Политика
Президент Чехии считает Турцию союзником «Исламского государства»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, по мнению Земана, проводит политику по исламизации своей страны.
Обновлено вчера в 16:23
Экономика
Сбербанк в июле запустит услугу снятия наличных в кассе магазина
Сбербанк России в июле этого года запустит услугу получения наличных денег в кассе магазина при условии безналичной оплаты.
Обновлено в 07:23
Экономика
ПФР начнет выплачивать пенсии сверх прожиточного минимума в мае
Бюджет Пенсионного фонда России позволяет уже в мае начать выплату пенсий по новому порядку сверх прожиточного минимума, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Обновлено в 04:28
Экономика
ПИК назвал сумму необходимых для достройки текущих проектов кредитов
При переходе на эскроу-счета с 1 июля 2019 года крупнейшему российскому застройщику ГК «ПИК» потребуется открыть кредитные линии на сумму до 250 млрд руб. в горизонте двух-трех лет.
Обновлено в 05:42
Общество
Медведев подписал распоряжение о повышении зарплаты бюджетникам
Заработная плата бюджетников увеличится на 4,3%, соответствующее распоряжение подписал глава правительства Дмитрий Медведев, 19 марта сообщается на официальном портале правовой информации.
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Москалькова рассчитывает увидеть Вышинского в суде
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что рассчитывает увидеть руководителя портала РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского в суде, чтобы оценить его физическое и моральное состояние и посмотреть, как соблюдаются его права.
Обновлено в 03:50
Экономика
Счетная палата узнала о закупках продуктов ФСИН по завышенным ценам
Счетная палата в ходе аудита обнаружила, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) некорректно формирует объемы бюджетных ассигнований на продукты и закупает их по завышенным ценам.
Обновлено в 05:34
Происшествия
Охранник ульяновской школы показывал половые органы 10-летней ученице
В Ульяновске судимого за торговлю наркотиками 54-летнего охранника школы заподозрили в том, что он заманил к себе домой ученицу и, как уточняет региональное управление СКР, совершил с ней насильственные действия сексуального характера.
Обновлено в 07:14
Политика
Суд арестовал первого президента Крыма за неповиновение полиции
Центральный районный суд Симферополя арестовал на двое суток экс-президента Крыма Юрия Мешкова по обвинению в неповиновении полиции.
Обновлено в 06:10
Общество
Сотрудников ФСИН обяжут извиняться перед заключенными
Сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) предписано быть вежливыми с подследственными и осужденными, а также официально извиняться перед ними в случае совершения противоправных действий.
Обновлено в 00:48
Политика
Госдума занялась оценкой ущерба Крыму от Украины
В Госдуме создана рабочая группа для анализа ущерба, нанесенного Крыму за время его нахождения в составе Украины, говорится в сообщении на сайте нижней палаты российского парламента.
Обновлено в 06:16
Происшествия
Комиссия ВВО проверит информацию об избиении срочников в Забайкалье
«Комиссиями штаба ВВО совместно с правоохранительными органами проводится проверка всех соединений и воинских частей, дислоцированных в регионе», — подчеркнул начальник пресс-службы ВВО.
Обновлено в 04:08
Политика
Глава «Нафтогаза» заявил о необходимости запастись газом из-за России
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что Украине нужно запасти на 3 млрд кубометров газа больше обычного, чтобы обезопасить себя от действий России.
Обновлено в 06:56
Общество
Росстат нашел связь между бедностью и одиночеством
Обновлено в 06:20
Политика
Лавров отметил угрозу реальности ядерной войны
Угроза конфликта с применением ядерного оружия может стать реальной, если продолжится подрыв соглашений по контролю за вооружениями, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.
Обновлено в 07:19
Политика
Врио губернатора Алексей Текслер прилетел в Челябинск
Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер прилетел в Челябинск из Москвы.
Обновлено в 01:05
Политика
Ляшко сорвал заседание кабмина Украины
Лидер "Радикальной партии" Украины и кандидат на пост президента страны Олег Ляшко сорвал заседание кабмина, требуя не продлевать контракт с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым.
Обновлено в 06:59
Шоу-бизнес
Мать Алдонина рассказала, с кем будет жить дочь Началовой
Мать футболиста Евгения Алдонина Елена сообщила, с кем будет жить 12-летняя дочь певицы Юлии Началовой Вера, пишет ФАН.
Обновлено вчера в 20:13
Хоккей
Крикунов: «Опять нападающие „Динамо“ ничего не забили»
В целом доволен игрой, играли хорошо два периода. Опять наши нападающие ничего не забили. С одним голом сложно что-то сделать.
Обновлено вчера в 15:11