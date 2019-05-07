Disney на год перенес премьеру новой части «Аватара»ТК Звезда вчера в 17:28

Стали известны даты выхода новых эпизодов сразу двух популярных фильмов: «Аватар» и «Звездные войны». Об этом рассказали в The Walt Disney Company. В частности, премьера второй части франшизы «Аватар» будет перенесена на год.

Disney на год перенес премьеру новой части «Аватара»

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