Директор школы в Приморье уволилась из-за выпускников в БДСМ-костюмахГазета.Ru 05:29

В Приморье правоохранители начали проверку после скандальной вечеринки выпускников в школе, на которую они пришли в БДСМ-костюмах и полицейской форме. Ученики распыляли огнетушитель, цветной дым, танцевали и записывали происходящее на камеру.

Директор школы в Приморье уволилась из-за выпускников в БДСМ-костюмах

Общество Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.

Происшествия В Марий Эл девятиклассник ударил депутата на последнем звонке Ученик девятого класса набросился на депутата Госсобрания Марий Эл Екатерину Вахитову на последнем звонке в школе, региональное управление МВД начало проверку инцидента.

Происшествия В Тульской области напали на полицейского Неизвестный напал на полицейского в Тульской области. В настоящий момент правоохранительные органы ведут розыск злоумышленника.

Происшествия За домогательства Харви Вайнштейн выплатит более 40 миллионов Скандал разгорелся, когда Харви Вайнштейна обвинили в домогательствах десятки женщин, среди которых были известные голливудские актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд.

Шоу-бизнес Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских В сети появилось несколько роликов, на которых запечатлена свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских.

Политика Партия Порошенко уберет его имя из названия и сменит лидера Планируется, что на съезде партия сменит название, будет избран новый лидер и названа первая десятка списка на выборах.

Финансы Рубль прибавил к доллару и евро По данным 10.00 мск, курс доллара в начале торгов снизился на 20 коп. до 64,65 руб. Курс евро снизился на 11 коп. и достиг показателя 72,41 руб. Следить за курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе "Котировки".

Происшествия Суд приговорил бывшего юриста ЮКОСа к 10 годам колонии По версии следствия, Ивлев в 2001-2002 гг. в составе организованной группы под руководством экс-руководителя ЮКОСа Михаила Ходорковского присвоил более 195 млн т нефти ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Самаранефтегаз» и ОАО «Томскнефть ВНК» («дочки» ЮКОСа) на сумму 1,067 трлн руб.

Финансы Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке Ключевой игрок российского рынка ипотечного кредитования — Сбербанк — с 25 мая 2019 года уменьшит ставки по кредитам на приобретение жилья.

Общество Мосприрода предупредила о нападающих на людей агрессивных воронах На рубеже весны и лета вороны выводят птенцов, поэтому могут атаковать человека.

Хоккей Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России Форвард сборной России Александр Овечкин провел силовой прием против защитника Брэди Шея в матче против команды США, сообщает "Советский спорт".

Шоу-бизнес Меган Маркл намерена отвезти сына Арчи в США Меган Маркл планирует в ближайшее время отправиться с Арчи в Штаты, где живет ее мама Дориа Редлан.

Здоровье Диетолог назвал шаурму полезным перекусом Шаурма является полезным перекусом, так как в ней есть всё необходимое организму с точки зрения правильного питания.

Происшествия В США казнили серийного убийцу и насильника В американском штате Флорида привели в исполнение смертельный приговор в отношении серийного убийцы Роберта Джо Лонга, который признал свою вину в убийстве восьми женщин в 1984 году.

Экономика Кабмин одобрил закон о ежемесячных выплатах на детей Согласно действующему законодательству, поддержку от государства в виде ежемесячных выплат на первого и второго ребенка имеют семьи, чей доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума.

Политика Пушков назвал закономерным отказ Нуланд в российской визе Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ в российской визе экс-помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд.

Футбол «Бавария» готовит предложение «Ман Сити» по Сане Мюнхенская «Бавария» ведет работу над переходом полузащитника Лероя Сане из «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно, сообщает The Guardian.

Спорт Владислав Третьяк: «На выборы главы ИИХФ никто еще не выдвинулся» Глава Федерации хоккея России и член совета ИИХФ Владислав Третьяк сообщил, что кандидатур на выборы президента ИИХФ нет.