Происшествия

В Забайкалье главу уранодобывающего предприятия задержали за взяткуРИА Новости 00:53

В Забайкальском крае возбудили уголовное дело в отношении гендиректора крупного уранодобывающего предприятия — Приаргунского производственного горно-химического объединения, сообщает СК. Его подозревают в получении взятки в восемь миллионов рублей.
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В Забайкалье задержали гендиректора ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Е.П. Славского» (ППГХО) Александра Глотова, его подозревают во взяточничестве, сообщается
 на сайте регионального управления Следственного комитета.
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В Забайкалье главу уранодобывающего предприятия задержали за взятку

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Портал Business Insider провел анонимные интервью с горничными отелей, которые рассказали, какими они представляют себе идеальных постояльцев.
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