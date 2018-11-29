Происшествия
Директор православной гимназии оказался педофилом с многолетним стажем
Директор православной гимназии оказался педофилом с многолетним стажемLenta.ru21:13
В Якутии приговорили бывшего директора православной гимназии иеромонаха Мелетия (Андрей Ткаченко) к 17-ти годам колонии строгого режима за педофилию. Об этом в среду, 28 ноября, сообщил портал SakhaDay.
Lenta.ru21:13
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