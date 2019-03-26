Общество

Директор роддома в Башкирии объяснила смех врачей над зарплатамиИзвестия вчера в 20:09

Ранее, 26 марта, стало известно, что медики роддома рассмеялись, услышав отчет директора медицинского учреждения Альбины Фатыховой о средних заработках по больнице. Позже глава организации в интервью радиостанции «Говорит Москва» назвала смех подчиненных «выступлением на публику».
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с чего всё началось

Видео: Главврач рассмешила своих сотрудников, сказав сколько якобы они получают

Медики роддома в городе Салават в Башкирии, очень бурно отреагировали на размер своих зарплат. Главврач рассказала, сколько получают акушеры и медсестры, на встрече с членом совета по правам человека Наталией Евдокимовой. Она поинтересовалась, какую зарплату получают медики.
Пятый каналвчера в 00:29

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Директор роддома в Башкирии рассказала о ситуации с зарплатой врачей

РЕН ТВвчера в 15:25

В профсоюзе врачей рассказали, почему башкирские медики высмеяли свои зарплаты

URA.Ruвчера в 13:02

Врачи роддома в Башкирии публично посмеялись над своей зарплатой

Аргументы и Факты - Уфавчера в 02:02

«Смех сквозь слезы»: Стали известны реальные зарплаты башкирских медиков

Пятый каналвчера в 11:25

Битва за Салаватский роддом. О чем просили президентский совет врачи Башкирии?

ProUfu.ruвчера в 10:22

Директор роддома в Башкирии сочла провокацией смех врачей над докладом о зарплатах

Говорит Москвавчера в 05:44

В башкирском роддоме объяснили, откуда взялись цифры по зарплате, которые вызвали бурный смех у медиков

КП - Уфавчера в 12:47
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«Новая газета» узнала детали гибели трех российских военных в Сирии

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Новые требования ЦБ, касающиеся продажи полисов страхования жизни, вступают в силу с 1 апреля.
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В кино в эпизодических ролях Мгалоблишвили впервые снялся в 1958 г. Наиболее запоминающейся его ролью в кинематографе был граф Калиостро в «Формуле любви» режиссера Марка Захарова.
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Судья Национального суда Испании Хосе де ла Мата выдал два международных ордера на арест подозреваемых в нападении на посольство КНДР в Мадриде, сообщили РИА Новости в суде.
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Происшествия

Из-за пожара на электростанции город во Флориде остался без света

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Валерий Бутин, отец арестованной в Соединённых Штатах россиянки Марии Бутиной, рассказал, чем занимается его дочь в тюрьме.
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Вильфанд предупредил о возвращении февральских морозов

Ночные температуры опустятся до 7-8 градусов мороза, что скорее соответствует февралю, отметил метеоролог.
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