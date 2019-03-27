Общество

Директор роддома в Башкирии объяснила смех врачей над зарплатамиИзвестия вчера в 20:09

Ранее, 26 марта, стало известно, что медики роддома рассмеялись, услышав отчет директора медицинского учреждения Альбины Фатыховой о средних заработках по больнице. Позже глава организации в интервью радиостанции «Говорит Москва» назвала смех подчиненных «выступлением на публику».
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с чего всё началось

Видео: Главврач рассмешила своих сотрудников, сказав сколько якобы они получают

Медики роддома в городе Салават в Башкирии, очень бурно отреагировали на размер своих зарплат. Главврач рассказала, сколько получают акушеры и медсестры, на встрече с членом совета по правам человека Наталией Евдокимовой. Она поинтересовалась, какую зарплату получают медики.
Пятый каналвчера в 00:29

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Башкирские врачи, раскрывшие свои «смешные» зарплаты, массово бросают работу

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В башкирском роддоме объяснили, откуда взялись цифры по зарплате, которые вызвали бурный смех у медиков

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ProUfu.ruвчера в 10:22

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Уфа1.рувчера в 09:30

Врачи роддома в Башкирии публично посмеялись над своей зарплатой

Аргументы и Факты - Уфавчера в 02:02
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