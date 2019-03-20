Экономика

Disney и 21st Century Fox окончательно завершили сделкуГазета.Ru 01:04

Сделка по приобретению Walt Disney активов корпорации 21st Century Fox на $71 млрд окончательно завершена. Об этом сообщает Associated Press.
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СМИ: Сделка Disney и Fox сделает шестерых детей миллиардерами

Росбалт04:09

Disney и 21st Century Fox окончательно завершили сделку

Газета.Ru01:04

21st Century Fox разделилась на две компании. Акции обеих потеряли в цене

РБК04:24

Disney объявил о завершении покупки активов 21st Century Fox за $71 млрд

ПРАЙМ01:47

Сделка между Disney и 21st Century Fox окончательно завершилась

Телеканал 360°03:53

Bloomberg: покупка Disney активов 21st Century Fox сделает детей Мердока миллиардерами

ТАССвчера в 22:54

Fox окончательно отделилась от 21st Century Fox

Вести.Финансвчера в 10:49
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Происшествия

Керимова во Франции обвинили в уклонении от уплаты налогов

Российского сенатора Сулеймана Керимова во Франции обвинили в пособничестве уклонению от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами.
Обновлено в 04:35
Политика

Марина Ковтун покидает пост губернатора Мурманской области

Обновлено вчера в 12:14
Происшествия

Число жертв авиакатастроф в России выросло более чем в 2 раза

В 2018 году число жертв авиакатастроф в России увеличилось в 2,5 раза.
Обновлено в 03:14
Политика

В Германии потребовали изгнать из страны посла США

В Берлине вице-председатель парламента Германии Вольфганг Кубикки заявил, что министр иностранных дел Хайко Маас «должен немедленно объявить посла США Ричарда Гренелла персоной нон грата».
Обновлено вчера в 11:33
Шоу-бизнес

В Москве госпитализировали Елену Беркову

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», порноактриса Елена Беркова доставлена в одну из столичных клиник.
Обновлено вчера в 21:26
Происшествия

В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,2

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в среду на западе Турции. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Обновлено в 02:51
Экономика

Forbes назвал самые надежные банки в России

Forbes опубликовал свежую версию ежегодного рейтинга надежности банков. Первые места в нем заняли "дочки" иностранных банков.
Обновлено в 04:18
Политика

В Госдуме обсудят взыскание с Украины нанесенных Крыму убытков

Совет Государственной думы РФ в среду, 20 марта, обсудит вопрос о взыскании с Украины компенсации за экономические потери Крыма, понесенные полуостровом за время нахождения в составе страны.
Обновлено в 04:05
Общество

Некоторые судьи дословно копируют тексты судебных решений

Редакция «Новая газета» проанализировала ряд судебных актов, после чего сделала вывод о копировании текста судебных решений.
Обновлено в 03:52
Политика

Отставку Назарбаева в Госдуме сравнили с маневром китайского политика Дэн Сяопина

Заявление президента Нурсултана Назарбаева об отказе от полномочий "поломало игру" многим политикам Казахстана.
Обновлено вчера в 10:21
Кино

Крымский финал: как Хуциев снимал в Ялте последний фильм

Картина стала последней работой мэтра отечественного кинематографа. Часть съемок проводилась в Доме-музее А. П. Чехова в Ялте.
Обновлено вчера в 04:15
Экономика

Топилин: новый порядок начисления пенсий может быть внедрен в мае

Пенсионный фонд РФ уже в мае рассчитывает использовать новый механизм начисления пенсий неработающим пенсионерам сверх прожиточного минимума, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на собрании фракции партии "Единая Россия" в Госдуме во вторник.
Обновлено вчера в 10:08
Политика

На митинге Порошенко в Ивано-Франковске произошли столкновения

Обновлено вчера в 20:17
Хоккей

Александр Овечкин встретится с Трампом в Белом доме

Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вместе со своими партнерами и тренерским штабом приглашен президентом США Дональдом Трампом в Белый дом.
Обновлено вчера в 17:19
Спорт

Тарасова и Морозов побили мировой рекорд в короткой программе на ЧМ

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов одержали победу в короткой программе на чемпионате мира в Японии и побили мировой рекорд, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:12
Экономика

Семьям с доходом в два прожиточных минимума обещают пособия на детей

В правительство РФ на ближайшей неделе поступит законопроект о пособиях на первого и второго ребенка для семей с доходом ниже двух прожиточных минимумов.
Обновлено 17 марта в 09:39
Общество

Социологи выяснили отношение россиян к феминизму

Феминизм поддерживает лишь треть россиян (31%), хотя за стремление к полному равенству прав женщин и мужчин выступает большинство (62%) граждан РФ, свидетельствует опрос ВЦИОМ.
Обновлено в 04:35
Недвижимость

Банки начали выставлять на продажу ипотечные квартиры с жильцами

Ипотечный бум на фоне снижения реальных доходов населения породил новую тенденцию на рынке — банки начали выставлять на продажу проблемные залоговые квартиры с прописанными или зарегистрированными жильцами.
Обновлено вчера в 04:36
Шоу-бизнес

Анна Семенович предстала в образе брюнетки

Анна Семенович удивила фанатов в Instagram снимком, на котором предстала в образе брюнетки.
Обновлено вчера в 09:25
Происшествия

В ВВО проверят «абсурдное» сообщение об избиении солдат в Забайкалье

Обновлено в 04:45
Единоборства

Стал известен соперник Махачева на турнире UFC в Санкт-Петербурге

Обновлено в 02:20
Общество

Росстат показал связь между бедностью и одиночеством

47% россиян, отнесших себя к группе с низкими доходами, сообщили, что испытывают одиночество, 20% заявили, что чувствуют себя одинокими очень часто.
Обновлено в 02:00
Футбол

Аршавин выступил против бразильцев в российской сборной

Экс-капитан российский футбольной сборной Андрей Аршавин выступил против бразильцев в национальной команде.
Обновлено вчера в 21:23
Политика

Токаев предложил переименовать столицу Казахстана

Обновлено в 03:57
Экономика

Чистая прибыль X5 Retail Group в 2018 году по МСФО упала на 8,8%

Чистая прибыль X5 Retail Group по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась по итогам 2018 года по сравнению с предшествующим годом на 8,8% и составила 28,64 млрд рублей.
Обновлено в 04:04
Политика

Путин заявил о продолжении поддержки языков всех народов России

Президент России Владимир Путин приветствовал участников и организаторов Международного форума «Год языков коренных народов», который 21 и 22 марта состоится в Ханты-Мансийске.
Обновлено в 04:27
Здоровье

154 водоема обработают от комаров и мошек в Волгоградской области

154 водоема будет обработано от комаров и мошек в Волгоградской области в этом году.
Обновлено вчера в 12:12
Общество

Правительство расширило список госуслуг, оказываемых в МФЦ

Правительство РФ расширило список госуслуг в многофункциональных центрах услугой по информированию граждан предпенсионного возраста об отнесении их к этой категории, соответствующий документ размещен на сайте кабмина.
Обновлено в 01:02
Происшествия

ФСБ показала видео тайника с оружием банды рейдеров из 90-х

ФСБ опубликовала видео тайника со взрывчаткой и оружием в Московской области, который принадлежит банды рейдеров из 90-х, причастных к убийствам и похищениям.
Обновлено в 03:36
Происшествия

Полиция отреагировала на погромы и избиение мигрантов в Якутске

В Якутске полиция задержала группу местных жителей за погромы в киосках с овощами, в которых работают мигранты, а также злоумышленника, избившего и угрожавшего одному из приезжих пистолетом.
Обновлено в 04:14
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Руперт Мёрдок
Австралийский предприниматель
Австралийский и американский предприниматель, медиамагнат, владелец СМИ, кинокомпаний и издательств в США, Австралии, Европе, Латинской Америке и Азии. Основатель, председатель совета и CEO холдинговых компаний News Corp и 21st Century Fox.
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20th Century Fox
Одна из шести крупнейших американских киностудий, которая является дочерней компанией 21st Century Fox. Занимается также производством телефильмов. Компания основана 31 мая 1935 года в результате слияния двух студий: Fox Film Corporation, основанной в 1915 году Уильямом Фоксом, и Twentieth Century Pictures, основанной в 1933 году Дэррилом Ф. Зануком, Джозефом Шенком, Рэймондом Гриффитом и Уильямом Гетцем.
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