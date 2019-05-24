Общество
Директор школы в Приморье уволилась из-за выпускников в БДСМ-костюмахГазета.Ru 05:29
В Приморье правоохранители начали проверку после скандальной вечеринки выпускников в школе, на которую они пришли в БДСМ-костюмах и полицейской форме. Ученики распыляли огнетушитель, цветной дым, танцевали и записывали происходящее на камеру.
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