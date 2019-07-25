Происшествия
Суд арестовал директора сгоревшего детского лагеря в Хабаровском краеРБК 05:01
Солнечный районный суд Хабаровского края отправил под стражу Максима Кузнецова — директора сгоревшего детского лагеря «Холдоми», сообщили РБК в суде. Его отправили под арест на два месяца, до 22 сентября.
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Гаджеты
Представлен бюджетный ноутбук Xiaomi RedmiBook 14 за 465 долларов
Представлен ноутбук Xiaomi RedmiBook 14, относящийся к бюджетному сегменту.
Обновлено в 01:50
Финансы
Курс евро опустился ниже 70 рублей
Курс евро в ходе торгов опустился ниже 70 рублей впервые с марта 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 08:34
Политика
СБУ задержала российский танкер
Служба безопасности Украины задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Neyma "за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе", сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 07:05
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Политика
Дана Борисова прокомментировала запрет Украины на въезд
Обновлено в 09:12
Космос
SpaceX отложила на сутки запуск корабля Dragon к МКС
Американская компания SpaceX отложила на сутки запуск с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon из-за неблагоприятных погодных условий.
Обновлено вчера в 18:49
Космос
Космический корабль SpaceX загорелся во время запуска
Обновлено в 04:59
Общество
Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»
Путин никогда не подтверждал, что Воронцова и Тихонова — его дочери.
Обновлено вчера в 09:30
Армия и оружие
Южная Корея и Россия обсудят инцидент с российским самолётом
Министерства обороны Южной Кореи и России обсудят на рабочем уровне недавний инцидент с российским самолетом.
Обновлено в 02:03
Политика
Трамп выступил на фоне двуглавого орла с клюшками для гольфа
Обновлено в 04:30
Авто
«АвтоВАЗ» в третий раз с начала года поднимет цены
В январе все модели подорожали примерно на 3%, а в июле подорожали некоторые модели – в среднем на 1%. Решение поднять цены в августе после недавнего – июльского – повышения стало неожиданным, комментирует один из дилеров.
Обновлено в 08:47
Общество
Жара на западе Европы обновила температурные рекорды
Обновлено в 09:16
Политика
Полиция установила автора видеоролика, где Зеленского сбивает фура
Национальная полиция Украины установила личность автора видеоролика, в котором тогда еще кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик, сообщает в четверг окружение президента.
Обновлено в 08:33
Происшествия
Самолет Red Wings экстренно сел в Симферополе из-за проблем с шасси
Самолет авиакомпании Red Wings был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за неубранного шасси, сообщил РИА Новости источник в авиационной отрасли.
Обновлено в 08:06
Общество
Госдума приняла законопроект о продлении «дачной амнистии»
Государственная дума Российской Федерации приняла во втором чтении законопроект, восстанавливающий «дачную амнистию» до 1 марта 2021 года.
Обновлено 23 июля в 13:06
Футбол
«Ювентус» отказался продавать футболиста в российский клуб
Обновлено в 09:22
Космос
Перспективы освоения Луны немыслимы без Neutrinovoltaic технологии
Профессор University of Massachusetts, профессор атомной физики Штраус, прогнозирует: «Следующая высадка на луну будет проходить при использовании технологии NEUTRINOVOLTAIC».
Обновлено вчера в 07:40
Футбол
«Спартак» отказался от приобретения Перейро
Как стало известно "СЭ", после многодневных переговоров "Спартак" решил не приобретать у ПСВ 24-летнего атакующего полузащитника Гастона Перейро.
Обновлено в 08:55
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Футбол
Футболист «Марселя» Н’Жи перешел в московское «Динамо»
Обновлено в 05:22
Хоккей
Хабибулин назначен тренером вратарей системы сборных команд России
ФХР на своем официальном сайте объявила о назначении Николая Хабибулина тренером вратарей системы сборных команд России.
Обновлено в 05:46
Общество
Кадыров принял на работу охранником шестилетнего мальчика
У главы Чечни Рамзана Кадырова появился новый охранник — шестилетний Магомед-Эми Газиев.
Обновлено в 01:51
Экономика
Сбербанк и Mail.ru Group создадут совместное предприятие
Сбербанк и Mail.ru Group создадут российскую платформу O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта, говорится в совместном релизе, размещенном на сайте Лондонской фондовой биржи.
Обновлено в 07:10
Политика
Украинцы обложили данью украинцев в Европе
Украинские граждане вымогают деньги у соотечественников-предпринимателей, сообщается в ежегодном докладе чешского Национального центра по борьбе с организованной преступностью, который опубликовало у себя на сайте издание iROZHLAS.
Обновлено в 09:12
Политика
Соболь сорвала заседание Мосгоризбиркома
Обновлено в 10:03
Музыка
Ольга Бузова объявила о последнем концерте
Ольга Бузова пригласила подписчиков на свой последний концерт.
Обновлено в 07:38
Игры
Все игроки в Cyberpunk 2077 получат одинаковый внутриигровой контент
Все игроки будут уравнены в правах и получат одинаковый для всех комплект.
Обновлено в 01:14
Религия
Протоиерей Димитрий Смирнов находится в реанимации НИИ Склифосовского
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов госпитализирован в реанимацию НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в тяжелом состоянии.
Обновлено в 09:33
Политика
Гудков на допросе использовал право не свидетельствовать против себя
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Гудков на допросе в Следственном комитете пользовался статьей конституции, дающей право не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, сообщил его пресс-секретарь Алексей Обухов.
Обновлено в 07:31
Кино
Серый Червь из «Игры престолов» рассказал, почему не убил Джона Сноу
У фанатов сериала вызвал удивление тот факт, что жестокий и преданный Дейнерис Таргариен Червь не покончил с убившим ее Сноу.
Обновлено в 05:32