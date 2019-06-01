Происшествия
Директора завода в Дзержинске отстранили накануне взрывовГазета.Ru 14:43
Генерального директора завода "Кристалл" в Дзержинске 31 мая отстранили от работы за систематические нарушения норм безопасности на производстве, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителей предприятия.
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СМИ: Генерального директора завода «Кристалл» отстранили от работы за сутки до взрывов в Дзержинске
Нижегородская Правда13:34
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