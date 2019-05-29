Происшествия

Директора крупного предприятия Забайкалья задержали за взяткуТелеканал 360° 00:36

Уголовное дело в отношении Глотова возбуждено по статье 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), депутата подозревают в даче крупной взятки. ППГХО — крупнейшее уранодобывающее предприятие в России, расположенное в Краснокаменске Забайкальского края.
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