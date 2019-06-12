Кино
Disney перезапустит мультсериал «Чип и Дейл спешат на помощь»News.ru 10:52
Компания Disney анонсировала перезапуск мультсериала «Чип и Дейл спешат на помощь». Он выйдет на стриминговом сервисе Disney+, запуск которого состоится в ноябре этого года. Информация об этом появилась на официальном сайте компании.
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Disney перезапустит «Чипа и Дейла» и снимет продолжение «Корпорации монстров»
Афиша Dailyвчера в 15:53
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Президент Польши рассказал о превосходстве поляков над Россией
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Вратарь санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Андрей Лунев извинился за создание конфликтной ситуации в аэропорту Внуково.
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В НИИ Склифосовского сообщили о состоянии Бари Алибасова
Состояние продюсера Бари Алибасова по-прежнему оценивается как тяжелое, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на справочную службу НИИ им. Склифосовского.
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Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус извинился за свои слова о том, что украинский лидер шутил о снижении тарифов.
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Авто
Lexus показал свой первый космический корабль
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Обновлено в 17:37
Космос
За полет в космос просят 52 миллиона долларов
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Политика
Пушков отреагировал на заявление Климкина про Россию и ПАСЕ
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Обновлено в 17:46
Общество
Из квартиры Бари Алибасова пропал его кот
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Футбол
СМИ анонсировали переход нападающего «Ромы» в «Спартак»
Аргентинский нападающий Эсекиэль Понсе близок к переходу в московский «Спартак», передает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 14:48
Кино
Валерия Гай Германика привезла на «Кинотавр» свой новый фильм
Режиссер Валерия Гай Германика представила во вторник свой фильм "Мысленный волк" в основном конкурсе российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
Обновлено вчера в 14:59
Экономика
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Объем нарушений практически утроился Общая сумма выявленных Счетной палатой нарушений при закупках составила 293,7 млрд руб. — в 2,8 раза выше, чем за 2017 год.
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Политика
Трамп поддержал проект импорта норвежского газа из Дании в Польшу
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Общество
В столичном регионе температура воздуха опустится до 1 градуса
С 13 на 14 июня температура воздуха в столичном регионе опустится до плюс 1 градуса. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".
Обновлено в 14:36
Происшествия
Во Владикавказе один из участников конфликта устроил стрельбу
Во Владикавказе между молодыми людьми произошел конфликт со стрельбой. Об этом сообщили в управлении МВД по Северной Осетии.
Обновлено в 16:22
Политика
Эрдоган подтвердил, что вопрос с поставками С-400 в Турцию закрыт
Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил в среду, что вопрос с поставками в республику российских зенитных ракетных систем С-400 закрыт.
Обновлено в 16:06
Футбол
«Нанси» и «Сошо» переведены в третий дивизион из-за финансовых проблем
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Обновлено в 15:19
Политика
Кадыров прокомментировал инцидент со сносом знака
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WhatsApp будет судиться с нарушающими правила пользователями
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Обновлено в 03:17
Общество
WSJ: Цукерберг мог быть лично причастен к проблемам Facebook с защитой личных данных
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Обновлено в 17:47
Политика
Путин выразил надежду на восстановление отношений с Украиной
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «МИР» выразил надежду, что российско-украинские отношения будут в ближайшее время восстановлены, и призвал новые власти Украины содействовать в этом.
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Рейс Москва-Екатеринбург вернулся в Шереметьево из-за поломки
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Обновлено в 18:56
Шоу-бизнес
Волочкова призналась, что Собчак всегда пыталась ее унизить
В недавнем интервью артистка призналась, что они с Ксенией Собчак никогда не были ни друзьями, ни врагами.
Обновлено в 09:17