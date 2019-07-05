Театры
Худрук Театра имени Волкова написал заявление об увольненииМосковский Комсомолец 09:08
Художественный руководитель ярославского Театра имени Волкова Евгений Марчелли объявил о намерении покинуть пост. "Я написал заявление", - сказал Марчелли в птяницу.
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«Она опытный работник»: Минкультуры назначило и. о. директора обезглавленного театра имени Волкова
Новости Ярославля 76.ru10:26
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