Общество
Директор роддома в Башкирии объяснила смех врачей над зарплатамиИзвестия вчера в 20:09
Ранее, 26 марта, стало известно, что медики роддома рассмеялись, услышав отчет директора медицинского учреждения Альбины Фатыховой о средних заработках по больнице. Позже глава организации в интервью радиостанции «Говорит Москва» назвала смех подчиненных «выступлением на публику».
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с чего всё началось
Медики роддома в городе Салават в Башкирии, очень бурно отреагировали на размер своих зарплат. Главврач рассказала, сколько получают акушеры и медсестры, на встрече с членом совета по правам человека Наталией Евдокимовой. Она поинтересовалась, какую зарплату получают медики.Пятый каналвчера в 00:29
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Директор роддома в Башкирии сочла провокацией смех врачей над докладом о зарплатах
Говорит Москвавчера в 05:44
Битва за Салаватский роддом. О чем просили президентский совет врачи Башкирии?
ProUfu.ruвчера в 10:22
Врачи роддома в Башкирии публично посмеялись над своей зарплатой
Аргументы и Факты - Уфавчера в 02:02
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