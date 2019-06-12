Кино
Disney анонсировала перезапуск мультсериала про Чипа и ДейлаТАСС 10:27
Disney снимет новую версию мультсериала "Чип и Дейл спешат на помощь" для своего стримингового сервиса Disney+. Об этом сообщила сама компания на своем сайте. Всего выйдет 39 серий, каждая из которых длится семь минут.
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Disney перезапустит «Чипа и Дейла» и снимет продолжение «Корпорации монстров»
Афиша Dailyвчера в 15:53
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Трагедия в Раменском: появились данные экспертизы тела Исаенковой
Заместитель главы общественной палаты Раменского района Евгения Исаенковой, убитая в Подмосковье в начале мая, была ВИЧ-инфицирована.
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Из квартиры Бари Алибасова пропал его кот
У продюсера Бари Алибасова, который находится в больнице, пропал канадский сфинкс по кличке Чуча.
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«Квантовый скачок»: National Interest оценил российский пистолет ПЛ-15
Как сообщает РИА Новости, эксперты американского издания The National Interest назвали новый российский пистолет Лебедева ПЛ-15 от концерна "Калашников" "квантовым скачком" по сравнению с древней конструкцией пистолета Макарова.
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Путин наградил Госпремиями ученых и деятелей культуры
Научный руководитель Института востоковедения Российской академии наук (РАН) Виталий Наумкин награжден Государственной премией за 2018 год в области науки и технологий за выдающийся вклад в востоковедение.
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В Сеть попало фото со свадьбы Сергея Лазарева
Певца засняли у алтаря с эффектной брюнеткой. В Сети появился снимок, вызвавший волну слухов о том, что Сергей Лазарев женился.
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В столичном ГУ МВД сообщили, что в ходе не согласованной мэрией акции в центре Москвы задержано более 200 человек.
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В аэропорту Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева, который находился в нетрезвом состоянии и затеял конфликт с сотрудником авиакомпании.
Обновлено в 15:12
Авто
Uber готовит самоуправляемый автомобиль Volvo нового поколения
Американская компания Uber представит в Вашингтоне свой первый самоуправляемый автомобиль на базе кроссовера Volvo XC60.
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С 12 июня в России изменится порядок выезда детей за границу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.
Обновлено вчера в 00:17
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«ПРС-1М —настоящее оружие конца света, которое можно использовать только в войне, которая разрушает мир», — отметил автор статьи.
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Глава Дагестана пообещал не отдавать ни пяди территории Дагестана
Обновлено вчера в 13:40
Здоровье
Эксперты назвали разрушающий почки витамин
Обновлено в 01:50
Авто
Забытый лимузин: в Сети напомнили об интересной модели Lada
Тольяттинское автоателье «Мастер-дизайн» в 1994 году разработало проект российского лимузина на базе модели ВАЗ-21099.
Обновлено в 07:48
Политика
Трамп предупредил Германию о санкциях против «Северного потока-2»
США рассматривают возможность ввести санкции для блокировки строительства газопровода «Северный поток-2», заявил президент Дональд Трамп по итогам встречи с главой Польши Анджеем Дудой.
Обновлено в 15:58
Политика
Микрофоны Трампа и Дуды на пресс-конференции паук связал паутиной
«Есть что-то символическое в паутине, которая связывает Трампа и Дуду во время этой совместной пресс-конференции», – пошутил один из пользователей Сети.
Обновлено в 15:52
Космос
Ракета SpaceX вывела на орбиту канадские спутники
Канадские спутники RADARSAT Constellation успешно выведены на околоземную орбиту. Их доставила ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX.
Обновлено в 12:44
Здоровье
Самописец в помощь
Если нововведение принесет эффект, самописцы внедрят во всех поликлиниках региона.
Обновлено в 16:19
Наука
Физиками предложен альтернативный кандидат на звание темной материи
Ученые и исследователи предложили очередного кандидата на роль темной материи, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено вчера в 12:38
Финансы
Белоруссия пожаловалась на проблемы с российскими деньгами
Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович заявил, что с привлечением российского госкредита на 600 миллионов долларов возникли проблемы, сообщает БЕЛТА.
Обновлено в 10:05
Авто
Названы 10 автомобилей с пробегом, которые сильно теряют в цене
Ранее "Авторамблер" публиковал список автомобилей, которые в меньшей степени теряют в цене спустя три года после покупки.
Обновлено в 05:31
Экономика
Россияне стали меньше брать в долг
Средний размер займа в российских микрофинансовых организациях за первые пять месяцев 2019 года снизился на 3,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 12 тысяч рублей.
Обновлено в 13:35
Футбол
СМИ анонсировали переход нападающего «Ромы» в «Спартак»
Аргентинский нападающий Эсекиэль Понсе близок к переходу в московский «Спартак», передает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 14:48
Армия и оружие
В Идлибской зоне деэскалации начал действовать режим прекращения огня
Российский центр по примирению враждующих сторон сообщил о достижении соглашения о полном прекращении огня во всей Идлибской зоне.
Обновлено в 15:05
Хоккей
Капитан «Бостона» Здено Хара может выиграть Кубок Стэнли в 42 года
В преддверии седьмого матча финала между "Бостоном" и "Сент-Луисом" вспоминаем всех игроков ХХІ века, которые играли в плей-офф в этом возрасте и стали чемпионами, а в начале расскажем о человеке, который может пополнить этот список.
Обновлено вчера в 05:30
Политика
Зеленский и Тимошенко обсудили досрочные выборы
Обновлено в 12:55
Культура
На фестивале «Времена и эпохи» в День России расскажут об истории страны
В День России москвичей и гостей столицы на 40 площадках фестиваля "Времена и эпохи" ждут театральные постановки, стихи о Гражданской войне, реконструкция обороны Шипки и много другое.
Обновлено в 03:12
Политика
Вопрос закрыт: Эрдоган о закупке Турцией С-400
Турция уже закупила зенитные ракетные системы С-400 Президент Турции Тайип Эрдоган в среду объявил вопрос о закупке зенитных ракетных систем С-400 закрытым.
Обновлено в 14:57
Футбол
Руководство «Атлетико» подтвердило, что Гризманн перейдет в «Барселону»
Исполнительный директор футбольного клуба "Атлетико" Мигель Анхель Хиль Марин заявил, что нападающий мадридской команды Антуан Гризманн продолжит карьеру в "Барселоне".
Обновлено в 15:44