Кино

Disney анонсировала перезапуск мультсериала про Чипа и ДейлаТАСС 10:27

Disney снимет новую версию мультсериала "Чип и Дейл спешат на помощь" для своего стримингового сервиса Disney+. Об этом сообщила сама компания на своем сайте. Всего выйдет 39 серий, каждая из которых длится семь минут.
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Disney перезапустит мультфильм «Чип и Дейл»

RT на русском09:17

Мультик про Чипа и Дейла переснимут

Газета.Ru10:21

Мультсериал про Чипа и Дейла переснимут

Lenta.ru09:55

Disney анонсировала перезапуск мультсериала про Чипа и Дейла

ТАСС10:27

Чип и Дейл вернулись: Disney анонсировал новые выпуски

ТК Звездавчера в 18:58

Disney перезапустит «Чипа и Дейла» и снимет продолжение «Корпорации монстров»

Афиша Dailyвчера в 15:53

Перезапуск мультсериала «Чип и Дейл» и первый тизер The Owl House

Мир фантастикивчера в 12:46
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 16:32, Ашберн
Происшествия

Трагедия в Раменском: появились данные экспертизы тела Исаенковой

Заместитель главы общественной палаты Раменского района Евгения Исаенковой, убитая в Подмосковье в начале мая, была ВИЧ-инфицирована.
Обновлено вчера в 12:19
Общество

Из квартиры Бари Алибасова пропал его кот

У продюсера Бари Алибасова, который находится в больнице, пропал канадский сфинкс по кличке Чуча.
Обновлено в 09:10
Армия и оружие

«Квантовый скачок»: National Interest оценил российский пистолет ПЛ-15

Как сообщает РИА Новости, эксперты американского издания The National Interest назвали новый российский пистолет Лебедева ПЛ-15 от концерна "Калашников" "квантовым скачком" по сравнению с древней конструкцией пистолета Макарова.
Обновлено в 04:50
Общество

Путин наградил Госпремиями ученых и деятелей культуры

Научный руководитель Института востоковедения Российской академии наук (РАН) Виталий Наумкин награжден Государственной премией за 2018 год в области науки и технологий за выдающийся вклад в востоковедение.
Обновлено в 05:19
Шоу-бизнес

В Сеть попало фото со свадьбы Сергея Лазарева

Певца засняли у алтаря с эффектной брюнеткой. В Сети появился снимок, вызвавший волну слухов о том, что Сергей Лазарев женился.
Обновлено в 14:00
Происшествия

Навального задержали на акции в центре Москвы

В столичном ГУ МВД сообщили, что в ходе не согласованной мэрией акции в центре Москвы задержано более 200 человек.
Обновлено в 06:09
Происшествия

Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева

В аэропорту Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева, который находился в нетрезвом состоянии и затеял конфликт с сотрудником авиакомпании.
Обновлено в 15:12
Авто

Uber готовит самоуправляемый автомобиль Volvo нового поколения

Американская компания Uber представит в Вашингтоне свой первый самоуправляемый автомобиль на базе кроссовера Volvo XC60.
Обновлено в 13:49
Общество

В России изменили порядок выезда детей за границу

С 12 июня в России изменится порядок выезда детей за границу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.
Обновлено вчера в 00:17
Армия и оружие

Stern назвал «оружием конца света» новую противоракету России ПРС-1М

«ПРС-1М —настоящее оружие конца света, которое можно использовать только в войне, которая разрушает мир», — отметил автор статьи.
Обновлено в 11:26
Политика

Глава Дагестана пообещал не отдавать ни пяди территории Дагестана

Обновлено вчера в 13:40
Здоровье

Эксперты назвали разрушающий почки витамин

Обновлено в 01:50
Авто

Забытый лимузин: в Сети напомнили об интересной модели Lada

Тольяттинское автоателье «Мастер-дизайн» в 1994 году разработало проект российского лимузина на базе модели ВАЗ-21099.
Обновлено в 07:48
Политика

Трамп предупредил Германию о санкциях против «Северного потока-2»

США рассматривают возможность ввести санкции для блокировки строительства газопровода «Северный поток-2», заявил президент Дональд Трамп по итогам встречи с главой Польши Анджеем Дудой.
Обновлено в 15:58
Политика

Микрофоны Трампа и Дуды на пресс-конференции паук связал паутиной

«Есть что-то символическое в паутине, которая связывает Трампа и Дуду во время этой совместной пресс-конференции», – пошутил один из пользователей Сети.
Обновлено в 15:52
Космос

Ракета SpaceX вывела на орбиту канадские спутники

Канадские спутники RADARSAT Constellation успешно выведены на околоземную орбиту. Их доставила ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX.
Обновлено в 12:44
Здоровье

Самописец в помощь

Если нововведение принесет эффект, самописцы внедрят во всех поликлиниках региона.
Обновлено в 16:19
Наука

Физиками предложен альтернативный кандидат на звание темной материи

Ученые и исследователи предложили очередного кандидата на роль темной материи, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено вчера в 12:38
Общество

Более 5 млн человек приняли участие в праздновании Дня России

Обновлено в 16:03
Финансы

Белоруссия пожаловалась на проблемы с российскими деньгами

Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович заявил, что с привлечением российского госкредита на 600 миллионов долларов возникли проблемы, сообщает БЕЛТА.
Обновлено в 10:05
Авто

Названы 10 автомобилей с пробегом, которые сильно теряют в цене

Ранее "Авторамблер" публиковал список автомобилей, которые в меньшей степени теряют в цене спустя три года после покупки.
Обновлено в 05:31
Экономика

Россияне стали меньше брать в долг

Средний размер займа в российских микрофинансовых организациях за первые пять месяцев 2019 года снизился на 3,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 12 тысяч рублей.
Обновлено в 13:35
Происшествия

На месте ДТП в Сочи заметили умершего в СИЗО Цапка, пишут СМИ

Обновлено в 06:02
Футбол

СМИ анонсировали переход нападающего «Ромы» в «Спартак»

Аргентинский нападающий Эсекиэль Понсе близок к переходу в московский «Спартак», передает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 14:48
Армия и оружие

В Идлибской зоне деэскалации начал действовать режим прекращения огня

Российский центр по примирению враждующих сторон сообщил о достижении соглашения о полном прекращении огня во всей Идлибской зоне.
Обновлено в 15:05
Хоккей

Капитан «Бостона» Здено Хара может выиграть Кубок Стэнли в 42 года

В преддверии седьмого матча финала между "Бостоном" и "Сент-Луисом" вспоминаем всех игроков ХХІ века, которые играли в плей-офф в этом возрасте и стали чемпионами, а в начале расскажем о человеке, который может пополнить этот список.
Обновлено вчера в 05:30
Политика

Зеленский и Тимошенко обсудили досрочные выборы

Обновлено в 12:55
Культура

На фестивале «Времена и эпохи» в День России расскажут об истории страны

В День России москвичей и гостей столицы на 40 площадках фестиваля "Времена и эпохи" ждут театральные постановки, стихи о Гражданской войне, реконструкция обороны Шипки и много другое.
Обновлено в 03:12
Политика

Вопрос закрыт: Эрдоган о закупке Турцией С-400

Турция уже закупила зенитные ракетные системы С-400 Президент Турции Тайип Эрдоган в среду объявил вопрос о закупке зенитных ракетных систем С-400 закрытым.
Обновлено в 14:57
Футбол

Руководство «Атлетико» подтвердило, что Гризманн перейдет в «Барселону»

Исполнительный директор футбольного клуба "Атлетико" Мигель Анхель Хиль Марин заявил, что нападающий мадридской команды Антуан Гризманн продолжит карьеру в "Барселоне".
Обновлено в 15:44
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