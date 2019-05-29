Директора горнодобывающего предприятия Забайкалья задержали за взяткуРоссийская газета 00:39

с чего всё началось

В отношении гендиректора горнодобывающего предприятия в Забайкальском крае возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (часть 5 статьи 290 УК РФ). Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

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Происшествия «Аэрофлот» потребует от губернатора Сергея Фургала опровержения «Аэрофлот» считает публичное заявление губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о том, что причина катастрофы лайнера SSJ-100, выполнявшего рейс SU1492 Москва — Мурманск — «это на 100 процентов человеческий фактор», неприкрытой попыткой оказать давление на комиссию Межгосударственного авиационного комитета и следственные органы, а также подготовить определенным образом общественное мнение.

Театры Богомолов станет худруком Театра на Малой Бронной Руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский представил коллективу Театра на Малой Бронной будущего художественного руководителя — режиссера Константина Богомолова.

Политика В МИД России вызвали посла Испании Дипломату сообщили, что слова главы испанского внешнеполитического ведомства «наносят ущерб отношениям между Россией и Испанией» и также указали на противоречие между его высказыванием и восприятием отношения между двумя странами как дружественных.

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