Происшествия

Директора завода в Дзержинске отстранили накануне взрывовГазета.Ru 14:43

Генерального директора завода "Кристалл" в Дзержинске 31 мая отстранили от работы за систематические нарушения норм безопасности на производстве, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителей предприятия.
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Гендиректора дзержинского завода «Кристалл» накануне взрывов отстранили от работы

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СМИ: Генерального директора завода «Кристалл» отстранили от работы за сутки до взрывов в Дзержинске

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