Экономика

Disney завершила сделку по покупке 21st Century FoxГазета.Ru вчера в 13:07

Окончательное завершение сделки по покупке Disney большей части корпорации 21st Century Fox произойдет в среду, 20 марта, после полуночи по нью-йоркскому времени (8:00 мск).
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Disney закрыла сделку по покупке 21th Century Fox

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Disney объявил о завершении покупки активов 21st Century Fox за $71 млрд

ПРАЙМ01:47

Disney и 21st Century Fox окончательно завершили сделку

Газета.Ru01:04

Disney закрыла сделку по приобретению активов 21st Century Fox

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21st Century Fox разделилась на две компании. Акции обеих потеряли в цене

РБК04:24

Симпсоны и Дэдпул сменили прописку. Как Disney поглотила Fox и стала крупнейшим медиахолдингом в мире

Телеканал 360°08:57

СМИ: Сделка Disney и Fox сделает шестерых детей Мердока миллиардерами

Росбалт04:09
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Алексея Текслера представили челябинским чиновникам

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Загитова выиграла короткую программу на чемпионате мира в Японии

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова выступила с короткой программе на чемпионате мира в Японии, сообщает ТАСС.
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В Новосибирске журналистку хотят наказать за сидение во время гимна

В Новосибирске журналистку грозились лишить аккредитации, потому что она не смогла встать во время гимна.
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Умер снявшийся в «Девчатах» и «Двух капитанах» актер Анатолий Адоскин

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Происшествия

На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления обменника

«Полиция острова Бали утверждает, что двое убитых и один задержанный подозреваемый в ограблении обменного пункта — граждане России», — сообщил агентству пресс-атташе посольства Денис Тетюшин.
Обновлено в 10:07
Происшествия

Французская прокуратура предъявила обвинения сенатору Керимову

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Экономика

Медведев подписал долгосрочную программу развития РЖД до 2025 года

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Обновлено в 10:27
Политика

Правительство Украины продлило контракт с главой «Нафтогаза»

Правительство Украины решило продлить контракт с главной НАК «Нафтогаз» Андреем Коболевым и командой руководителей компании, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщило 20 марта издание Strana.ua.
Обновлено в 06:31
Происшествия

Главаря «тамбовской» ОПГ Барсукова приговорили к 24 годам колонии

Суд в Петербурге признал Владимира Барсукова виновным в организации "тамбовской" ОПГ и приговорил его к 24 годам колонии строгого режима.
Обновлено в 11:05
Экономика

Японская Takeda перестанет поставлять в Россию три лекарства

Японская фармацевтическая компания Takeda с апреля прекратит поставлять в Россию три препарата. Об этом сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 07:57
Армия и оружие

Лавров отметил угрозу реальности ядерной войны

Угроза конфликта с применением ядерного оружия может стать реальной, если продолжится подрыв соглашений по контролю за вооружениями, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.
Обновлено в 07:19
Происшествия

Крупная коммунальная авария в Воронеже оставила два района без воды

Как сообщало ИА REGNUM, за последние месяцы в Воронеже произошло несколько крупных коммунальных аварий, в том числе в Коминтерновском районе: в декабре 2018 года из-за порыва водовода пришлось временно отменить занятия в школе.
Обновлено в 07:06
Экономика

Forbes составил рейтинг надежных банков России

В топ-3 самых надежных банков России, по версии Forbes, вошли Unicredit, Райффайзенбанк и Росбанк.
Обновлено в 04:33
Политика

Украина ввела новые санкции против России

Под санкции попали российские компании, бизнесмены, политики, депутаты и работники силовых структур, которые, как утверждают в Киеве, якобы были причастны к инциденту в Керченском проливе, участвовали в строительстве Крымского моста, а также в проведении выборов в самопровозглашенных республиках Донбасса.
Обновлено в 11:29
Общество

Сотрудников ФСИН обяжут извиняться перед заключенными за ошибки

Тюремное ведомство подготовило поправки в кодекс служебной этики сотрудников: предлагаемые нормы обязывают начальников извиняться перед заключенными в случае допущенных администрацией нарушений.
Обновлено в 04:50
Происшествия

Девушка и парень задержаны по факту убийства семьи из четырех человек

"В городе Полевской правоохранительными органами по горячим следам установлены и задержаны подозреваемые мужчина и женщина по уголовному делу об убийстве четырех человек", - говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 09:58
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Чемпион UFC провалил допинг-тест

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу заявил, что провалил допинг-тест.
Обновлено в 10:24
Происшествия

Против пассажира «Аэрофлота», обманувшего компанию, возбудили дело

В отношении пассажира, вернувшего деньги за невозвратные билеты «Аэрофлота» по поддельному медицинскому документу, возбудили дело.
Обновлено в 07:39
Происшествия

Журналист пропал под Петербургом после угроз от охранников «Газпрома»

Журналист в последний раз выходил на связь с редакцией из поселка Лесное Всеволожского района.
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Цель пролета украинских самолетов над Азовским морем назвали в Госдуме

Обновлено в 10:04
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Сотрудники «Центра Э» попросили отменить спектакль Театра.doc

Обновлено в 10:17
Общество

КБР оказалась в середине рейтинга по доступности услуг проституток

Журналисты издания «Сноб» составили рейтинг доступности услуг проституток в разных регионах страны.
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Телеведущий Иващенко рассказал, что у Началовой диагностировали рак

Обновлено вчера в 15:29
Авто

Skoda подвела финансовые итоги за 2018 год

Компания Skoda Auto, которая в 2018 году установила новый рекорд продаж, получила выручку в размере 17,3 млрд евро (+4,4%), что стало лучшим результатом за всю историю компании.
Обновлено в 08:42
Шоу-бизнес

Тина Канделаки заключила брачный контракт с молодым мужем

Недавно Тина Канделаки рассказала о том, что собирается покупать квартиру в ипотеку.
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Общество

Правительство расширило список оказываемых в МФЦ госуслуг

Правительство России расширило список госуслуг, оказываемых в многофункциональных центрах (МФЦ), услугой по оповещению россиян предпенсионного возраста об отнесении их к этой категории.
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Ваенга отменила концерты из-за болезни

Обновлено в 07:23
Армия и оружие

Эксперт: B-52 отрабатывал удар по России

Обновлено в 10:59
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