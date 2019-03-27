Общество

Директор роддома в Башкирии объяснила смех врачей над зарплатамиИзвестия 26 марта в 20:09

Ранее, 26 марта, стало известно, что медики роддома рассмеялись, услышав отчет директора медицинского учреждения Альбины Фатыховой о средних заработках по больнице. Позже глава организации в интервью радиостанции «Говорит Москва» назвала смех подчиненных «выступлением на публику».
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Директор роддома в Башкирии сочла провокацией смех врачей над докладом о зарплатах

Медики Салаватского городского родильного дома встретили отчёт смехом и аплодисментами. В интервью радиостанции «Говорит Москва» Фатыхова подчеркнула, что зачитывала данные о средних зарплатах.
Говорит Москва26 марта в 05:44

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Врачи роддома в Башкирии публично посмеялись над своей зарплатой

Аргументы и Факты - Уфа26 марта в 02:02
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 04:56, Ашберн
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