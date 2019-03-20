Disney закрыл сделку по покупке 21st Century Fox за $71 млрдРБК 12:34

Walt Disney Company закрыла сделку по приобретению части активов холдинга 21st Century Fox (Fox), сумма сделки — около $71 млрд, говорится на сайте Disney. В компании уточнили, что соглашение вступило в силу вечером 20 марта.

Disney закрыл сделку по покупке 21st Century Fox за $71 млрд

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