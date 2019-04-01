Спорт

Российского бойца UFC пожизненно дисквалифицировалиИзвестия 20:01

Пожизненную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил получил российский боец смешанного стиля (MMA) Руслан Магомедов. Об этом в понедельник, 1 апреля, сообщило Американское антидопинговое агентство (USADA).
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Магомедов пожизненно дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил

РИА Новости16:24

Российский боец UFC Магомедов не будет опротестовывать решение USADA о пожизненной дисквалификации

Sport24.ru17:18

Российский боец UFC пожизненно дисквалифицирован за допинг

Газета.Ru15:56

Российский боец UFC Магомедов получил пожизненную дисквалификацию из-за допинга

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Матч ТВ16:35

Дисквалифицированный боец UFC Магомедов может выступать в других лигах

ТАСС16:51

USADA пожизненно дисквалифицировало бойца Руслана Магомедова

Sports.ru16:08
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 20:06, Ашберн
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