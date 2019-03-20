Disney и 21st Century Fox окончательно завершили сделкуГазета.Ru 01:04

с чего всё началось

Сделка по приобретению Walt Disney активов корпорации 21st Century Fox на $71 млрд окончательно завершена. Об этом сообщает Associated Press.

Экономика Forbes назвал самые надежные российские банки Forbes составил рейтинг 100 наиболее надежных российских банков. Первое место в этом году занял "Юникредит банк".

Экономика В Россию перестанут поставлять несколько жизненно важных лекарств С мая в Россию прекратятся поставки трех японских препаратов, входящих в список жизненно важных лекарств: атенолола, амитриптилина и метронидазола, передает РБК в среду, 20 марта.

Общество Медведев подписал распоряжение о повышении зарплаты бюджетникам Заработная плата бюджетников увеличится на 4,3%, соответствующее распоряжение подписал глава правительства Дмитрий Медведев, 19 марта сообщается на официальном портале правовой информации.

Экономика Счетная палата узнала о закупках продуктов ФСИН по завышенным ценам Счетная палата в ходе аудита обнаружила, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) некорректно формирует объемы бюджетных ассигнований на продукты и закупает их по завышенным ценам.

Финансы В Минтруде разъяснили новую схему индексации пенсий Как пояснили "РГ" в Минтруде, сейчас социальная доплата к пенсии устанавливается при условии, что общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе, где он живет.

Общество Правительство расширило список госуслуг, оказываемых в МФЦ Правительство РФ расширило список госуслуг в многофункциональных центрах услугой по информированию граждан предпенсионного возраста об отнесении их к этой категории, соответствующий документ размещен на сайте кабмина.

Происшествия В Подмосковье нашли арсенал преступной группировки Сотрудники Следственного комитета и ФСБ обнаружили крупный тайник группировки, действовавшей в Московской области в 1990—2000-х годах.

Происшествия Франция предъявила Керимову новые обвинения Прокуратура французской Ниццы предъявила новые обвинения члену Совета Федерации РФ Сулейману Керимову, сообщает 20 марта газета Nice-Matin.

Политика Путин отреагировал на отставку Назарбаева Президент России Владимир Путин поблагодарил объявившего об отставке бывшего главу Казахстана Нурсултана Назарбаева за совместную работу.

Политика Климкин заявил о планах России организовать «газовую войну» Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что Россия попробует организовать «газовую войну» после истечения действия договорённости по транзиту газа через Украину.

Политика Путин поручил распространить ипотечные каникулы на все кредиты Владимир Путин поручил распространить каникулы на все, в том числе ранее выданные ипотечные кредиты.

Общество Медведев поручил подготовить переезд министерств в «Москва-Сити» Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству экономического развития, министерству финансов и АО "ДОМ.РФ" до 15 апреля подготовить предложения по вовлечению зданий в коммерческий оборот для полного возмещения затрат на создание нового правительственного комплекса.

Шоу-бизнес Собчак и Богомолов впервые вышли в свет вместе Любопытно, что, несмотря на присутствие в зале Джона Траволты и Хелен Миррен, внимание публики и журналистов было приковано к экс-кандидату в президенты РФ Ксении Собчак и ее спутнику, режиссеру Константину Богомолову.

Политика Порошенко обвинил Россию в плохом развитии киевского метро Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия помешала развитию киевского метро.

Политика Радикалы устроили потасовку на встрече Порошенко с избирателями На встрече президента Украины Петра Порошенко с избирателями в Ивано-Франковске националисты устроили столкновение с полицией.

Кино Звезда «Игры престолов» Кит Харингтон посещал психотерапевта Звезда нашумевшего сериала «Игра престолов» Кит Харингтон был вынужден обратиться за помощью к квалифицированному психотерапевту, поскольку не мог справиться с бременем славы самостоятельно.

Политика Чешский президент обвинил Турцию в союзничестве с ИГИЛ Милош Земан заявил, что Турция была посредником в некоторых логистических операциях при снабжении террористов Президент Чехии Милош Земан обвинил Турцию в союзничестве с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в России).

Армия и оружие Самолеты НАТО сопроводили российские Ту-142 у побережья Исландии В Исландии сообщили о случае приближения к воздушному пространству страны двух российских противолодочных самолетов Ту-142, сообщает издание Icelandreview.

Армия и оружие ВВС США ищут подрядчиков для создания целей, имитирующих Су-57 ВВС США ищут потенциальных подрядчиков для создания воздушных целей, имитирующих "самолеты противника", сообщил RT со ссылкой на соответствующий документ.

Общество Некоторые судьи дословно копируют тексты судебных решений Редакция «Новая газета» проанализировала ряд судебных актов, после чего сделала вывод о копировании текста судебных решений.

Экономика В феврале у россиян стало больше «свободных денег» В феврале 2019 года «свободные деньги» россиян — разница между доходами и тратами на необходимые товары и услуги — увеличились на 5,5% (до 23,2 тысячи рублей по сравнению с январем), передает РИА Новости со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».

Общество Сотрудников ФСИН обяжут извиняться перед заключенными Сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) предписано быть вежливыми с подследственными и осужденными, а также официально извиняться перед ними в случае совершения противоправных действий.