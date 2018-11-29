Происшествия

Директор православной гимназии оказался педофилом с многолетним стажем
Lenta.ru
21:13

В Якутии приговорили бывшего директора православной гимназии иеромонаха Мелетия (Андрей Ткаченко) к 17-ти годам колонии строгого режима за педофилию. Об этом в среду, 28 ноября, сообщил портал SakhaDay.
Lenta.ru21:13

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SakhaLife.ru05:43

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SakhaNews02:55
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 23:25, Ашберн
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