Общество
Директор роддома в Башкирии объяснила смех врачей над зарплатамиИзвестия вчера в 20:09
Ранее, 26 марта, стало известно, что медики роддома рассмеялись, услышав отчет директора медицинского учреждения Альбины Фатыховой о средних заработках по больнице. Позже глава организации в интервью радиостанции «Говорит Москва» назвала смех подчиненных «выступлением на публику».
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с чего всё началось
Медики Салаватского городского родильного дома встретили отчёт смехом и аплодисментами. В интервью радиостанции «Говорит Москва» Фатыхова подчеркнула, что зачитывала данные о средних зарплатах.Говорит Москвавчера в 05:44
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Битва за Салаватский роддом. О чем просили президентский совет врачи Башкирии?
ProUfu.ruвчера в 10:22
Директор роддома в Башкирии сочла провокацией смех врачей над докладом о зарплатах
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Аргументы и Факты - Уфавчера в 02:02
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