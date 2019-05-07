Кино

Студия Disney сообщила о переносе премьеры второго «Аватара»Вести.Ru вчера в 16:48

Второй фильм франшизы "Аватар" будет показан 17 декабря 2021 года. Это на год позже, чем планировалось. Следующие эпизоды саги Джеймса Кэмерона, как сообщает The Walt Disney Company, покажут в 2022, 2025 и 2027 годах.
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Walt Disney перенесла премьеру второй части «Аватара» на год

РИА Новостивчера в 16:36

Disney отложил премьеру «Аватара-2» на год и анонсировал новую трилогию «Звездных войн»

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RT на русскомвчера в 14:43

Disney перенес премьеру «Аватара - 2»

ТАССвчера в 14:26

Disney назвала даты выпуска новых «Звездных войн»

РБКвчера в 14:12

Disney перенесла премьеру «Аватара – 2» и анонсировала новые «Звёздные войны»

Говорит Москвавчера в 14:18
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Коломойский сообщил, что отказывал Тимошенко в поддержке на выборах

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Общество

Школьное питание в России проверят на дискриминацию

Издание отмечает, что ранее в Волгограде мать троих детей Лилит Петросян пожаловалась на дискриминацию ее ребенка, который вынужден питаться кашей из рациона льготников, в то время как «обычные» дети получают котлеты с гарниром.
Обновлено в 03:00
Хоккей

«Сент-Луис» одолел «Даллас» и вышел в финал Западной конференции НХЛ

В финале Западной конференции "блюзмены" сыграют с победителем пары "Колорадо Эвеланш" – "Сан-Хосе Шаркс".
Обновлено в 00:17
Происшествия

Суд огласит приговор Кокорину и Мамаеву

Пресненский суд Москвы огласит приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, обвиняемым в побоях и хулиганстве.
Обновлено вчера в 17:05
Музыка

Сергей Лазарев показал отрывок из номера для Евровидения

Обновлено в 02:31
Происшествия

Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов

Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено 06 мая в 23:32
Общество

Аномальное голосование за дочь Алсу велось из пяти регионов

Обновлено вчера в 04:10
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров с пилотом SSJ-100

Обновлено вчера в 12:37
Происшествия

В Подмосковье трое неизвестных похитили сына бизнесмена

Трое мужчин задержаны в Подмосковье по подозрению в похищении человека, злоумышленники требовали за него выкуп в 20 млн рублей.
Обновлено в 02:07
Происшествия

Азербайджанец с кувалдой ворвался в собор в Петергофе

Мужчина с кувалдой ворвался в Собор святых апостолов Петра и Павла в Петергофе. Инцидент произошел около 15:20 часов 7 мая.
Обновлено в 02:07
Политика

Стала известна судьба оставшихся в Крыму украинских МиГ-29

Около десяти истребителей МиГ-29 ВВС Украины, оставшиеся в Крыму на базе «Бельбек» с 2014 года, безвозвратно потеряны как боевые единицы, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
Обновлено в 00:56
Общество

Опубликована карта праздничных салютов в честь Дня Победы

Для запуска салютов используют пусковые установки калибром от 105 до 310 миллиметров.
Обновлено в 02:49
Политика

В конгрессе США назвали возмутительным отзыв посла на Украине

Лидер демократического большинства в палате представителей конгресса США Стени Хойер и председатель комитета по иностранным делам Элиот Энгел считают возмутительным решение отозвать посла на Украине Мари Йованович.
Обновлено вчера в 12:22
Общество

В Новосибирске установили памятник Сталину

Обновлено в 01:33
Происшествия

В «Матросской Тишине» нашли конфеты с кокаином и метадоном

Сотрудники СИЗО «Матросская Тишина» нашли метадон и кокаин в конфетах, которые предназначались одному из заключенных.
Обновлено вчера в 13:37
Футбол

«Ливерпуль» вышел в финал Лиги чемпионов

"Ливерпуль" выходит в финал Лиги чемпионов второй сезон подряд В прошлом сезоне английский клуб встречался в финале с мадридским "Реалом" и проиграл ему со счетом 1:3.
Обновлено вчера в 19:09
Авто

Назван полный список ее косяков Chevrolet Niva

Chevrolet Niva разработана российскими инженерами АвтоВАЗа, а продажи модели стартовали еще в 2002 года.
Обновлено в 02:53
Общество

Набор для шашлыка за год подорожал на 16%

В минимальный шашлычный набор входят шашлык, мангал, шампуры и розжиг.
Обновлено в 01:59
Происшествия

Среди погибших на Алтае новосибирских туристов не было студентов НГУ

Обновлено в 01:42
Финансы

Центробанк отчитался о годовом убытке в 435 млрд рублей

Объем активов регулятора вырос до 39,4 трлн руб. По итогам 2017 года убыток Центробанка составлял 435,3 млрд руб.
Обновлено вчера в 14:59
Происшествия

В Японии автомобиль врезался в группу детей

Утром в среду автомобиль врезался в группу детей, которые вышли на прогулку. В результате 13 человек направлены в больницы.
Обновлено вчера в 22:51
Происшествия

В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари

Утверждается, что пассажиры почувствовали запах гари, после чего началась паника. В результате всех вывели из самолета.
Обновлено вчера в 19:26
Политика

Иран отказался исполнять отдельные обязательства по ядерной сделке

Иран направил послам Германии, Великобритании, Китая и России уведомление о принятом решении «приостановить исполнение некоторых обязательств» в рамках так называемой ядерной сделки, сообщает агентство Tasnim.
Обновлено в 01:37
Происшествия

Пять человек погибли при взрыве у храма в пакистанском Лахоре

Обновлено в 01:33
Театры

Самбурская заявила об уходе из Театра на Малой Бронной

Актриса театра и кино Настасья Самбурская заявила, что режиссёр Московского драматического театра на Малой Бронной Антон Яковлев принял решение вывести её из состава, несмотря на просьбу доиграть сезон.
Обновлено вчера в 22:48
Происшествия

Полиция изъяла у красноярца 13 тысяч драгоценных камней

Полицейские изъяли у жителя Красноярска почти 13 тыс. драгоценных камней, которые он намеревался незаконно продать.
Обновлено в 00:16
Происшествия

В центре Москвы обнаружили тело полицейского с огнестрельным ранением

Тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением обнаружено рядом с Историческим музеем на Красной площади в Москве.
Обновлено в 01:30
Общество

До 10% месячной нормы осадков может выпасть в Москве в День Победы

В День Победы в столице ожидаются ливневые дожди и грозы, за сутки может выпасть до 10% месячной нормы осадков, при этом показатели дневной температуры будут доходить до 24 градусов тепла, сообщил РИАМО в понедельник ведущий специалист Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.
Обновлено 06 мая в 06:38
Кино

Авторы «Игры престолов» извинились за стаканчик из Starbucks в кадре

В четвёртой серии финального сезона «Игры престолов» в одном из эпизодов зрители заметили стаканчик из кофейни Starbucks.
Обновлено вчера в 10:31
Происшествия

Самолет «Руслайна» не смог вылететь из Белгорода из-за неисправности

Обновлено в 02:42
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