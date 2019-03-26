Директор роддома в Башкирии объяснила смех врачей над зарплатамиИзвестия вчера в 20:09

Медики роддома в городе Салават в Башкирии, очень бурно отреагировали на размер своих зарплат. Главврач рассказала, сколько получают акушеры и медсестры, на встрече с членом совета по правам человека Наталией Евдокимовой. Она поинтересовалась, какую зарплату получают медики.

с чего всё началось

Ранее, 26 марта, стало известно, что медики роддома рассмеялись, услышав отчет директора медицинского учреждения Альбины Фатыховой о средних заработках по больнице. Позже глава организации в интервью радиостанции «Говорит Москва» назвала смех подчиненных «выступлением на публику».

Директор роддома в Башкирии объяснила смех врачей над зарплатами

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