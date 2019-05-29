Происшествия

Директора горнодобывающего предприятия Забайкалья задержали за взяткуРоссийская газета 00:39

В отношении гендиректора горнодобывающего предприятия в Забайкальском крае возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (часть 5 статьи 290 УК РФ). Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.
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с чего всё началось
В Забайкалье задержали гендиректора ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Е.П. Славского» (ППГХО) Александра Глотова, его подозревают во взяточничестве, сообщается
 на сайте регионального управления Следственного комитета.
РБКвчера в 22:42

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В Забайкалье главу уранодобывающего предприятия задержали за взятку

РИА Новости00:53

Гендиректор структуры «Росатома» задержан в Забайкалье по подозрению в получении взятки

Коммерсантъ00:28

СК возбудил дело против главы крупнейшего в Забайкалье горнодобывающего предприятия

RT на русскомвчера в 22:55

Вместе с гендиректором крупнейшего в РФ уранодобытчика задержан глава «Аргуньсервистранса»

ТАСС00:08

Против главы уранодобывающей компании из Забайкалья завели уголовное дело

РБКвчера в 22:42

Дело о коррупции возбуждено против главы крупнейшей уранодобывающей компании в России

Газета.Ruвчера в 22:32

Владелец ППГХО: Задержание Глотова — тяжелейший момент в истории уранового предприятия

Чита.Ру03:29
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Политика

Причину падения рейтинга Путина назвал глава ВЦИОМ

Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров прокомментировал падение рейтинга президента России Владимира Путина.
Обновлено в 01:38
Политика

Зачем Зеленский дал Саакашвили гражданство, объяснил Кравчук

Бывший президент Украины Леонид Кравчук рассказал, почему новый глава государства Владимир Зеленский вернул украинское гражданство экс-главе Грузии Михаилу Сааакашвили.
Обновлено в 01:08
Экономика

Россиянам пересчитают пенсии по-новому

В соответствии с приказом Минтруда, вступающим в силу 26 мая, социальные доплаты российских пенсионеров пересчитают и поднимут пенсии выше прожиточного минимума.
Обновлено 26 мая в 08:02
Общество

Россельхознадзор выступил против тотального запрета на ввоз мяса

Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию зарубежной мясной и молочной продукции для личных целей, однако не считает, что он должен быть тотальным.
Обновлено в 02:28
Авто

Правительство рекомендовало PSA изменить заявку на СПИК

Правительство Российской Федерации рекомендовало альянсу Peugeot и Citroen (PSA) скорректировать свою заявку на специальный инвестиционный контракт (СПИК), которые дает налоговые льготы в обмен на инвестиции в производство.
Обновлено в 03:33
Общество

Роскачество проверило мясной фарш

У фарша нескольких торговых марок специалисты "Роскачества" выявили жилы, высокое содержание жировой и соединительной ткани, а заявленный на упаковке вес не соответствовал фактической массе только в одном продукте.
Обновлено в 02:51
Происшествия

В Подмосковье задержана банда авторитета Циркача

В Московской области задержана банда, входящая в сферу влияния вора в законе по прозвищу Циркач.
Обновлено в 03:47
Энергетика

Минфин отказался «платить за косяки» «Транснефти» с грязной нефтью

Отвечая на вопрос о возможном снижении порога дивидендов «Транснефти» из-за проблем с поставками по «Дружбе», первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов назвал неправильным, чтобы «государство заплатило за косяки компании, которая занимается поставкой нефти».
Обновлено в 01:55
Общество

Во Владивостоке проверили школу, в которой прошел скандальный флешмоб

Единственное, что сделали проверяющие, - попросили родителей купить в школу огнетушитель.
Обновлено вчера в 22:55
Происшествия

13-летнюю дочь Пирло сбила машина в Турине

Анжелу Пирло, дочь бывшего полузащитника «Ювентуса» и сборной Италии Андреа Пирло, сбила машина в Турине, сообщает La Stampa.
Обновлено вчера в 16:52
Здоровье

Медики обучат почтальонов распознавать признаки инсульта и инфаркта

Специалисты Центра медицины катастроф провели в пилотных территориях дополнительную подготовку медицинских работников, и те, в свою очередь, в настоящее время обучают необходимым навыкам сотрудников почты.
Обновлено вчера в 08:30
Происшествия

Рейс из Челябинска в Анталью задержали на 12 часов

Обновлено в 02:40
Авто

В большинстве регионов РФ отмечается рост рынка новых авто

Более чем на 30% выросла реализация новых авто в Ненецком АО (+39,4%), а также на Камчатке (+32,5%).
Обновлено в 03:14
Происшествия

Алексея Панина оштрафовали на 59 тысяч рублей за курение в самолете

Обновлено в 04:11
Общество

В России предложили ввести «отцовский капитал»

В России может появиться «отцовский капитал».
Обновлено вчера в 21:13
Шоу-бизнес

Няня сына Меган Маркл уволилась после двух недель работы

Обновлено в 02:10
Армия и оружие

Вдовы погибших в Сирии военных через суд добились выплат наградных

Читинский гарнизонный военный суд удовлетворил требования родственников трех погибших в Сирии военнослужащих о выплате поощрений за награждение их орденами.
Обновлено вчера в 20:40
Экономика

Банки стали чаще заменять СМС push-уведомлениями

Самой высокой доля push-уведомлений от общего числа сообщений, которые банк рассылает клиентам, оказалась у Альфа-банка, она составила около 30 процентов.
Обновлено в 01:15
Происшествия

В Киеве на заводе «Кузня на Рыбальском» горит корабль

Обновлено в 04:11
Общество

В Югре заведующая детсадом уволилась из-за видео со «стриптизом»

Руководитель детского сада в Сургуте (ХМАО) уволилась из-за появившегося в сети видео трехлетней давности, на котором запечатлен праздник с аниматором, исполняющим стриптиз в костюме кабана, заявил РИА Новости в среду советник главы города Александр Оверчук.
Обновлено в 03:09
Экономика

Аветисян потребовал от Baring досрочной передачи 10% акций «Восточного»

Компания «Финвижн» (владеет 32% акций банка «Восточный») обратилась в Арбитражный суд Амурской области с ходатайством о немедленном исполнении кол-опциона на 9,99% акций банка, которые принадлежат кипрской структуре фонда Baring Vostok — Evison (суммарно фонд — конечный бенефициар 52% «Восточного»).
Обновлено в 03:08
Футбол

Александр Григорян: «Шансы „Крыльев“ и „Нижнего“ в „стыках“ — 50 на 50»

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян оценил расклад сил в переходных матчах «Нижний Новгород» — «Крылья Советов» и «Уфа» — «Томь».
Обновлено в 04:05
Наука

Назван эффективный способ избавиться от жира на животе

Ученые из Американского гериатрической ассоциации назвали самый эффективный способ избавиться от излишних жировых отложений на животе.
Обновлено в 04:14
Музыка

Егор Крид рассказал о расставании с лейблом Black Star

Российский певец Егор Крид рассказал в интервью Юрию Дудю об уходе из лейбла Black Star, в котором он проработал семь лет.
Обновлено вчера в 17:31
Культура

Нобелевский лауреат хочет создать в Турции музей Анны Карениной

Орхан Памук рассказал, что в музее будут представлены предметы, демонстрирующие русскую действительность 70-х годов XIX века Лауреат Нобелевской премии по литературе Орхан Памук планирует создать в Стамбуле музей Анны Карениной, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 00:06
Шоу-бизнес

Лолиту жестоко оскорбили в шоу Ильи Соболева

Лолита приняла участие в юмористической программе "Площадка для оскорблений", в рамках которое следует придумать в адрес соперника как можно более смешные, но всё же оскорбления.
Обновлено в 03:21
Общество

МЧС предупредило о жаре в Москве

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, днем 29 мая местами в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха плюс 30–31 градус», — указано в сообщении.
Обновлено в 04:12
Политика

В Кремле прокомментировали отставку правительства Австрии

В Кремле следят за ситуацией с отставкой канцлера и правительства Австрии, однако подчёркивают, что это является внутренним делом страны.
Обновлено в 03:35
Армия и оружие

В издании Минобороны оценили военную угрозу для Крымского моста

«Применение фрегатов будет означать начало широкомасштабных боевых действий с возможностью асимметричного ответа, так как речь будет идти о военной агрессии против России», — подчеркнул обозреватель.
Обновлено в 01:18
Экономика

В России предложили запретить псевдопивные напитки

«Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей — таких как ром-кола, джин-тоник, «отвертка».
Обновлено вчера в 18:30
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