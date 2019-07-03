Кино

Disney выбрал на роль Русалочки темнокожую актрису Холли БэйлиКиноПоиск вчера в 18:10

19-летняя Холли Бэйли стала новой Ариэлью в игровом ремейке анимационного фильма «Русалочка» 1989 года. До этого роль предлагали звезде нового "Человека-паука" Зендее. Бэйли — не только актриса, но и певица, участница группы Chloe x Halle: вместе с сестрой Хлоей они поют R & B композиции.
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Темнокожая певица станет новой диснеевской принцессой

VSE42 Новостивчера в 22:56

Звезда ритм-энд-блюза сыграет Русалочку в фильме Walt Disney

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Роль Русалочки досталась темнокожей актрисе

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Выбрана исполнительница главной роли в киноверсии «Русалочки»

РЕН ТВвчера в 21:30

Disney выбрал на роль Русалочки темнокожую актрису Холли Бэйли

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Русалочку сыграет темнокожая актриса

Газета.Ruвчера в 22:42

Певица Хэлли Бэйли сыграет Ариэль в экранизации «Русалочки»

Игромания.рувчера в 16:58
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено вчера в 23:57, Вашингтон
Политика

Путин освободил от должностей трех генералов

Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должностей трех генералов, в том числе главу МВД Чувашии Сергея Неяскина.
Обновлено вчера в 11:01
Происшествия

В Иркутской области за сутки подтоплено пять новых населенных пунктов

Обновлено вчера в 21:54
Политика

Главу грузинского спецназа отстранили после беспорядков в Тбилиси

Полномочия главы департамента по особым поручениям МВД Грузии Георгия Какичашвили приостановлены на время расследования событий на проспекте Руставели в Тбилиси, сообщается на сайте министерства.
Обновлено вчера в 18:22
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде на июль

«Совершенно секретно»: Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что практически по всей России в июле синоптики ждут температуру около и выше норм, сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 08:11
Происшествия

Восстановлена хронология аварии на «Лошарике»

Пожар на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» мог произойти из-за короткого замыкания в одном из распределительных щитов.
Обновлено вчера в 19:03
Экономика

Самарский и нижегородский губернаторы займутся проблемами АвтоВАЗа

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров накануне прибыл в Нижний Новгород для участия во Всероссийском форуме «Производительность 360».
Обновлено вчера в 13:35
Гаджеты

IDC: Honor стал лидером по поставкам смартфонов в I квартале 2019 года

Бренд Honor занял первое место по поставкам смартфонов в России по итогам I квартала 2019 г. Об этом говорится в отчете исследовательской компании IDC.
Обновлено вчера в 04:51
Политика

Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым

Призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, обращенный к Москве, удивил посольство России в Лондоне.
Обновлено вчера в 13:43
Происшествия

В Минске во время салюта погибла женщина

Обновлено вчера в 17:59
Происшествия

На Уралмаше убили экс-главу киргизской диаспоры

Обновлено 02 июля в 23:56
Кино

Про Гарри Поттера снимут сериал

Обновлено вчера в 22:01
Общество

Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН

Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
Обновлено вчера в 17:28
Экономика

Законопроект о полной компенсации советских вкладов внесли в Госдуму

Госдума РФ рассмотрит проект о полной компенсации дореформенных вкладов в Сбербанке.
Обновлено вчера в 19:59
Происшествия

Россияне стали чаще умирать в машинах скорой помощи

«Рост числа умерших в автомобиле скорой медицинской помощи связан с тем, что врачи стали быстрее доезжать до пациентов», — объясняют причину представители Минздрава RT.
Обновлено вчера в 23:29
Авто

Первый электрический гиперкар от Lotus получил имя Evija

По мнению Lotus, имя Evija, означающее «первый в существовании» или «живой», более чем уместно, поскольку Evija, ранее известный как Type 130, станет первым электрическим гиперкаром британского автопроизводителя.
Обновлено вчера в 23:31
Армия и оружие

Приехавшие на парад в Вашингтоне БМП оказались ржавыми и без стволов

Первые единицы бронированной техники доставили в среду к мемориалу Авраама Линкольна на Национальной аллее в центре Вашингтона в преддверии празднования Дня независимости 4 июля, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 14:16
Происшествия

В Нью-Джерси 12 человек пострадали при падении мусоровоза с эстакады

Обновлено вчера в 20:07
Политика

ПАСЕ вернула своих представителей с Украины

Отмечается, что делегация ПАСЕ успела встретиться с лидерами и членами ряда партий, участвующих в выборах, представителями гражданского общества и СМИ, группой наблюдателей ОБСЕ/БДИПЧ и дипломатами, проживающими в Киеве.
Обновлено вчера в 13:36
Происшествия

При пожаре на глубоководном аппарате погибли 14 российских моряков

Первого июля на российском научно-исследовательском глубоководном аппарате вспыхнул пожар, погибли 14 моряков-подводников.
Обновлено 02 июля в 09:30
Интернет

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

В работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp (все принадлежат компании Facebook) произошел сбой.
Обновлено вчера в 11:44
Кино

Умер актер и режиссер Василий Панин

Обновлено вчера в 09:15
Здоровье

Британские врачи приняли смертельную болезнь пациентки за тонзиллит

Врачи из британского графства Суффолк перепутали анемию у пациентки с тонзиллитом, сообщают РИА Новости.
Обновлено вчера в 16:36
Происшествия

Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области

Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.
Обновлено вчера в 07:52
Авто

Уникальная BMW E28 с правым рулем выставлена на аукцион

Предыдущий владелец машины работал в диагностическом центре BMW, и редкий седан он постарался восстановить до первоначального состояния.
Обновлено вчера в 15:31
Политика

В ЕС согласовали кандидатуры на ключевые европейские посты

На саммите Евросоюза сформировали список кандидатур на ключевые посты в структурах организации.
Обновлено 02 июля в 14:43
Политика

Могут поговорить о Сирии и Украине: Путин встречается с Папой римским

Обновлено вчера в 21:41
Политика

Путин назвал условие диалога с Киевом

По словам Путина, в ходе предвыборной кампании Зеленский обещал "установить прямые контакты со своими согражданами в Донбассе и прекратить называть их сепаратистами".
Обновлено вчера в 19:45
Происшествия

Очевидцы рассказали об аварии в Баренцевом море

Обновлено вчера в 05:59
Армия и оружие

В Черное море вошел французский корабль-разведчик

Разведывательный корабль Dupuy de Lôme ВМС Франции вошел в акваторию Черного моря.
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия

Фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца объявили в розыск

Cледственный комитет России объявил в международный и федеральный розыск Оганеса Айрапетяна, основного подозреваемого по делу о массовой драке в Красногорске, в ходе которой был убит экс-спецназовец Никита Белянкин.
Обновлено вчера в 21:07
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Роб Маршалл
Американский кинорежиссёр
Американский кинорежиссёр и хореограф. Шестикратный номинант премии «Тони», номинант премий «Оскар» и «Золотой глобус», обладатель «Эмми». Среди прочих его работ, наибольшую известность получили фильм «Чикаго» и ремейк бродвейского мюзикла «Кабаре».
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