Происшествия

Суд арестовал директора сгоревшего детского лагеря в Хабаровском краеРБК 05:01

Солнечный районный суд Хабаровского края отправил под стражу Максима Кузнецова — директора сгоревшего детского лагеря «Холдоми», сообщили РБК в суде. Его отправили под арест на два месяца, до 22 сентября.
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