Общество
Директор школы уволилась после БДСМ-перформанса, устроенного ученикамиВести.Ru 09:56
Во Владивостоке директор школы уволилась после неформальной вечеринки, устроенной выпускниками накануне последнего звонка. Школьники провели перформанс, результаты которого опубликовали в соцсетях.
Читать в источнике
Оценить951
Подробнее о событии
Показать все источники
Безумие: выпускники Владивостока устроили вечеринку в стиле Playboy в школе
Владивосток-Новостивчера в 19:58
Выпускники школы во Владивостоке устроили скандальный «Праздник непослушания»
PrimaMedia.ruвчера в 21:42
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 10:22, Ашберн
Политика
Глава Генштаба ВСУ заявил, что не является «человеком Зеленского»
Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Украины Руслан Хомчак заявил, что не является человеком президента страны Владимира Зеленского, уточнив, что «никогда ничьим не был».
Обновлено в 09:37
Здоровье
Диетолог назвал шаурму полезным перекусом
Шаурма является полезным перекусом, так как в ней есть всё необходимое организму с точки зрения правильного питания.
Обновлено вчера в 23:45
Наука
В Англии нашли боевой кельтский щит, созданный до нашей эры
Археологи обнаружили на поле Лестершира (Центральная Англия) древний кельтский щит, который оказался выполнен по уникальной технологии.
Обновлено в 07:01
Политика
ЛНР передала Киеву 60 заключенных, осужденных до конфликта в Донбассе
Власти самопровозглашенной Луганской народной республики передали Киеву 60 заключенных, которые были осуждены еще до начала конфликта в Донбассе и выразили желание отбывать наказание за пределами ЛНР, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 05:43
Общество
Одни из самых дешевых выпускных платьев в стране продаются в Ярославле
Оказалось, что в среднем купить платье на выпускной в Ярославле можно за 2190 рублей. Это на 40% ниже средней цены по стране.
Обновлено в 07:00
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересчитали финальные итоги конкурса
Обновлено 22 мая в 20:29
Общество
Почему племянница Скрипаля скрывала его звонок
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Викторияобъяснила, почему скрывала его звонок, передает ТАСС.
Обновлено в 09:03
Экономика
Грефа переизбрали главой Сбербанка
На годовом собрании в пятницу акционеры Сбербанка России снова избрали Германа Грефа президентом — председателем правления кредитной организации еще на четыре года, передает "Интерфакс".
Обновлено в 08:05
Происшествия
Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области
В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
Политика
Путин посоветовал патриарху Кириллу разгрузить свой рабочий график
"Хочу поздравить вас с праздником, с Днем тезоименитства, поблагодарить за совместную работу по укреплению страны и, само собой, за ваш вклад в укрепление Русской православной церкви, а, значит, в укрепление всей нашей страны, всей России", - сказал Путин на встрече с патриархом.
Обновлено в 07:41
Культура
Объявлен длинный список номинантов литературной премии «Ясная поляна»
В пятницу в Москве объявили длинный список номинации «Современная русская проза» литературной премии «Ясная поляна».
Обновлено в 09:02
Культура
Спецвыпуск с финалистами шоу «Голос. Дети» покажут 24 мая
В пресс-службе Первого канала ТАСС не ответили на вопрос, будет ли заново выбираться победитель.
Обновлено вчера в 21:32
Происшествия
Экс-владелец «Югры» дал показания против полковника ФСБ
Бывший владелец банка "Югра" Алексей Хотин дал показания против главы банковского отдела управления "К" ФСБ полковника Кирилла Черкалина, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источники.
Обновлено в 06:10
Политика
Депутаты Рады обжаловали свой роспуск в Конституционном суде
62 народных избранника обжаловали указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и назначении новых выборов на 21 июля 2019 года.
Обновлено в 09:12
Футбол
Сергей Семак рассказал, кто сыграет с «Енисеем»
Обновлено в 09:13
Общество
У Мединского нашли двухэтажный пентхаус за 200 миллионов рублей
Семье главы российского министерства культуры Владимира Мединского принадлежит двухэтажный пентхаус в одном из элитных жилых комплексов Москвы.
Обновлено вчера в 08:43
Политика
Медведчук отказался от участия в переговорах по Донбассу
Глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук отказался участвовать в международных переговорах по Донбассу при новом президенте страны Владимире Зеленском.
Обновлено в 09:47
Космос
SpaceX запустила первые 60 спутников для системы глобального интернета
Компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с первыми 60 спутниками для системы глобального интернета Starlink.
Обновлено в 01:35
Авто
Названы самые чувствительные и устойчивые к коррозии автомобили
Специалисты установили, что самыми долговечными автомобилями считаются модели Audi, выпущенные в период с 2010 по 2015 годы.
Обновлено в 09:41
Футбол
Рамос задумался об уходе из «Реала»
Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос может покинуть клуб в летнее межсезонье, утверждает Marca.
Обновлено в 08:44
Общество
НТВ подготовило расследование о Навальном
Журналисты телеканала НТВ подготовили расследование, посвященное расходам и спонсорам оппозиционера и главы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено в 08:49
Общество
Умерла историк Наталия Басовская
Обновлено в 05:11
Хоккей
Яри Курри стал новым владельцем «Йокерита»
Обновлено в 07:19
Шоу-бизнес
Полину Гагарину обвинили в плагиате Наталии Орейро
Певице только ленивый не написал, что это откровенный плагиат, уж больно велики сходства с обложкой альбома всемирно известной певицы.
Обновлено в 05:06
Кино
Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено вчера в 09:58
Происшествия
Серийного убийцу и насильника «Бобби» Джо Лонга казнили в США
Серийный убийца Роберт Джозеф Лонг, известный по прозвищу «Бобби», был казнен в американском штате Флорида.
Обновлено вчера в 22:21
Политика
Филарет отказался присягнуть на верность ПЦУ
Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет не подписал соглашение о верности уставу Православной церкви Украины (ПЦУ).
Обновлено в 09:40
Политика
Россияне не поняли, за какие заслуги экс-глава пресс-службы Медведева получила орден
Обновлено в 03:07
Происшествия
«Прошу перемен»: полковник Захарченко процитировал Виктора Цоя на суде
Помимо прочего, Захарченко вспомнил песню «Перемен требуют наши сердца» советского музыканта Виктора Цоя.
Обновлено в 09:01