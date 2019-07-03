Кино
Disney выбрал на роль Русалочки темнокожую актрису Холли БэйлиКиноПоиск вчера в 18:10
19-летняя Холли Бэйли стала новой Ариэлью в игровом ремейке анимационного фильма «Русалочка» 1989 года. До этого роль предлагали звезде нового "Человека-паука" Зендее. Бэйли — не только актриса, но и певица, участница группы Chloe x Halle: вместе с сестрой Хлоей они поют R & B композиции.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено вчера в 23:57, Вашингтон
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По мнению Lotus, имя Evija, означающее «первый в существовании» или «живой», более чем уместно, поскольку Evija, ранее известный как Type 130, станет первым электрическим гиперкаром британского автопроизводителя.
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