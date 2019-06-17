Общество
Школьник получил 0 баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкойГазета.Ru 09:29
В Астрахани у выпускника гимназии № 3 Артема Ярового возникли серьезные проблемы с ЕГЭ из-за гелевой ручки, сообщает "Вести.Ru". Уточняется, что его работа по математике не прошла скан из-за гелевой ручки и не была засчитана экспертной комиссией.
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Интернет
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МИД РФ назвал военным преступлением ракетный удар по госпиталю в Сирии
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