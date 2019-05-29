Происшествия
В Забайкалье главу уранодобывающего предприятия задержали за взяткуРИА Новости 00:53
В Забайкальском крае возбудили уголовное дело в отношении гендиректора крупного уранодобывающего предприятия — Приаргунского производственного горно-химического объединения, сообщает СК. Его подозревают в получении взятки в восемь миллионов рублей.
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с чего всё началось
В Забайкалье задержали гендиректора ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Е.П. Славского» (ППГХО) Александра Глотова, его подозревают во взяточничестве, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.РБКвчера в 22:42
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Дело о коррупции возбуждено против главы крупнейшей уранодобывающей компании в России
Газета.Ruвчера в 22:32
СК возбудил дело против главы крупнейшего в Забайкалье горнодобывающего предприятия
RT на русскомвчера в 22:55
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