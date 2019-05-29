Происшествия
Директора горнодобывающего предприятия Забайкалья задержали за взяткуРоссийская газета 00:39
В отношении гендиректора горнодобывающего предприятия в Забайкальском крае возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (часть 5 статьи 290 УК РФ). Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.
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с чего всё началось
В Забайкалье задержали гендиректора ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Е.П. Славского» (ППГХО) Александра Глотова, его подозревают во взяточничестве, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.РБКвчера в 22:42
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СК возбудил дело против главы крупнейшего в Забайкалье горнодобывающего предприятия
RT на русскомвчера в 22:55
Дело о коррупции возбуждено против главы крупнейшей уранодобывающей компании в России
Газета.Ruвчера в 22:32
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