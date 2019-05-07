Кино
Disney перенесла премьеру второго «Аватара»Москва 24 вчера в 14:45
Компания The Walt Disney перенесла премьеру второй части фильма "Аватар". Вместо запланированной ранее даты 18 декабря 2020 года фильм выйдет на экраны 17 декабря 2021 года, сообщает ТАСС. Премьера третьей части состоится не в 2021, а в 2023 году, четвертой – в 2025 вместо 2024.
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