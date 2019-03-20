Disney завершила сделку по покупке 21st Century FoxГазета.Ru вчера в 13:07

с чего всё началось

Окончательное завершение сделки по покупке Disney большей части корпорации 21st Century Fox произойдет в среду, 20 марта, после полуночи по нью-йоркскому времени (8:00 мск).

Спорт Алина Загитова лидирует после короткой программы на ЧМ в Японии Россиянка Алина Загитова лидирует после короткой программы в женских одиночных соревнованиях на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в японской Сайтаме.

Экономика ПФР начнет доплаты к пенсиям сверх прожиточного минимума уже в мае Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) достаточен, чтобы уже в мае начать доплаты к пенсиям по новому порядку сверх прожиточного минимума пенсионера.

Происшествия На челябинском кладбище расстреляли двоих смотрителей В Челябинске на кладбище застрелили двоих смотрителей, которые за день до этого зарегистрировали свою компанию.

Политика Госдума занялась оценкой ущерба Крыму от Украины В Госдуме создана рабочая группа для анализа ущерба, нанесенного Крыму за время его нахождения в составе Украины, говорится в сообщении на сайте нижней палаты российского парламента.

Авто Skoda Karoq начнут собирать в России Производство нового компактного кроссовера Skoda Karoq наладят на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде.

Музыка Шнуров объявил о прощальном туре «Ленинграда» Как следует из афиши, тур «Ленинграда» стартует 4 июня в Калининграде. В Москве Шнуров выступит 14 июня.

Гаджеты Apple представила новые наушники AirPods Новые AirPods оснащены процессором Apple H1, который, по заявлению компании, позволил повысить качество воспроизведения, увеличить скорость соединения наушников с устройствами, а также продлить время работы в режиме разговора без подзарядки на один час.

Экономика Медведев подписал программу развития РЖД до 2025 года Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал долгосрочную программу развития РЖД на период до 2025 года.

Футбол «Бавария» потратит рекордную сумму в ближайшее трансферное окно Хёнесс сказал, что в ближайшее трансферное окно «Бавария» планирует потратить на новых игроков больше денег, чем когда-либо прежде за всю свою историю.

Происшествия Брошенную в московской квартире девочку выписали из больницы Пятилетнюю девочку, которая была брошена одна в московской квартире, а затем проходила лечение в детской городской клинической больнице им. Башляевой, выписали из медучреждения, сообщила журналистам заместитель начальника управления социальной защиты населения Северо-Западного административного округа Москвы Светлана Хохлова.

Общество Медведев дополнил список госуслуг информацией для предпенсионеров Список госуслуг дополнен государственной услугой для людей предпенсионного возраста.

Космос Российская станция на Венере сможет проработать только три часа Продолжительность работы российской станции «Венера-Д» на поверхности планеты составит не более трех часов, говорится в документе на сайте американского Лунного и планетарного института.

Политика Экс-президента Крыма арестовали за неповиновение полиции В Симферополе суд арестовал на двое суток экс-президента Крыма Юрия Мешкова за неповиновение сотрудникам полиции.

Общество Открыт прием заявок на конкурс «Доброволец России – 2019» Прием заявок на конкурс "Доброволец России" будет проходить с 20 марта по 16 июня 2019 года, заявил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" председатель совета Ассоциации волонтерских центров (АВЦ), член Общественной палаты РФ Артем Метелев.

Общество Глава комитета по печати Санкт-Петербурга уволен после проверки Поводом для отставки господина Серезлеева стали результаты проверки деятельности комитета, ранее проведенной Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга.

Происшествия В Мадриде задержали пассажира метро, точившего нож в вагоне В конце прошлой недели в сети появилась видеозапись, сделанная в мадридского метро, на которой молодой человек точил лезвие ножа о точильный брусок, сидя в вагоне поезда.

Транспорт «Метрострой» объяснил протечки на «Беговой» В ОАО «Метрострой» объяснили протечки на открывшейся в 2018 году станции петербургского метро «Беговая».

Происшествия В Якутии задержали группу людей, устроивших погром в овощных киосках Начальник полиции Якутска сообщил об аресте группы людей, учинивших погромы в овощных киосках, и призвал жителей города не поддаваться на провокации и не разжигать межнациональную рознь после преступления мигранта, всколыхнувшего регион, сообщает пресс-служба межмуниципального управления МВД России "Якутское".

Политика Мэй попросила ЕС отложить Brexit Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что попросила ЕС об отсрочке Brexit, сообщает Reuters.

Происшествия Семеро россиян ограбили обменник на Бали Как рассказали в полиции Бали, вооруженные огнестрельным и холодным оружием неизвестные в масках, среди которых была одна женщина, напали на обменный пункт и похитили около 63 тысяч долларов США.

Театры Умер оперный певец Сергей Балашов В Москве на 48-м году жизни скончался оперный певец Сергей Балашов.

Политика Ляшко сорвал заседание кабмина Украины Лидер "Радикальной партии" Украины и кандидат на пост президента страны Олег Ляшко сорвал заседание кабмина, требуя не продлевать контракт с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым.

Происшествия Против пассажира «Аэрофлота», обманувшего компанию, возбудили дело В отношении пассажира, вернувшего деньги за невозвратные билеты «Аэрофлота» по поддельному медицинскому документу, возбудили дело.

Шоу-бизнес В Москве госпитализировали Елену Беркову Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», порноактриса Елена Беркова доставлена в одну из столичных клиник.