Театры
Худрук покинул Театр имени Волкова вслед за уволенным директоромВзгляд.ру 10:39
Ранее директора ярославского театра имени Волкова Алексея Туркалова уволили с должности, а Марчелли объявили выговор. Накануне актеры ярославского театра обратились с письмом к Мединскому в связи с конфликтом между Туркаловым и художественным руководителем Евгением Марчелли.
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с чего всё началось
Ранее труппа театра направила письмо министру культуры с просьбой поддержать художественного руководителя Евгения Марчелли в конфликте с директором театра Алексеем Туркаловым. О театре Театр Волкова - первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году в Ярославле.ТАСС08:35
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Волковский остался без руководства после конфликта худрука и директора театра
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