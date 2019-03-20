Экономика
Disney и 21st Century Fox окончательно завершили сделкуГазета.Ru 01:04
Сделка по приобретению Walt Disney активов корпорации 21st Century Fox на $71 млрд окончательно завершена. Об этом сообщает Associated Press.
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с чего всё началось
Так, компания получила кино- и телестудию 20th Century Fox, права на такие франшизы, как "Люди-Икс" и "Аватар", а также ряд кабельных каналов телесети Fox, включая National Geographic, сообщает Associated Press.Реальное время05:44
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Экономика
Forbes назвал самые надежные российские банки
Forbes составил рейтинг 100 наиболее надежных российских банков. Первое место в этом году занял "Юникредит банк".
Обновлено в 03:51
Музыка
Шнуров объявил о последнем турне группы «Ленинград»
Обновлено в 05:51
Экономика
В Россию перестанут поставлять несколько жизненно важных лекарств
С мая в Россию прекратятся поставки трех японских препаратов, входящих в список жизненно важных лекарств: атенолола, амитриптилина и метронидазола, передает РБК в среду, 20 марта.
Обновлено в 04:59
Общество
Медведев подписал распоряжение о повышении зарплаты бюджетникам
Заработная плата бюджетников увеличится на 4,3%, соответствующее распоряжение подписал глава правительства Дмитрий Медведев, 19 марта сообщается на официальном портале правовой информации.
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Путин назначил Текслера и.о. губернатора Челябинской области
«Исполняющим обязанности губернатора Челябинской области назначен Алексей Текслер», — заявил он.
Обновлено вчера в 11:20
Экономика
Счетная палата узнала о закупках продуктов ФСИН по завышенным ценам
Счетная палата в ходе аудита обнаружила, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) некорректно формирует объемы бюджетных ассигнований на продукты и закупает их по завышенным ценам.
Обновлено в 05:34
Финансы
В Минтруде разъяснили новую схему индексации пенсий
Как пояснили "РГ" в Минтруде, сейчас социальная доплата к пенсии устанавливается при условии, что общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе, где он живет.
Обновлено вчера в 21:00
Общество
Правительство расширило список госуслуг, оказываемых в МФЦ
Правительство РФ расширило список госуслуг в многофункциональных центрах услугой по информированию граждан предпенсионного возраста об отнесении их к этой категории, соответствующий документ размещен на сайте кабмина.
Обновлено в 01:02
Происшествия
В Подмосковье нашли арсенал преступной группировки
Сотрудники Следственного комитета и ФСБ обнаружили крупный тайник группировки, действовавшей в Московской области в 1990—2000-х годах.
Обновлено в 04:56
Происшествия
Франция предъявила Керимову новые обвинения
Прокуратура французской Ниццы предъявила новые обвинения члену Совета Федерации РФ Сулейману Керимову, сообщает 20 марта газета Nice-Matin.
Обновлено в 04:55
Шоу-бизнес
В Сети отреагировали на сбор денег Басковым для семьи Началовой
Обновлено вчера в 18:03
Политика
Путин отреагировал на отставку Назарбаева
Президент России Владимир Путин поблагодарил объявившего об отставке бывшего главу Казахстана Нурсултана Назарбаева за совместную работу.
Обновлено в 05:59
Политика
Климкин заявил о планах России организовать «газовую войну»
Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что Россия попробует организовать «газовую войну» после истечения действия договорённости по транзиту газа через Украину.
Обновлено вчера в 12:49
Политика
Путин поручил распространить ипотечные каникулы на все кредиты
Владимир Путин поручил распространить каникулы на все, в том числе ранее выданные ипотечные кредиты.
Обновлено в 06:11
Гаджеты
В Сети появилось видео с Samsung Galaxy Fold
Обновлено в 03:06
Общество
Медведев поручил подготовить переезд министерств в «Москва-Сити»
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству экономического развития, министерству финансов и АО "ДОМ.РФ" до 15 апреля подготовить предложения по вовлечению зданий в коммерческий оборот для полного возмещения затрат на создание нового правительственного комплекса.
Обновлено в 04:49
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов впервые вышли в свет вместе
Любопытно, что, несмотря на присутствие в зале Джона Траволты и Хелен Миррен, внимание публики и журналистов было приковано к экс-кандидату в президенты РФ Ксении Собчак и ее спутнику, режиссеру Константину Богомолову.
Обновлено в 05:11
Политика
Порошенко обвинил Россию в плохом развитии киевского метро
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия помешала развитию киевского метро.
Обновлено в 00:09
Политика
Радикалы устроили потасовку на встрече Порошенко с избирателями
На встрече президента Украины Петра Порошенко с избирателями в Ивано-Франковске националисты устроили столкновение с полицией.
Обновлено в 03:21
Армия и оружие
Порошенко оценил испытания новых ударных беспилотников
Обновлено в 05:46
Кино
Звезда «Игры престолов» Кит Харингтон посещал психотерапевта
Звезда нашумевшего сериала «Игра престолов» Кит Харингтон был вынужден обратиться за помощью к квалифицированному психотерапевту, поскольку не мог справиться с бременем славы самостоятельно.
Обновлено в 05:42
Политика
Чешский президент обвинил Турцию в союзничестве с ИГИЛ
Милош Земан заявил, что Турция была посредником в некоторых логистических операциях при снабжении террористов Президент Чехии Милош Земан обвинил Турцию в союзничестве с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в России).
Обновлено вчера в 21:16
Армия и оружие
Самолеты НАТО сопроводили российские Ту-142 у побережья Исландии
В Исландии сообщили о случае приближения к воздушному пространству страны двух российских противолодочных самолетов Ту-142, сообщает издание Icelandreview.
Обновлено в 04:17
Армия и оружие
ВВС США ищут подрядчиков для создания целей, имитирующих Су-57
ВВС США ищут потенциальных подрядчиков для создания воздушных целей, имитирующих "самолеты противника", сообщил RT со ссылкой на соответствующий документ.
Обновлено в 02:38
Общество
Некоторые судьи дословно копируют тексты судебных решений
Редакция «Новая газета» проанализировала ряд судебных актов, после чего сделала вывод о копировании текста судебных решений.
Обновлено в 03:52
Экономика
В феврале у россиян стало больше «свободных денег»
В феврале 2019 года «свободные деньги» россиян — разница между доходами и тратами на необходимые товары и услуги — увеличились на 5,5% (до 23,2 тысячи рублей по сравнению с январем), передает РИА Новости со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».
Обновлено в 01:31
Общество
Сотрудников ФСИН обяжут извиняться перед заключенными
Сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) предписано быть вежливыми с подследственными и осужденными, а также официально извиняться перед ними в случае совершения противоправных действий.
Обновлено в 00:48
Игры
Google представила стриминговый видеоигровой сервис Stadia
Американская корпорация Google на презентации Game Developers Conference 2019 в Сан-Франциско представила стриминговый сервис Stadia, предназначенный для запуска видеоигр в браузере Google на настольных компьютерах, ноутбуках, смартфонах, планшетах и телевизорах.
Обновлено вчера в 14:25