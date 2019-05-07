Кино

В Disney назвали даты выхода новой трилогии «Звездных войн»ТАСС 04:53

Компания The Walt Disney назвала даты выхода фильмов новой трилогии киносаги "Звездные войны" (Star Wars). Об этом сообщил журнал Variety. По информации издания, в 2022 году состоится премьерный показ первого фильма.
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В Disney назвали даты выхода новой трилогии «Звездных войн»

ТАСС04:53

Walt Disney перенесла премьеру второй части «Аватара» на год

РИА Новостивчера в 16:36

Disney перенесла премьеру «Аватара – 2» и анонсировала новые «Звёздные войны»

Говорит Москвавчера в 14:18

Disney перенес премьеру «Аватара-2»

Газета.Ruвчера в 16:58

Disney назвала даты выпуска новых «Звёздных войн»

RT на русскомвчера в 14:43

Disney назвала даты выпуска новых «Звездных войн»

РБКвчера в 14:12

Disney отложил премьеру «Аватара-2» на год и анонсировал новую трилогию «Звездных войн»

Коммерсантъвчера в 16:04
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Происшествия

В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари

В московском аэропорту Шереметьево произошел еще один инцидент с Sukhoi Superjet 100 — пассажиров рейса Москва — Рига пересадили с лайнера SSJ-100 компании "Аэрофлот" после того, как в салоне самолета якобы появился запах гари.
Обновлено в 04:26
Политика

Супруга Зеленского не обращалась по вопросу оформления квартиры в Ялте

Обновлено в 00:12
Игры

ЕА переносит Apex Legends на мобильные платформы

Во время своего финансового отчёта ЕА подтвердила, что компания уже занимается переносом Apex Legends на мобильные платформы — вероятно, как и PUBG Mobile, это будет специальная и упрощённая версия королевской битвы, а не прямой порт шутера как у Fortnite.
Обновлено вчера в 18:44
Футбол

«Рома» намерена пригласить Сарри после отказа Конте

Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри может возглавить «Рому», сообщает The Telegraph.
Обновлено вчера в 14:23
Происшествия

Кокорина и Мамаева доставили в суд для вынесения приговора

Футболисты петербургского «Зенита» и «Краснодара» Александр Кокорин и Павел Мамаев доставлены в Пресненский суд Москвы, где в среду, 8 мая, им будет вынесен приговор, пишет «Газета.ру».
Обновлено в 04:38
Общество

Минпросвещения намерено реформировать систему школьного питания

ИА «Ореанда-Новости» Министерство просвещения России объявило о конкурсе для «формирования единой концепции модели системы организации горячего питания» учащихся российских школ.
Обновлено в 04:24
Экономика

ФНС представила статистику жизненного цикла предприятий

ФНС представила статистику жизненного цикла предприятий Как следует из данных ФНС за первый квартал 2019 года, бизнес все реже решается на открытие в стране новых компаний.
Обновлено вчера в 11:54
Общество

Правила поведения в соцсетях разработают для российских учителей

Минпросвещения России намеревается разработать рекомендации для педагогов по ведению социальных сетей.
Обновлено в 03:08
Технологии

Хакеры взломали Binance и украли 7000 биткоинов

Binance, одна из крупнейших криптовалютных бирж, сообщила о взломе и краже 7000 биткоинов.
Обновлено в 02:10
Общество

МЧС Тверской области сообщает об отсутствии радиационной опасности

В настоящий момент радиационный фон на территории Тверской области в норме, на Калининской АЭС ЧП не произошло.
Обновлено в 04:25
Происшествия

В Одесской области депутата Рады ранили из травматического оружия

Пулевое ранение из травматического оружия получил депутат Верховной рады Украины от Блока Петра Порошенко (БПП) Александр Урбанский в результате конфликта в гостинице села Санжейка, сообщил председатель Одесского облсовета и его брат Анатолий Урбанский.
Обновлено в 03:01
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено вчера в 13:07
Хоккей

Объявлен состав сборной России по хоккею на чемпионат мира

Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с заявкой команды на чемпионат мира 2019 года в Словакии, передает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
Обновлено в 03:01
Общество

Минтруд представил график праздничных дней на 2020 год

Минтруд предложил на рассмотрение план переноса праздничных дней на 2020 год.
Обновлено вчера в 15:52
Политика

В Германии заявили о «разбитой вдребезги» дружбе с США

Немецкий журналист Даниэль Бресслер заявил, что неожиданная отмена визита госсекретаря США Майка Помпео в Берлин показала, что дружба двух стран "разбита вдребезги".
Обновлено в 01:47
Политика

На Украине усилили охрану границы из-за российских байкеров

Украинские пограничники усилили меры безопасности накануне Дня Победы — в частности, чтобы не допустить въезда в страну российских байкеров, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.
Обновлено в 03:22
Происшествия

Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов

Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено 06 мая в 23:32
Политика

Киев готовит России ответ на выдачу паспортов жителям Донбасса

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев готовит ответ Москве на упрощение российского гражданства для жителей Донбасса.
Обновлено вчера в 08:21
Космос

Валуны на астероидах Рюгу и Бенну указывают на сходы пылевых лавин

Миссия «Хаябуса-2» достигла астероида Рюгу в конце июня 2018 г. Как Рюгу, так и научная цель миссии НАСА OSIRIS-REx, 500-метровый астероид Бенну, имеют форму алмаза: четко выделяющиеся полюса и утолщение в области экватора.
Обновлено в 01:02
Политика

Иран отказался исполнять часть обязательств по ядерной сделке

США в мае 2018 г. объявили о выходе из соглашения о ядерной программе с Ираном и восстановлении всех санкций в отношении страны.
Обновлено в 01:42
Происшествия

На Красной площади найден мертвый полицейский

На Красной площади в Москве найдено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением головы.
Обновлено в 01:31
Политика

Коломойский предложил оставить Авакова в правительстве Украины

Предприниматель Игорь Коломойский заявил в интервью порталу Bihus.info, что действующий глава МВД Украины Арсен Аваков должен сохранить должность при новом президенте.
Обновлено в 00:51
Общество

Дочь Халдея рассказала о создании снимка «Знамя Победы над рейхстагом»

Анна Халдей, дочь советского военного фотокорреспондента Евгения Халдея, рассказала о создании легендарного фото «Знамя Победы над рейхстагом», на котором бойцы Красной Армии водружают советский флаг над главным символом гитлеровской Германии.
Обновлено в 04:04
Политика

В Италии испанским королям по ошибке включили не тот гимн

В итальянском Неаполе во время торжественного мероприятия Cotec Europa, на котором присутствовали два испанских монарха — нынешний король Филипп VI и его отец король Хуан Карлос I, по ошибке включили гимн времен диктатуры в Испании.
Обновлено вчера в 17:49
Технологии

«Альфа-Банк» обновил логотип и фирменный шрифт

Основная версия логотипа - обновленная литера А. Знак приобрел устойчивость, а углы фундамента и ножки литеры избавились от скруглений.
Обновлено в 04:41
Футбол

«Барселона» поздравила «Ливерпуль» с выходом в финал Лиги чемпионов

Английский "Ливерпуль" вырвался в финал Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт". Красные выбили из розыгрыша каталонскую "Барселону".
Обновлено вчера в 20:45
Политика

Пескова спросили о мнении Глазьева про заселение Донбасса евреями

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывание советника Владимира Путина Сергея Глазьева в блоге в газете "Завтра" о том, что Киев может заселить Донбасс евреями.
Обновлено вчера в 07:27
Спорт

Александр Логинов женится на украинской биатлонистке

Государственный тренер сборной Украины Евгений Колупаев сообщил, что биатлонистка Мария Кручова завершила спортивную карьеру, сообщает Xsport.
Обновлено в 03:46
Происшествия

В Крыму при столкновении легковушки с грузовиком погибли два человека

Два человека погибли при лобовом столкновении легкового автомобиля с грузовиком на трассе "Таврида" в Крыму, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.
Обновлено в 04:00
Авто

Эксперты выяснили, сколько владельцы SUV тратят в год на бензин

Эксперты подсчитали, что владельцы кроссоверов ежегодно расходуют на топливо примерно на 409 фунтов стерлингов, что эквивалентно 35 тыс. рублей, больше, чем владельцы эквивалентных седанов, универсалов и хэтчбеков.
Обновлено в 01:30
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