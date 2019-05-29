В Забайкалье главу уранодобывающего предприятия задержали за взяткуРИА Новости 00:53

с чего всё началось

В Забайкальском крае возбудили уголовное дело в отношении гендиректора крупного уранодобывающего предприятия — Приаргунского производственного горно-химического объединения, сообщает СК. Его подозревают в получении взятки в восемь миллионов рублей.

В Забайкалье главу уранодобывающего предприятия задержали за взятку

Финансы Льготную ипотеку под 6% взяли почти 10 тысяч российских семей с детьми Почти 10 тысяч российских семей с детьми воспользовались льготной ипотекой со ставкой в 6%, рассказал в интервью РИА Новости замминистра финансов Алексей Моисеев.

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Технологии Банки стали чаще заменять СМС push-уведомлениями У Райффайзенбанка соотношение push-уведомлений и СМС-сообщений составляет 1 к 3, у банка "Открытие" доля push-уведомлений доходит до 25 процентов.

Театры Валерий Гергиев готовит «Тангейзера» Партии Тангейзера готовят ведущие солисты Михаил Векуа, Сергей Скороходов и Август Амонов.

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Политика Курц надеется вновь стать канцлером Австрии после досрочных выборов Себастьян Курц, во вторник сложивший с себя полномочия канцлера Австрии, надеется вновь возглавить правительство страны по итогам досрочным выборов в сентябре.

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Армия и оружие Экс-глава ВСУ напомнил об отмене переброски военных в Крым в 2014 году Бывший глава Генштаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана напомнил, что 1 марта 2014 года в Генштабе разработали операцию по переброске военных в Крым и даже успели отправить военнослужащих на самолетах, но «пилоты получили приказ развернуться», передает УНИАН.

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