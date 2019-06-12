Кино
Disney анонсировала перезапуск мультсериала про Чипа и ДейлаТАСС 10:27
Disney снимет новую версию мультсериала "Чип и Дейл спешат на помощь" для своего стримингового сервиса Disney+. Об этом сообщила сама компания на своем сайте. Всего выйдет 39 серий, каждая из которых длится семь минут.
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Disney перезапустит «Чипа и Дейла» и снимет продолжение «Корпорации монстров»
Афиша Dailyвчера в 15:53
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