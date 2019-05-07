Кино
Студия Disney сообщила о переносе премьеры второго «Аватара»Вести.Ru вчера в 16:48
Второй фильм франшизы "Аватар" будет показан 17 декабря 2021 года. Это на год позже, чем планировалось. Следующие эпизоды саги Джеймса Кэмерона, как сообщает The Walt Disney Company, покажут в 2022, 2025 и 2027 годах.
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