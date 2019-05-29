Происшествия
Директора крупного предприятия Забайкалья задержали за взяткуТелеканал 360° 00:36
Уголовное дело в отношении Глотова возбуждено по статье 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), депутата подозревают в даче крупной взятки. ППГХО — крупнейшее уранодобывающее предприятие в России, расположенное в Краснокаменске Забайкальского края.
Читать в источнике
Оценить63
Подробнее о событии
Показать все источники
СК возбудил дело против главы крупнейшего в Забайкалье горнодобывающего предприятия
RT на русскомвчера в 22:55
Дело о коррупции возбуждено против главы крупнейшей уранодобывающей компании в России
Газета.Ruвчера в 22:32
Автоматически обработано 7257 источников, обновлено в 09:13, Ашберн
Здоровье
Минздрав оценил новый метод избавления от жира на животе
Обновлено в 07:17
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике
В Чебоксарах ученица 11 класса скончалась во время прохождения единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике.
Обновлено в 09:07
Политика
Зеленский передал в Раду законопроект об импичменте
Президент Украины Владимир Зеленский передал в Верховную раду законопроект об импичменте главы государства.
Обновлено в 07:55
Происшествия
В Крыму в опрокинувшейся на горе машине погиб ребенок
В районе села Строгановка Симферопольского района припаркованный на горе автомобиль с пятилетним ребенком самопроизвольно покатился со склона и опрокинулся, что привело к трагическом последствиям.
Обновлено в 05:04
Политика
Зеленский похвастался фото с шаурмой
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в инстаграме фотографию с шаурмой.
Обновлено в 08:32
Кино
Кит Харингтон попал в реабилитационный центр
Обновлено в 07:47
Происшествия
За «пьяное» ДТП с жертвами лишат свободы на 15 лет
Аргументируя необходимость ужесточения Уголовного кодекса, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, по статистике, по вине пьяных водителей в ДТП ежегодно гибнет свыше четырех тысяч человек.
Обновлено в 08:16
Энергетика
Минфин РФ не намерен компенсировать убытки из-за загрязнения «Дружбы»
Министерство финансов России не намерено компенсировать убытки из-за загрязнения трубопровода «Дружба».
Обновлено в 05:39
Шоу-бизнес
Сын 71-летней Софии Ротару показал фото мамы в модных джинсах
48-летний сын украинской исполнительницы Руслан Евдокименко на личной страничке в Instagram опубликовал свежее фото мамы.
Обновлено в 05:48
Наука
Jaguar Land Rover представил сенсорный руль-навигатор
Jaguar Land Rover (JLR) представил сенсорный руль-навигатор, способный подсказывать водителям путь по заданному маршруту, не отвлекая их от дороги.
Обновлено в 08:22
Культура
Ксения Собчак может стать ведущей на Первом канале
Обновлено вчера в 12:47
Игры
В PSN появился баннер предзаказа Death Stranding
Обновлено в 04:03
Политика
Партия Саакашвили пойдет на выборы в Раду
Партия «Движение новых сил», лидером которой является экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, собирается принять участие во внеочередных выборах в Верховную раду.
Обновлено в 07:46
Политика
Глава ВЦИОМ назвал причину падения рейтинга Путина
Россияне не верят в то, что завтра будет лучше, чем сегодня, а на общественные настроения сильное воздействие оказывает "эффект черных очков" - именно этим можно объяснить падение личного рейтинга Владимира Путина, считает глава ВЦИОМ Валерий Федоров.
Обновлено в 06:24
Политика
В ЕС признали переговоры о вступлении Турции в союз тупиковыми
Европейская комиссия считает, что «Турция продолжает отдаляться от Евросоюза», отступая от принципов верховенства права, в связи с чем переговоры о присоединении страны к ЕС являются тупиковыми.
Обновлено в 08:31
Футбол
Английские «Челси» и «Арсенал» сыграют в Баку в финале Лиги Европы
Английские футбольные клубы "Челси" и "Арсенал" в среду встретятся в финале Лиги Европы, решающий матч второго по значимости еврокубкового турнира пройдет в Баку на Олимпийском стадионе.
Обновлено вчера в 17:25
Шоу-бизнес
Пластический хирург показал фото Дарьи Пынзарь до и после операции
Звезда «ДОМа-2» Дарья Пынзарь переживает период реабилитации после пластической операции.
Обновлено в 06:00
Экономика
США потеряли лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран
Соединённые Штаты утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран, опустившись с первой строчки на третью.
Обновлено вчера в 23:55
Шоу-бизнес
Жена обнаружила засосы на теле Андрея Малахова
Жена обнаружила засосы на теле Андрея Малахова Она просит телеведущего объяснить происхождение странных пятен.
Обновлено в 07:31
Общество
В ивановских школах сорвана сдача ЕГЭ
В настоящее время наш корреспондент выясняет, что же такого произошло в Ивановской области, что сорвало сдачу ЕГЭ по математике.
Обновлено в 05:51
Транспорт
Первые поезда по Крымскому мосту поедут в Москву и Петербург
Первые поезда по Крымскому мосту пойдут по маршрутам Севастополь — Санкт-Петербург и Симферополь — Москва.
Обновлено в 06:01
Здоровье
В России вводится новый порядок контроля за лечением онкобольных
Минздрав вводит новую систему оказания онкологической помощи. Теперь все лечение входит в систему ОМС, сообщает «Российская газета».
Обновлено в 02:43
Шоу-бизнес
Кисегач из «Интернов» красиво станцевала на шесте
Роль строгой собранной и чудаковатой главврача Кисегач закрепилась за Светланой — многие из ее подписчиков не ожидали увидеть любимую актрису в купальнике, исполняющей такие движения.
Обновлено вчера в 08:40
Происшествия
Томские врачи удалили из желудка девушки полукилограммовый ком волос
Около 80 процентов желудка 16-летней томички занимал ком волос весом в 500 граммов - его успешно удалили врачи городской больницы скорой медицинской помощи №2.
Обновлено в 07:18
Политика
Миссия ООН в Косово подтвердила задержание россиянина
Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в Косово полиция задержала 23 человека, включая россиянина.
Обновлено вчера в 06:32
Гаджеты
В интернете опубликованы скриншоты новой iOS 13
Обновлено в 04:39