Директора горнодобывающего предприятия Забайкалья задержали за взяткуРоссийская газета 00:39

с чего всё началось

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Общество Роскачество проверило мясной фарш У фарша нескольких торговых марок специалисты "Роскачества" выявили жилы, высокое содержание жировой и соединительной ткани, а заявленный на упаковке вес не соответствовал фактической массе только в одном продукте.

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Происшествия 13-летнюю дочь Пирло сбила машина в Турине Анжелу Пирло, дочь бывшего полузащитника «Ювентуса» и сборной Италии Андреа Пирло, сбила машина в Турине, сообщает La Stampa.

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Культура Нобелевский лауреат хочет создать в Турции музей Анны Карениной Орхан Памук рассказал, что в музее будут представлены предметы, демонстрирующие русскую действительность 70-х годов XIX века Лауреат Нобелевской премии по литературе Орхан Памук планирует создать в Стамбуле музей Анны Карениной, сообщает РИА Новости.

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Армия и оружие В издании Минобороны оценили военную угрозу для Крымского моста «Применение фрегатов будет означать начало широкомасштабных боевых действий с возможностью асимметричного ответа, так как речь будет идти о военной агрессии против России», — подчеркнул обозреватель.