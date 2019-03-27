Общество
Директор роддома в Башкирии объяснила смех врачей над зарплатамиИзвестия 26 марта в 20:09
Ранее, 26 марта, стало известно, что медики роддома рассмеялись, услышав отчет директора медицинского учреждения Альбины Фатыховой о средних заработках по больнице. Позже глава организации в интервью радиостанции «Говорит Москва» назвала смех подчиненных «выступлением на публику».
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с чего всё началось
Медики Салаватского городского родильного дома встретили отчёт смехом и аплодисментами. В интервью радиостанции «Говорит Москва» Фатыхова подчеркнула, что зачитывала данные о средних зарплатах.Говорит Москва26 марта в 05:44
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Врачи роддома в Башкирии публично посмеялись над своей зарплатой
Аргументы и Факты - Уфа26 марта в 02:02
В профсоюзе врачей рассказали, почему башкирские медики высмеяли свои зарплаты
URA.Ru26 марта в 13:02
Битва за Салаватский роддом. О чем просили президентский совет врачи Башкирии?
ProUfu.ru26 марта в 10:22
Башкирских медиков, посмеявшихся над своими зарплатами, обвинили в позерстве
Пятый канал26 марта в 09:31
Директор роддома в Башкирии сочла провокацией смех врачей над докладом о зарплатах
Говорит Москва26 марта в 05:44
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