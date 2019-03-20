Disney завершила сделку по покупке 21st Century FoxГазета.Ru вчера в 13:07

с чего всё началось

Окончательное завершение сделки по покупке Disney большей части корпорации 21st Century Fox произойдет в среду, 20 марта, после полуночи по нью-йоркскому времени (8:00 мск).

Театры Скончался оперный певец Сергей Балашов В Москве в возрасте 47 лет умер оперный певец Сергей Балашов.

Спорт Алексей Нуждов: надо перестать смотреть на спортсменов как на богов Первый вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов в интервью Денису Косинову рассказал, как относится к критике в адрес нового руководства союза, как считает нужным действовать в ситуациях с опозданием спортсменов на старт и получением ими предупреждений от WADA, и как смотрит на перспективы восстановления статуса СБР.

Политика Россия опустилась на девять пунктов в рейтинге самых счастливых стран Россия в рейтинге ООН заняла 68 место, опустившись по сравнению с прошлым годом на девять пунктов.

Происшествия Бояршинова и Филинкова оставили в СИЗО по делу «Сети» до 11 июня Фигурантам дела "Сети" в Петербурге Юлию Бояршинову и Виктору Филинкову продлили срок ареста до 11 июня, передает Telegram -канал RUPRESSION.

Футбол РФС снял с «Тюмени» шесть очков за неисполнение решения CAS Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение снять с "Тюмени" шесть очков в первенстве ФНЛ-2018/19 за неисполнение решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по выплате долгов футболистам, сообщил журналистам глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Спорт Самодурова заняла четвертое промежуточное место в короткой программе Чемпионка Европы 2019 года Софья Самодурова выступила с короткой программе на чемпионате Японии, сообщает "Советский спорт".

Политика Путин поручил распространить ипотечные каникулы на все кредиты Владимир Путин поручил распространить каникулы на все, в том числе ранее выданные ипотечные кредиты.

Армия и оружие ВВС США начали поиск подрядчиков для создания имитации Су-57 В заявке ВВС США говорится, что ведомство ищет подрядчиков для создания воздушных целей, которые способны имитировать на учениях российский истребитель Су-57 и китайские J-20 и FC-31.

Политика Назарбаев ушел в отставку, оставшись главой Казахстана «Кремль отправил в отставку президента Казахстана Нурсултана Назарбаева чтобы снизить резонанс вокруг увольнения петербургской журналистки Марии Карпенко», - пишут авторы канала «Мышь в овощном».

Общество ВЦИОМ выяснил отношение россиян к феминистскому движению Во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснили, как россияне относятся к феминистскому движению.

Политика Президент Чехии считает Турцию союзником «Исламского государства» Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, по мнению Земана, проводит политику по исламизации своей страны.

Экономика Сбербанк в июле запустит услугу снятия наличных в кассе магазина Сбербанк России в июле этого года запустит услугу получения наличных денег в кассе магазина при условии безналичной оплаты.

Экономика ПФР начнет выплачивать пенсии сверх прожиточного минимума в мае Бюджет Пенсионного фонда России позволяет уже в мае начать выплату пенсий по новому порядку сверх прожиточного минимума, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

Экономика ПИК назвал сумму необходимых для достройки текущих проектов кредитов При переходе на эскроу-счета с 1 июля 2019 года крупнейшему российскому застройщику ГК «ПИК» потребуется открыть кредитные линии на сумму до 250 млрд руб. в горизонте двух-трех лет.

Общество Медведев подписал распоряжение о повышении зарплаты бюджетникам Заработная плата бюджетников увеличится на 4,3%, соответствующее распоряжение подписал глава правительства Дмитрий Медведев, 19 марта сообщается на официальном портале правовой информации.

Политика Москалькова рассчитывает увидеть Вышинского в суде Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что рассчитывает увидеть руководителя портала РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского в суде, чтобы оценить его физическое и моральное состояние и посмотреть, как соблюдаются его права.

Экономика Счетная палата узнала о закупках продуктов ФСИН по завышенным ценам Счетная палата в ходе аудита обнаружила, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) некорректно формирует объемы бюджетных ассигнований на продукты и закупает их по завышенным ценам.

Происшествия Охранник ульяновской школы показывал половые органы 10-летней ученице В Ульяновске судимого за торговлю наркотиками 54-летнего охранника школы заподозрили в том, что он заманил к себе домой ученицу и, как уточняет региональное управление СКР, совершил с ней насильственные действия сексуального характера.

Политика Суд арестовал первого президента Крыма за неповиновение полиции Центральный районный суд Симферополя арестовал на двое суток экс-президента Крыма Юрия Мешкова по обвинению в неповиновении полиции.

Общество Сотрудников ФСИН обяжут извиняться перед заключенными Сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) предписано быть вежливыми с подследственными и осужденными, а также официально извиняться перед ними в случае совершения противоправных действий.

Политика Госдума занялась оценкой ущерба Крыму от Украины В Госдуме создана рабочая группа для анализа ущерба, нанесенного Крыму за время его нахождения в составе Украины, говорится в сообщении на сайте нижней палаты российского парламента.

Происшествия Комиссия ВВО проверит информацию об избиении срочников в Забайкалье «Комиссиями штаба ВВО совместно с правоохранительными органами проводится проверка всех соединений и воинских частей, дислоцированных в регионе», — подчеркнул начальник пресс-службы ВВО.

Политика Глава «Нафтогаза» заявил о необходимости запастись газом из-за России Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что Украине нужно запасти на 3 млрд кубометров газа больше обычного, чтобы обезопасить себя от действий России.

Политика Лавров отметил угрозу реальности ядерной войны Угроза конфликта с применением ядерного оружия может стать реальной, если продолжится подрыв соглашений по контролю за вооружениями, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.

Политика Врио губернатора Алексей Текслер прилетел в Челябинск Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер прилетел в Челябинск из Москвы.

Политика Ляшко сорвал заседание кабмина Украины Лидер "Радикальной партии" Украины и кандидат на пост президента страны Олег Ляшко сорвал заседание кабмина, требуя не продлевать контракт с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым.

Шоу-бизнес Мать Алдонина рассказала, с кем будет жить дочь Началовой Мать футболиста Евгения Алдонина Елена сообщила, с кем будет жить 12-летняя дочь певицы Юлии Началовой Вера, пишет ФАН.