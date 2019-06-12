Disney перезапустит мультсериал «Чип и Дейл спешат на помощь»News.ru 10:52

Компания Disney анонсировала перезапуск мультсериала «Чип и Дейл спешат на помощь». Он выйдет на стриминговом сервисе Disney+, запуск которого состоится в ноябре этого года. Информация об этом появилась на официальном сайте компании.

Disney перезапустит мультсериал «Чип и Дейл спешат на помощь»

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