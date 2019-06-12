Кино
Disney анонсировала перезапуск мультсериала «Чип и Дейл»Собака.ru 04:34
Сообщается, что Билли Кристал и Джон Гудман также вернутся к своим ролям Майка и Салли. «Чип и Дейл спешат на помощь» — американский приключенческий анимационный сериал, созданный студией Walt Disney Television Animation и впервые показанный в эфире 4 марта 1989 года.
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Disney перезапустит «Чипа и Дейла» и снимет продолжение «Корпорации монстров»
Афиша Dailyвчера в 15:53
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